Wegen Sanierungsarbeiten: Schongauer Sonnengraben bis Jahresende gesperrt

Von: Elena Siegl

Teilen

Beim Spatenstich (v.l.): Martin Blockhaus und Sebastian Dietrich vom Stadtbauamt, Bürgermeister Falk Sluyterman, Planerin Ursula Hochrein und Bauleiter Jens Krause. © Elena Siegl

Eine Herausforderung ist die Sanierung von Sonnengraben und Himmelsleiter, aber es werde sich lohnen, da sind sich alle Verantwortlichen einig. Der offizielle Spatenstich ist nun gefallen. Bis Ende des Jahres ist der Bereich wegen der Arbeiten für die Öffentlichkeit gesperrt. Auch der Polizeidienerturm soll künftig neu erstrahlen.

Schongau – Eigentlich sind 20- bis 30-Tonnen-Bagger bei ihren Baustellen im Einsatz – diesmal wird das schwerste Gerät aber ein Fünfeinhalb-Tonnen-Bagger sein, sagt Bauleiter Jens Krause schmunzelnd. Er ist bei der ausführenden Firma Hubert Schmid für den Bereich „Tiefbau“ verantwortlich. Die Verhältnisse am Sonnengraben, der saniert werden soll, sind beengt. Der Hang, der ebenfalls überarbeitet und mit einer neuen Himmelsleiter versehen werden soll, ist steil.

Die Lage sei Fluch und Segen zugleich, findet auch Ursula Hochrein vom Planungsbüro. Der Platz an der Stadtmauer sei idyllisch. „Das Potenzial ist da, aber vieles ist in die Jahre gekommen und die Stufen der Himmelsleiter abgenutzt.“ Das soll sich nun ändern.

Im Vorfeld der Arbeiten, die mit dem Spatenstich am Donnerstag offiziell gestartet sind, musste der Grund stabilisiert werden. Aufwendige Arbeiten, die am Ende nicht mehr zu sehen seien werden, erklärt Martin Blockhaus von Stadtbauamt. Seit dem Frühjahr habe man außerdem eine Quellsanierung durchgeführt, schließlich soll das Wasser über Brunnen und Kneippbecken künftig neu erlebbar sein (wir berichteten).

Aufwertung des Stadtmauerumfelds seit Jahren Thema

Schon länger hatte man bei der Stadt mit der Aufwertung des Stadtmauerumfelds geliebäugelt, die nun Schritt für Schritt umgesetzt wird. 2017/2018 hatte man einen landschaftsplanerischen Wettbewerb gestartet, erinnerte Bürgermeister Falk Sluyterman. Erstplatzierter wurde das Architekturbüro „Lohrer – Hochrein“, das bereits die Freianlagen am Münzgebäude erneuert hat. Nun soll der Sonnengraben saniert werden, anschließend die zugehörige Sonnenterrasse, dann die Himmelsleiter, so Blockhaus. Zwischenzeitlich erhalte dann auch der Polizeidienerturm eine Putzsanierung sowie einen neuen Fassadenanstrich.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Ziel sei es, den Stadtwall in den landschaftlichen Kontext einzubinden und in seinem Hangprofil stärker zu definieren. Vorhandene Aufenthaltsbereiche sollen aufgewertet und Wege in die Umgebung integriert werden. Die Silhouette der Altstadt soll durch gezieltes und behutsames Auslichten gestärkt werden. Neue Bäume werden sinnvoll integriert, sodass grüne Sichtfelder entstehen, fasst Blockhaus zusammen. Die Blickbeziehungen zur Altstadt hinauf – und in umgekehrter Richtung von dort aus hinunter – findet auch Planerin Ursula Hochrein wichtig.

Bei allen Arbeiten ist ein Archäologe involviert, der bei einem potenziell historisch bedeutsamem Fund sofort informiert werde. Man gehe aktuell aber nicht davon aus, etwas zu finden, so Blockhaus. Schließlich sei in dem Bereich schon zuvor gearbeitet worden.

Kosten belaufen sich auf 1,7 Millionen Euro

Die Kosten belaufen sich laut Falk Sluyterman auf 1,7 Millionen Euro. Ohne Fördermittel wäre das für die Stadt nicht zu stemmen. Circa 50 Prozent der Kosten werden über Förderungen der Regierung von Oberbayern übernommen. Beim Sonnengraben kommt das Programm „Innenstädte beleben“ zum Tragen, beim Teilbereich der Himmelsleiter das Programm „Lebendige Zentren“, erklärt Stadtbaumeister Sebastian Dietrich. Auch für die Sanierung des Polizeidienerturms als Denkmal gebe es Gelder.

Blockhaus und Sluyterman wissen, dass der Sonnengraben ein beliebter Aufenthaltsort ist und bitten um Verständnis, dass der Bereich wegen der Arbeiten bis Jahresende für die Öffentlichkeit gesperrt ist. Man dürfe sich aber darauf freuen, die ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr 2024 an einem toll hergerichteten Sonnengraben zu genießen. Auch der Spielplatz – die Baustellenzufahrt beginnt am Bürgermeister-Schaegger-Platz – kann bis Jahresende nicht genutzt werden. Es wird darum gebeten, andere zu nutzen. „Einige Spielplätze sind auch mit dem Stadtbus zu erreichen, der am Samstag sogar kostenlos fährt“, sagt Blockhaus.

Ab 2024/2025 soll der Weg rund um die Stadtmauer städtebaulich und touristisch aufgewertet werden, stellt Martin Blockhaus in Aussicht. Man wolle bessere Wegebeziehungen zur Altstadt schaffen. In diesem Zuge soll auch die Denkmalbeleuchtung modernisiert werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.