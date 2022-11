Weihnachtsmärkte im Landkreis Weilheim-Schongau: Alle Termine im Überblick

Die Schongauer Altstadt verwandelt sich bald wieder in ein weihnachtliches Lichtermeer. © Herold/Archiv

Langsam, aber sicher breitet sich im Landkreis eine vorweihnachtliche Stimmung aus. Wer bis jetzt noch nichts davon spürt, kann das am kommenden Wochenende ändern: Dann beginnen in vielen Orten der Region die Advents- und Weihnachtsmärkte.

Landkreis – Die historische Altstadt in Schongau wird sich vom 1. bis 11. Dezember in eine vorweihnachtliche Kulisse verwandeln. Der Weihnachtsmarkt mit den festlich geschmückten Ständen ist von Montag bis Freitag ab 16 Uhr sowie am Wochenende ab 12 Uhr geöffnet, Ende ist jeweils um 21 Uhr. Mit kulinarischen Köstlichkeiten und besinnlicher Musik kann die Adventszeit in vollen Zügen genossen werden.

Die Eröffnung des Christkindlmarktes in Weilheim ist ebenfalls am 1. Dezember. Bis 4. Dezember wird am Marienplatz und Reinhard-Schmid-Platz alles geboten, was das weihnachtliche Herz begehrt. So können an den festlich dekorierten Weihnachtshütten Krippenfiguren und Holzkunst sowie Gold- und Silberschmuck bestaunt werden. Natürlich ist mit Delikatessen wie gebrannten Mandeln oder Früchtebrot auch für das leibliche Wohl gesorgt. Für die optimale Weihnachtsstimmung sorgt zudem ein täglich wechselndes Programm mit Musik, Bastelaktionen, Lesungen und Zauberei. Auch die 20 Quadratmeter große Krippe in der Stadtpfarrkirche lädt zu einem Besuch ein. Geöffnet hat der Christkindlmarkt jeweils von 11 bis 21 Uhr sowie am letzten Markttag von 11 bis 19 Uhr.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Peißenberg wird der Nikolaus erwartet

In Penzberg findet heuer nach zweijähriger Corona-Abstinenz endlich wieder ein richtiger Weihnachtsmarkt statt. Und zwar am Samstag, den 26. November, von 11 bis 21 Uhr. Die rund 60 Buden verteilen sich auf Stadtplatz, Bahnhofstraße und Rathausplatz. Angeboten wird wie immer eine große Vielfalt an kulinarischen Leckerbissen, weihnachtlichen Gestecken und Kränzen sowie Geschenkartikeln. Das Highlight für die kleinen Marktbesucher dürfte aber wohl die „lebende Krippe“ vor der Kirche sein.

In Peißenberg findet am Sonntag, den 27. November von 13 bis 20 Uhr der traditionelle Weihnachtsmarkt der Vereine am Tiefstollen statt. Neben Speisen und Getränken warten musikalische Darbietungen und Selbstgebasteltes auf die Besucher. Auch der Nikolaus wird sich die Ehre geben und den Markt besuchen, erwartet wird er gegen 17 Uhr.

Der Nikolaus besucht auch heuer wieder viele Weihnachtsmärkte - wie hier in Huglfing 2017. © Ralf Ruder

Der Kindergartenförderverein Hohenpeißenberg veranstaltet zusammen mit anderen Vereinen am Samstag, den 26. November, ab 14 Uhr den diesjährigen Christkindlmarkt auf dem Schulhof. Neben diversen Bastelarbeiten werden auch freie Kutschfahrten angeboten. Der Reinerlös des Marktes soll dem Förderverein und damit allen Kindergartenkindern in Hohenpeißenberg zu Gute kommen.

Der Förderverein „Freunde der Wallfahrtskirche“ lädt zudem ein zum Christkindlmarkt in der Schatzkammer der Wallfahrtskirche auf dem Hohen Peißenberg. Der findet statt am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, sowie am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Dezember, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Zudem gibt es am Samstag, 3. Dezember, um 18 Uhr auf dem Hohen Peißenberg ein Alpenländisches Adventskonzert mit dem Schongauer Bergsteigerchor, dem Trentiner Bergsteigerchor, Musikern der Musikschule Pfaffenwinkel und den Weisenbläsern der Hohenpeißenberger Knappschaftskapelle. Außerdem findet am Samstag, 17. Dezember, ab 18 Uhr in der Wallfahrtskirche auf dem Hohen Peißenberg ein Benefizkonzert für das Kirchendach mit dem Chor „Joyful People“.

Vielzahl von Händlern auf dem Nikolausmarkt in Steingaden

In Peiting findet der Christkindlmarkt auch in diesem Jahr wieder am unteren Hauptplatz vor dem Rathaus statt. Geöffnet hat er am 25. November von 17 bis 21 Uhr sowie am 26. November von 15 bis 21 Uhr und am 27. November von 11 bis 18 Uhr. Die Peitinger Kindergärten und Vereine bieten den Besuchern allerlei Geschenkideen und vorweihnachtliche Schmankerl an. Der Nikolaus hat sich ebenfalls angekündigt und bringt am späteren Samstagnachmittag kleine Geschenke für die anwesenden Kinder.

In der Diakonie Herzogsägmühle findet vom 25. bis 27. November der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Am Freitag wird der Weihnachtsmarkt um 11 Uhr in der Deckerhalle am Dorfplatz eröffnet. Anschließend beginnt der Verkauf an vielen verschiedenen Buden im Dorfzentrum. Der Weihnachtsmarkt ist am Freitag und Samstag von 11 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Beim Nikolausmarkt in Steingaden werden am Sonntag, den 4. Dezember von 9 bis 17 Uhr eine Vielzahl von Händlern auf dem Marktplatz und in der Welfenstraße ihre Waren anbieten. Und natürlich darf auch der Namensgeber nicht fehlen: Der Heilige Nikolaus wird am Nachmittag standesgemäß mit der Pferdekutsche einziehen und kleine Geschenke an die Kinder verteilen.

Nach Pandemie-Pause: Weihnachtsmarkt in Prem findet wieder in gewohntem Rahmen statt

In Hohenfurch kann man sich am Samstag, den 26. November ab 15 Uhr auf die Weihnachtszeit einstimmen. Der Markt am Hauptplatz wartet mit Weihnachtsschmuck, kreativen Handarbeiten, weihnachtlichen Spezialitäten sowie einer „lebenden Krippe“ und Musikprogramm auf.

Nach zwei Jahren Pause findet der Weihnachtsmarkt in Prem heuer wieder im gewohnten Rahmen statt. Die Stände am Premer Rathausgebäude öffnen am Samstag, 26. November , ab 18 Uhr für die Besucher. „Wir freuen uns, dass wir wieder zusammenkommen und gemeinsam feiern dürfen“, teilte Bürgermeister Andreas Echtler mit.

In Polling findet am 27. November der Adventsmarkt am Kirchplatz statt. Beginn ist um 9:30 Uhr, Ende um 17:30 Uhr. Dazwischen erwartet die Besucher ein buntes Programm, unter anderem mit Alphornbläsern und Nikolausbesuch.

Erlöse des Sindelsdorfer Adventsmarkts gehen an soziale Projekte

Der traditionelle Weihnachtsmarkt am Rathaus in Oberhausen mit diversen Ständen und einem breiten Angebot weihnachtlicher Waren wird am Samstag, den 26. November um 15 Uhr eröffnet. Gegen 16 Uhr verteilt der Nikolaus Kleinigkeiten an die Kinder. Für die musikalische Umrahmung, Glühwein und zahlreiche Leckereien wird gesorgt. Die Einnahmen des Marktes werden für soziale Zwecke gespendet.

Am ersten Adventssamstag, den 26. November, findet im Pfarrhof in Sindelsdorf der Adventsmarkt statt. Ab 16 Uhr wird den Besuchern ein kurzweiliges Programm geboten: Unter anderem gemeinsames Singen mit der Musikkapelle, eine Bastelaktion sowie eine Märchenstunde für Kinder. Der Erlös des Marktes geht an verschiedene soziale Projekte.

In Forst findet am Freitag, den 25. November ab 19 Uhr der Adventsmarkt im „Gasthof Bayerischer Hiasl“ statt. Für das leibliche Wohl wird mit mehreren Ständen gesorgt sein. Auch viele kreative Kleinigkeiten für die Weihnachtszeit gibt es zu entdecken. Gegen 19.30 Uhr wird der Nikolaus erwartet. Jener freut sich darauf, den Kindern eine Kleinigkeit überreichen zu dürfen.

Traditioneller Adventsmarkt in Pähl/Fischen am ersten Adventssonntag

In Huglfing findet der Adventsmarkt am Samstag, den 26. November, ab 15 Uhr in und um den Pfarrstadel statt. Um 16.30 Uhr erscheint der Nikolaus mit seinen Engeln, verschiedene Musikgruppen spielen Weihnachtslieder. Die Huglfinger Vereine verkaufen Weihnachtliches und sorgen sich um das kulinarische Wohlergehen.

Am gleichen Tag findet auch in der Freien Waldorfschule Weilheim/Huglfing ein Adventsmarkt statt. Das ganze Schulhaus wird sich dann in einen bunten, stimmungsvollen Markt verwandeln. Neben einem umfangreichen kulinarischen Angebot werden auch selbst gefertigte Kostbarkeiten sowie Kunsthandwerk verkauft. Beginn des Marktes ist um 14 Uhr, Ende um 18 Uhr.

Die Dorfgemeinschaft Pähl/Fischen lädt am ersten Adventssonntag, den 27. November, ab 10.30 Uhr zum traditionellen Adventsmarkt ein. Rund um das Pfarr- und Gemeindezentrum erwarten die Besucher neben diversen Delikatessen wie Kiacherl oder Schupfnudeln auch eine umfangreiche Auswahl an handgefertigten Holzwaren sowie Handarbeiten aus Filz und Stoff. Der Adventsmarkt wird von der Trachtenkapelle Pähl um 10.30 Uhr eröffnet und endet um 16 Uhr.

Weihnachtsmarkt auf Gut Aiderbichl mit Ochs, Esel und Schafen

In Wielenbach laden die Dorfvereine beim Hüttenzauber an den vier Adventswochenenden zu Speis und Trank ein. Die Veranstaltungen finden im Feuerwehrhaus und Trachtenheim statt, die konkreten Uhrzeiten zu allen Tagen sind im Veranstaltungskalender auf der Internetseite der Gemeinde nachzulesen.

Auf Gut Aiderbichl bei Iffeldorf ist seit 19. November der Weihnachtsmarkt bereits in vollem Gange. Ochs, Esel, Schafe und viele freilaufende Tiere sorgen für ein weihnachtliches Ambiente. Festlich geschmückte Stände laden mit Accessoires und Geschenkideen zum Bummeln ein. Für das leibliche Wohl ist mit regionalen Schmankerln, Punsch sowie Glühwein gesorgt. Der traditionsreiche Weihnachtsmarkt ist bis Sonntag, 8. Januar 2023, täglich von 9 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet.

Die Gemeinde Iffeldorf veranstaltet am Sonntag, den 27. November ihren Christkindlmarkt. Ort des Geschehens wird der St.-Vitus-Platz sein.

Zeitgleich zur „Vorweihnacht“ in Altenstadt: Ausstellung mit 20 lokalen Künstlern

Adventliche Stimmung wird in Altenstadt am Sonntag, den 11. Dezember von 11 bis 18 Uhr aufkommen: Dann wird am Marienplatz die traditionelle „Vorweihnacht“ gefeiert. Zeitgleich sind die Besucher herzlich eingeladen, im Rathaus eine Ausstellung von über 20 lokalen Künstlern zu besichtigen.

In Böbing findet am Freitag, den 25. November im Pfarrhof ein kleiner Adventsmarkt des Frauenbunds statt. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr. Reichling feiert am Samstag, den 26. November ab 14.30 Uhr den Adventsmarkt in und um das Pfarrheim.

In Habach findet der diesjährige Christkindlmarkt am 17. und 18. Dezember in der St.-Ulrich-Straße statt. Der Christkindlmarkt in Raisting findet am 26. und 27. November im Gasthof Drexl statt. In Ingenried veranstaltet das Katholische Landvolk am 18. Dezember die Waldweihnacht.

Besinnlich wird es gewiss auch bei der 7. „Dorfweihnacht“ in Burggen am 3. Dezember von 16 bis 23 Uhr am Roatherhaus, dem Weihnachtsmarkt in Bernried mit Eine-Welt-Verkauf am 4. Dezember von 12 bis 17 Uhr im Klosterhof, dem Christkindlmarkt Seeshaupt am 27. November von 10 bis 19 Uhr auf dem Schulparkplatz oder beim Weihnachtsmarkt in Bernbeuren am 11. Dezember von 12 bis 18 Uhr am Marktplatz.

