Viele flüssige Verführungen

Der Lichterglanz in der guten Stube der Altstadt lädt schon von Weitem zu einem Bummel über den Weihnachtsmarkt ein. Die Buden rund um den Brunnen locken bis zum kommenden Sonntag mit verschiedenen Angeboten. Man trifft sich, man unterhält sich, man genießt die Atmosphäre – ganz ohne ein Flöckchen Schnee.

Schongau– Lichterketten, ein Duftgemisch aus Punsch, Glühwein, Bratwürsten und gebrannten Mandeln begrüßen die Besucher am Schongauer Marienplatz. Nicht zu vergessen der prachtvolle Christbaum mit seinem stolzen Gardemaß. Das Stimmengewirr nicht zu überhören, dazwischen die Klänge des Nostalgie-Karussells. Das ist es auch, wohin die ganz kleinen Besucher hinstürmen. Zwei, drei Runden gedreht, dann haben sich die Eltern eine gewisse Ruhephase verdient.

Der Freitag lädt natürlich zu einem ersten Bummel durch das Budendorf ein. Den Startschuss gibt Rosmarie, die alles rund um Weihnachtsdeko präsentiert. Gestecke, Schnee- und Weihnachtsmänner, Sterne aus Holz und kleine Mitbringsel für den Besuch bei der Nachbarin. Etwas süßer geht es gegenüber zu. Robert, der Candyman, hat alles, was der Zahnarzt liebt. Gebrannte Mandeln, Zuckerwatte, Kokoswürfel und die beliebten Schokofrüchte. Die sind auch in diesem Jahr der Renner.

Mahmond klopft auf Holz. Besser gesagt: er bietet es an. Brotzeitbrettchen und Variationen von Schalen, alles aus Olivenholz. Gegenüber die erste heiße Herausforderung. Die legendäre Feuerzangenbowle bei Marlies. Und dann ist fast kein Durchkommen mehr. Der Marienbrunnen ist förmlich belagert. Einmal rundherum in Doppelreihe. Glühwein und Augustiner geben sich die Ehre. Da kommt man sich näher, Tuchfühlung ist angesagt. Wer es noch kuscheliger wünscht, kann sich bei Danuta eindecken. Der Lammfellspezialist hat alles, was von außen wärmen soll. Vom Haus- bis zum Handschuh, von den Bettsocken bis zum Wohlfühlfell von Schaf und Lamm.

„Bellabombe“, macht nicht nur neugierig, schmeckt auch verführerisch gut. Zum Probieren lädt das Männertrio Stefan, Hivo und Andreas vom Lions-Club ein. Dazu gibt’s Crêpes mit Zimt und Zucker bestreut. Oder doch mit Grand Marnier? Beides im Wechsel sehr zu empfehlen. Die Stimmung locker, die Jungs müssen selbst probiert haben. Nicht süß, aber praktisch sind die Geschenkideen von Beatriz. Sie hält bunte Verpackungen bereit, um Geschenke kreativ zu umhüllen. Da gibt’s die Gutscheintasche oder Geldtasche, um die Scheinchen stilvoll unter den Gabentisch zu legen.

Nicht für den Gabentisch, sondern für den Genuss vor Ort sorgen Michael und Alex mit ihren „Feuerli“, den roten Chiliwürsten vom Boneberger. An diesem Abend ist der Backschinken der Renner bei den Besuchern. Tanner ist auch wieder da. Beim Spezialisten für Baumstamm-Striezelröllchen herrscht Hochbetrieb. Acht Minuten Backzeit, dann fast unbegrenzt die Genusszeit in Variationen mit Hasel-, Wal- oder Kokosnuss, Mohn oder Mandeln. Mit Zimt und Zucker werden sie am meisten verlangt.

Wer so richtig glühen will, geht zu Michael. Glüh-Met oder doch das Wickinger-Blut ist hier die Frage. Und zum Mitnehmen ein Glas Waldhonig mit eingelegten Walnüssen. Auch der Künstler mit dem Gefühl für Holz ist wieder da: Reinhard Nowak präsentiert seine Krippen im Doppelpack. Zwei Buden locken zum Verweilen ein. Einzigartig die Figuren und Darstellungen. Ganz auf das Wesentliche beschränkt. Mit einem schlichten Stall, keine Wohnhausnachbildungen. Dazu Reliefbilder, teilweise farblich gefasst. Handwerkliche Kunst vom Feinsten.

Bei „Lini“ geht’s lustig zu. Und vor allem flüssig. Hexenkräuterlikör oder Drachenfeuer. Elke an der Pyramide lässt sich das Geheimrezept für ihren Eierpunsch nicht entlocken. Nur, dass man den roten Glühwein auch zusätzlich mit Schuss bekommen kann. Bei Ute und Verena kann man sich stärken mit Kürbis-Ingwer oder Rote Beete-Kokos-Suppen. Alles aus ihrer veganen Zauberstube. Daneben haben die Sandwich-Engelchen ihre Zelte aufgeschlagen. Entweder Crêpes mit Zimt-Zucker oder Schoko-Banane, oder doch lieber etwas herzhafter ein Baguette mit Kräutern und Knoblauch oder Lachs und Meerrettich, die Auswahl kennt fast keine Grenzen. Ein Besuch lohnt sich allemal.

Hans-Helmut Herold