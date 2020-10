Schongauer Weihnachtsmarkt trotz(t) Corona

Corona hin oder her: Der Schongauer Weihnachtsmarkt soll stattfinden. Dies wünscht sich Organisator Hermann Gleich. Seine Standleute hat er alle beisammen, aber es ist noch nicht klar, welche Auflagen es gibt. Sicher ist: An der Glühwein-Bar darf heuer wohl kein Gast verweilen, Gleich will aber gemütliche separate Bereiche mit Stehtischen schaffen.

Schongau – Absagen wegen Corona hat es in diesem Jahr auch in Schongau so viele gegeben, dass man sie kaum zählen kann. Der Schongauer Weihnachtsmarkt soll aber trotzdem stattfinden, und zwar vom 3. bis zum 13. Dezember. Stand heute. Denn gerade die punktuellen Einschränkungen im Gastronomiebereich in München wegen der nun wieder steigenden Fallzahlen bereiten Hermann Gleich, der seit Jahren den Schongauer Weihnachtsmarkt organisiert, Sorgen. „Ich habe mit dem Landratsamt und mit dem Gesundheitsamt alles abgeklärt und darf den Markt auch abhalten, aber wie genau die Auflagen aussehen, kann mir heute noch keiner sagen.“

Mehr Platz für die Stände, mehr Luft für die Gäste

Mit dieser Unsicherheit werden der Peitinger und sein Team noch bis kurz vor dem Markt klarkommen müssen, denn auch ganz kurzfristig sei eine Absage möglich. Bis dahin wird aber erst einmal geplant. Nach dem Motto „mehr Platz für die Stände, mehr Luft für die Gäste“ möchte Gleich die Buden etwas auseinanderziehen, damit sich die Besucher besser ausweichen können und nicht so dicht gedrängt vor den Verkaufsständen stehen. Gleich weiß, dass viele Standleute heuer erst gar nicht auf Märkte gehen, weil ihnen die Lage zu unsicher ist oder sie selbst Angst vor einer Infektion haben. In Schongau ist dies nicht so. „Bei uns haben bisher alle zugesagt, die im vergangenen Jahr dabei waren“, weiß der Veranstalter. Worüber er sich auch freut. Unklar ist allerdings, welches Rahmenprogramm es geben kann. Für fraglich hält Gleich auch, ob das Ballenhaus genutzt werden kann, etwa für das beliebte Kindertheater. „Es wäre schade, aber wir müssen das sehen“, hält er sich mit Prognosen zurück.

Veranstalter hofft, dass es nicht zur generellen Alkoholeinschränkung kommt

Was Gleich sich dagegen gar nicht vorstellen kann, ist ein Alkoholverbot oder ein eingeschränkter Alkoholausschank, wie von Ministerpräsident Markus Söder angekündigt. Ein Weihnachtsmarkt ohne Glühwein? Davon hält Gleich verständlicherweise nichts, sieht aber auch keinerlei Handlungsbedarf. „Bei uns in Schongau gibt es am Weihnachtsmarkt keine Besoffenen“, betont Gleich, auch aus Peiting vom dortigen Markt kennt er da keine Berichte. Im Gegenteil: Am Ausschank am Marienplatz gebe es die klare Regel, dass niemand, der zu viel getankt hat, Alkohol bekommt. „Bei uns wird niemand abgefüllt, davon hat auch keiner etwas, nur Ärger und eine üble Nachrede.“ Wenn bemerkt wird, dass ein Gast mehr als nur beschwipst ist, werde ihm nahegelegt, auf Kinderpunsch umzusteigen oder eine Cola zu trinken. Gleich hofft, dass es nicht zu einer generellen Alkoholeinschränkung kommt: „Das darf man nicht pauschal sehen, man kann nicht die Stadt München mit den Landgemeinden bei uns vergleichen.“

Aufenthalt direkt an der Bar wird wohl nicht möglich sein

Dafür ist Gleich gerade dabei zu planen, wie der Ausschank am besten und sichersten stattfinden könnte, ist aber da noch in der „Findungsphase“, wie er selbst es beschreibt. „Ich habe schon mal 50 Stehtische geordert und möchte eventuell mit Raumtrennern arbeiten.“ Er stellt sich vor, kleine, aber gemütliche Bereiche zu schaffen und natürlich entsprechend zu dekorieren. „Das soll aber nicht wie sterile Parkbuchten aussehen, man soll sich schon noch gegenseitig ,Grüß Gott’ sagen können“, so Gleich. Bloß ein Aufenthalt direkt an der Bar wird diesmal wohl nicht möglich sein. Und mit Masken zum Glühweinholen – darum kommt man nicht herum.

Auch dem verlängerten Ausschank am Brunnen bis über Heilig Drei König hinaus steht Gleich offen gegenüber, immer alles unter der Voraussetzung, dass auch das Personal bei allem mitmacht. Zwei Mal hat man dies nun bereits durchgezogen, mit mäßigem Erfolg. „Rentiert hat es sich nicht, aber es war ein Anfang“, beschreibt er die Resonanz. „Das ist alles kein Grund zum Aufgeben.“

Auch interessant:

Der Wärmepreis ist in Schongau so niedrig wie vor elf Jahren.

Heiraten vor historischer Kulisse, das wird ab dem kommenden Jahr in Peiting möglich sein. Der Marktgemeinderat ist in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig dem Wunsch von Bürgermeister Peter Ostenrieder nachgekommen, die Villa Rustica als weiteren Trauungsort festzulegen.

Mehr Aktuelles aus der Region lesen Sie hier.