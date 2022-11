Bürgerentscheid zu Krankenhäusern in Weilheim und Schongau: Das sagen die Initiatoren

Von: Sebastian Tauchnitz, Elke Robert

Kämpfen für ein „Ja“ beim Bürgerentscheid: Vizebürgermeisterin Daniela Puzzovio und Stadträtin Regina Haugg mit dem Aktionsbündnis. © Hans-Helmut Herold

Am 4. Dezember findet im Landkreis Weilheim-Schongau ein Bürgerentscheid zum Thema Krankenhaus statt. Ein Interview mit Mitgliedern des Aktionsbündnisses.

Das Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ hat einen Bürgerentscheid angestoßen. Am 4. Dezember sollen die Wahlberechtigten mit einem „Ja“ dafür stimmen, dass die beiden Krankenhäuser Schongau und Weilheim erhalten bleiben und erst einmal Abstand genommen wird von den Plänen eines Zentralkrankenhauses. Schongaus Vizebürgermeisterin Daniela Puzzovio und Stadträtin Regina Haugg glauben, dass nicht alle Fakten auf dem Tisch liegen.

Sie möchten die Zeit nutzen, möglichst viele Informationen an die Bürger heranzutragen. Was planen Sie?

Puzzovio: Wir haben bereits die Website aktualisiert, eine kleine Serie von redaktionellen Minianzeigen geplant, veröffentlichen Videos auf Youtube und denken auch an eigene Infoveranstaltungen. Es ist auch immer die Frage, ob wir es uns leisten können. Einen Flyer, der gemeinsam mit Informationen des Landkreises verteilt würde, müssten wir beispielsweise selbst drucken.

Haugg: Da stoßen wir an Grenzen. Wir sind nur zwei Handvoll Ehrenamtliche.

Puzzovio: Über den ganzen Landkreis hinweg Infoveranstaltungen zu machen, ist eine große Herausforderung. Wir haben gar nicht das Geld dafür, Saalmiete zu bezahlen. Ich finde es aber gut, wenn wir jetzt eingeladen werden.

Es ist also kein Schongauer Lokalaufstand, wie es Ihnen vorgeworfen wird? Ihre Unterstützungsunterschriften für das Bürgerbegehren kommen ja eher aus dem Raum Schongau.

Puzzovio: Das ist so, weil wir hauptsächlich hier aktiv waren. Und natürlich betrifft die Frage, wie ist die Versorgung, den westlichen Landkreis viel stärker. Die andere Frage ist aber, ob wir uns das im Landkreis überhaupt leisten können. Wenn es wirklich Richtung Zentralkrankenhaus geht, müssen alle Gemeinden mitzahlen – sogar die Penzberger, obwohl sie ein eigenes Krankenhaus haben. Das ist vielen Bürgern nicht klar.

Haugg: Wir wollen gerne alle Bürger erreichen, denn es geht auch um das Geld aller. Wir haben schon jetzt eine Kreisumlage von 54 Prozent. Man ist es dem Bürger schuldig zu sagen, ihr habt alle über die Kreisumlage mitzufinanzieren, was geplant ist.

Wenn man sieht, was die Krankenhaus GmbH für einen unfassbaren Werbeaufwand betreibt, wie kommt das bei Ihnen an?

Puzzovio: Am Anfang habe ich gesagt: Wir sollten gar nichts machen, die machen sich selbst kaputt, machen sich unglaubwürdig damit. Die Leute sind auch nicht dumm und fragen sich, warum hauen die so auf die Pauke. Aber uns geht es um die Information der Bürger. Leider erleben wir, dass sich die Vertreter der Krankenhaus GmbH an einem einzigen Wort aufhängen und uns vorwerfen, wir sagen etwas falsches. Da bin ich echt empfindlich, denn wir sind Bürger, nicht die Experten. Zu sagen, wir hätten keinen Plan, empfinde ich als Frechheit. Wir fordern sicher nicht einen Stillstand, sondern es gibt doch neben der Zentralisierung auch Möglichkeiten zur Spezialisierung. Warum hat das nicht funktioniert? Dazu steht im Gutachten nur ein einziger Satz.

Dabei hat die Krankenhaus GmbH einst genau damit geworben: Leuchttürme für jedes der beiden Häuser, aber unter dem einen Dach der GmbH.

Haugg: Sukzessive ist der Standort Schongau geschwächt worden. Und da sind wir beim Totschlagargument, dass keine Ärzte nach Schongau kommen. Ich sage immer, wenn der Arbeitsplatz nur attraktiv genug ist, dann fliegen die Leute auf den Mond. Aber was sollen die Assistenzärzte in Schongau denn noch lernen?

Der Standort des Krankenhauses Schongau ist also per se nicht unattraktiv?

Haugg: Die Vergangenheit beweist ja: Es hat funktioniert.

Puzzovio: In keiner Veröffentlichung steht, dass die Nähe zu Großstädten wichtig ist, sondern es geht immer um die Weiterbildungsmöglichkeit vor Ort, um die Infrastruktur, das Umfeld für die Familie, gute Arbeitsbedingungen.

Haugg: So wie Weilheim mit München zusammenarbeitet, könnte Schongau mit dem Uniklinikum Augsburg zusammenarbeiten. Dann würden auch Patienten aus diesem Landkreis in unsere Krankenhäuser kommen.

Welche Reaktion also erwarten Sie seitens der Krankenhaus GmbH, sollte der Bürgerentscheid erfolgreich sein?

Puzzovio: Wenn die meisten Bürger mit Ja stimmen und sagen, sie wollen den Erhalt der beiden Kliniken, dann rechnen wir diesmal damit, dass tatsächlich eine Reaktion darauf kommt und nicht ein „wir warten ein Jahr ab und machen dann weiter wie vorher mit unseren Plänen“. Wir wollen, dass der Bürgerwille akzeptiert und in Beratungen investiert wird, wie man es hinbekommt, sich so zu spezialisieren, dass wir die Fachärzte nach Schongau bekommen.

Der Gutachter sagt aber bisher, dass bei einem „Weiter so“ Schongau binnen kürzester Zeit zu ist. Soll damit dem Aktionsbündnis der Schwarze Peter zugeschoben werden?

Puzzovio: Das ist uns schon klar: Wir werden diejenigen sein, die an allem Schuld sind, was hier schiefgeht.

Haugg: Das Gutachten ist relativ einseitig. Und der letzte Schritt, die Standortuntersuchung von Clinotel, ist nicht mehr abgeschlossen worden, obwohl die Möglichkeit da gewesen wäre. Ja, warum denn? Da schrillen bei mir schon die Alarmglocken. Vielleicht wäre Schongau gar nicht so schlecht gewesen.

Das Gutachten ist fertig, es fehlt nur die Abstimmung im Aufsichtsrat.

Puzzovio: Wir haben unterschiedliche Sachen darüber gehört, nämlich auch, dass die Beurteilung der Grundstückspreise noch nicht abgeschlossen sei.

Ein gewichtiger Punkt, um über die Standortfrage zu entscheiden.

Puzzovio: Ich habe das Gutachten mittlerweile mindestens 100 Mal gelesen. In 86 Seiten einzutauchen, ist nicht so ganz einfach. Ich bin mir sicher, dass viele Kreisräte es nur überflogen haben. Ich verstehe die Kreisräte auch. Wenn man selbst ein Gutachten in Auftrag gibt, dann möchte man dem ja auch glauben können. Aber als ich das Gutachten das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir: Soll da wirklich ein Zentralkrankenhaus entstehen, denn finanziell werden wir das nicht stemmen. Oder ist es die Vorbereitung für Plan B, Weilheim auszubauen und Schongau herunterzufahren?

Diesen Eindruck haben Sie also?

Puzzovio: Angeblich geht es ja nicht um wirtschaftliche Gründe, sondern man möchte mit dem Zentralkrankenhaus eine qualitativ hochwertige Versorgung für die Zukunft im Landkreis haben. Ich sehe aber bei vielem eine Milchmädchenrechnung. Und auch der Vorwurf, wir würden verhindern, dass wir bei der Fördergeldvergabe auf Nummer eins stehen, ist ein Scherz hoch drei, man muss ja erst einmal eine Bedarfsfeststellung machen. Erst wenn ich den Standort habe, kann ich sagen, wie die Patientenströme wirklich sind. In Weilheim oder Schongau allein bräuchte man kein so großes Krankenhaus, das wäre dann eine Totgeburt von etwas sehr Großem.

Fakt ist, die Krankenhaus GmbH macht Minus, Sie wollen aber beide Häuser behalten. Glauben Sie, dass das Minus dadurch sinken wird?

Puzzovio: Obwohl so viel gemacht worden ist in den letzten Jahren inklusive dem Verkauf von Peißenberg, ist das Minus nicht weniger geworden. Da muss man sich schon fragen, ob alles richtig war, wo man korrigieren kann, damit es besser läuft. Das Schongauer Krankenhaus wird von einigen niedergelassenen Ärzten nicht empfohlen, da liegt doch etwas im Argen. Es muss Gründe geben, dies gilt es zu ergründen.

Haugg: Es werden viele Gelder verbraucht, bei denen fraglich ist, wie groß der Nutzen ist, wie etwa bei der Robotik. Wir brauchen eine Grundversorgung in Schongau und Weilheim mit einer Spezialisierung. Warum machen wir keine Pädiatrie, die von Lauterbach nun gefordert und gefördert wird. Warum machen wir keine Psychiatrie, die im Landkreis absolut notwendig ist? Landsberg läuft über.

Ihr Vorschlag ist also, der Landkreis beschränkt sich auf seine Grundaufgaben (Notaufnahme, Chirurgie, Innere Medizin) und ergänzt dies je Haus um Spezialabteilungen?

Haugg: Man könnte es auch andersherum probieren: In Schongau ist das Krankenhaus, das sich spezialisiert, in Weilheim das ambulante Zentrum, das würde vom Platzangebot ohnehin viel besser passen.

Puzzovio: Das ist aber aus dem gesunden Menschenverstand heraus gesagt, das sind unsere Ideen, wir sind nicht die Experten. Die Lösung können wir nicht liefern. Dazu sind wir nicht befähigt.

Sie haben den Bürgerentscheid initiiert, weil für Sie so viele Fragen offen blieben. Wie lautet die zentrale Frage, die zu klären ist?

Haugg: Die Frage lautet: Was kann man tun, um wirklich beide Standorte zu erhalten ohne großes Defizit zu schreiben, sondern vielleicht sogar eine Schwarze Null? Wir haben der Landrätin viele Fragen gestellt, und es war immer ein Eiertanz.

Puzzovio: Auf unsere Briefe wurde nicht geantwortet, es kam keine Reaktion nach der Übergabe der Online-Petition, wir wollten die Öffentlichkeit und die Presse dabei haben beim Treffen mit der Landrätin, das wurde uns verwehrt, sonst hätte es das Gespräch nicht gegeben. Ganz ehrlich: Was soll das?

Haugg: Und für ein Gespräch mit dem Schongauer Betriebsrat konnte kein zeitlich passender Termin gefunden werden.

Gerade das wundert uns, dass seitens der Mitarbeiter so wenig kommt zum Thema, und wenn, dann im Sinne der Krankenhaus GmbH. Oder haben Sie andere Informationen?

Haugg: Ich war selbst über 35 Jahre am Krankenhaus Schongau beschäftigt, habe als Krankenschwester und Betriebsrätin auch unter Herrn Lippmann gearbeitet. Dabei habe ich folgendes erlebt: Wenn Du was sagst und anderer Meinung bist als vorgegeben, dann hast Du ein Problem. Und das geht leider vielen so. Das ist schade, denn ein Mitarbeiter muss ohne Bedenken seine Meinung äußern dürfen. Aber nun sagt Herr Lippmann, die Leute haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, weil wir als Aktionsbündnis agieren. Das stimmt aber nicht, wir wollen die Arbeitsplätze erhalten und agieren für die Mitarbeiter, nicht gegen sie.

Puzzovio: Wir wissen von Mitarbeitern, die aus Angst nicht an die Öffentlichkeit gehen. Wir haben sehr viel gehört, was uns bestärkt in unserem Vorgehen, was wir aber nicht verwenden können.

Mangelnde Transparenz sehen auch wir: Seit Jahren stellt die Krankenhaus GmbH ihre Erfolge in den Fokus, redet aber nie über ihre Probleme.

Puzzovio: Die Zahlen werden von Jahr zu Jahr schlechter, aber man erfährt nicht, warum. Im Kontrast dazu Geschichten wie der Hybrid-OP: Ich dachte, ich lese nicht richtig. Sie haben wieder einmal die Leute nicht informiert. Alles wird nichtöffentlich diskutiert und auf einmal wieder viel Geld ausgegeben.

Auch im Kreistag diskutiert man nur noch nichtöffentlich. Ist die Geheimniskrämerei der Krankenhaus GmbH Grund dafür, dass Sie als Aktionsbündnis einfach mal wissen wollen, was wirklich Phase ist?

Puzzovio: Der erste Punkt ist die Transparenz, wir wollen wissen, was für Informationen geflossen sind, warum keine Reaktionen kamen. Es gibt Landkreise, wo man sich für Spezialisierung entschieden hat, da funktioniert es auch. Als wir das angesprochen haben, hieß es nur, das wird nicht gutgehen, die müssen auch zentralisieren.

Haugg: Auch Landsberg wird schlechtgeredet. Das sind Nebenschauplätze, die uns vorgeführt werden, um vom eigentlichen Problem abzulenken.

Das Klinikum Landsberg wird nun aber ausgebaut. Und dort geht man durchaus an die Öffentlichkeit, wenn man unzufrieden ist.

Puzzovio (lacht): Ja, diese Mitarbeiter bewerben sich dann angeblich alle in Schongau. Fragen nach Fluktuation werden in Schongau nicht beantwortet. Wir haben auch gefragt, ob es Mitarbeiterzufriedenheitsanalysen gibt. Darauf hat man uns Bilder vorgelegt von Mitarbeitern, die lächelnd für das Zentralkrankenhaus werben. Vielen Dank. Das ganze stinkt!

Haugg: Genau. Das Ganze stinkt! Es ist nämlich nicht so, wie es hingestellt wird, dass wir alles negieren. Wir sind nicht grundsätzlich gegen die Zentralisierung, aber ich möchte es verstehen. Wir wollen Transparenz auch für die Bürger. Wenn man die Bürger mitnimmt, kann man das Pro und Kontra abwägen, eine vernünftige Lösung finden. Die Bürger hätten die Öffentlichkeit gebraucht, um zu entscheiden, was ist gut für unseren Landkreis.

Puzzovio: Stattdessen hieß es über viele Jahre bei der Krankenhaus GmbH, der Erhalt der beiden Häuser sei uns ganz wichtig.

Das hieß es auch noch während der Pandemie...

Puzzovio: Genau, und dann plötzlich dieser Bruch. Jetzt soll es ein Zentralkrankenhaus geben, in Schongau ein Ambulanzzentrum und ein MVZ, um den Ärztemangel bei den Hausarztpraxen auffangen zu können, wenn mal alle in Rente gehen. Wir haben Gott sei Dank das Problem noch nicht.

Haugg: Viele Assistenzärzte des Schongauer Krankenhauses haben ihre Praxen hier eröffnet. Das Potenzial schenken wir dann auch noch her.

Haben Sie nicht manchmal das Gefühl, Sie kämpfen gegen Windmühlen?

Puzzovio: Ich frage mich oft, warum mache ich das, ich habe genug am Hals. Aber ich habe auch das Gefühl, ich werde hier verarscht, und darauf habe ich keinen Bock. Das gibt mir Kraft.

Haugg: So sehe ich es auch.

Es sind aber doch gewichtige Player, die alle recht eindeutig argumentieren, alle Richtung Zentralkrankenhaus oder zumindest ein großes Haus...

Puzzovio: Ja, man fragt sich nur, wer hat wirklich die Patienten, die Angehörigen im Fokus. Es gibt aber sicher Gründe, warum ein Zentralkrankenhaus Sinn macht. Hätten sie uns vor zwei Jahren gesagt, „wir kommen nicht zurecht, unser Defizit wird immer größer, wir müssen das untersuchen lassen“, hätten sie also die Bürger mitgenommen und uns Transparenz gezeigt, dann würde keiner etwas sagen. Aber es ist nicht so. Ich glaube daran, dass es bessere Lösungen für die Bürger, die Patienten, die Angehörigen gibt. Es ändert sich gerade vieles in den Vorgaben des Bundes und der Länder bezüglich Abrechnungen und Fördermöglichkeiten, was durchaus zum Vorteil eines kleinen Hauses sein kann. Und es ist auch jeder Landkreis anders. Würde der Bund entscheiden, sähe es vielleicht anders aus, da gibt es keine Landkreisgrenzen.

Haugg: Hätte man den Standort Schongau nicht so unattraktiv gemacht, müsste man die Diskussion über ein Zentralkrankenhaus vielleicht gar nicht führen. Die Reden Lippmanns über das Schaffen von „Leuchttürmen“ klingen mir immer noch in den Ohren, aber das Ergebnis ist ja unterirdisch. Wir haben eher Tiefbau hier, als dass wir Leuchttürme hätten.

Kam das Bürgerbegehren zu spät?

Puzzovio: Eine Entschuldigung, „wir haben euch bisher nicht informiert, aber hier sind die Informationen, die ihr wollt“, hätte gereicht und es hätte gar kein Bürgerbegehren gegeben. Ich habe immer gesagt, ich bin nicht gegen ein Zentralkrankenhaus. Ich möchte die Entscheidung nur ganz gerne verstehen. Aber wenn die schlechten Gefühle bleiben und keine Antworten kommen, dann geht das einfach nicht. Wenn wir verlieren sollten, können wir wenigstens erhobenen Hauptes sagen: Wir haben es versucht.

