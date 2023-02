„Wir verarbeiten keine Insekten“ - EU-Entscheidung verunsichert viele Bäckerei-Kunden

Von: Theresa Kuchler

Keine Insekten zu befürchten: Mit digitalen Anzeigen und Schildern klären Bäckerein – hier Melanie Cepek von „Kasprowicz“ aus Weilheim – ihre Kunden auf. © Ralf Ruder

Seit kurzem dürfen Insekten ins Brot. Doch vor einer ungewollten Fleischbeilage in der Breze muss sich in der Region Weilheim-Schongau niemand fürchten.

Landkreis – Bei der Bäckerei Tichelkamp, die ihren Hauptsitz in Obersöchering hat und mit mehreren Filialen in der Region vertreten ist, sind die Kunden verunsichert. „Viele Leute fragen, ob wir Insekten verarbeiten“, erzählt Tichelkamp-Mitarbeiter Ulf Strelow. Freilich sei dem nicht so. Doch seit die Nachricht durch die Medien eilte, dass die EU nun Mehl aus Hausgrillen und Larven des Getreideschimmelkäfers in der Lebensmittelverarbeitung erlaubt, hätten viele Kunden Angst vor einer untergemogelten Fleischbeilage.

„Die Fragen kommen aus allen Gesellschaftsschichten“, berichtet Strelow. Egal, ob Veganer, junge oder alte Kunden. Und alle bekommen dieselbe Antwort: „Wir verarbeiten keine Insekten.“ Strelow sagt auch, dass er in der Region keine Mühle kenne, die das tierische Mehl überhaupt verarbeiten würde. Gegen die Verunsicherung der Tichelkamp-Kunden sollen Schilder helfen, die schon von weitem signalisieren: Diese Backwaren sind Insekten-frei.

Bäckermeister überrascht, welche Wellen die EU-Entscheidung zu Insektenmehl geschlagen hat

Rein aus wirtschaftlicher Sicht würde sich der Einsatz von Insektenmehl auch nicht rentieren, immerhin kostet das ein Vielfaches mehr als klassisches Getreidemehl. „Es ist bei weitem teurer“, sagt Julian Kasprowicz von der gleichnamigen Bäckerei mit Sitz in Pähl und mehreren Filialen in der Umgebung. Zwischen sieben und 25 Euro würde ein Kilo Insektenmehl kosten, während für Roggen- oder Weizenmehl gerade einmal 60 bis 80 Cent pro Kilo anfielen, so Kasprowicz.

Der Bäckermeister erzählt, dass er selbst überrascht gewesen sei, welche Wellen die EU-Entscheidung geschlagen hat. „Wir hatten das erstmal völlig außer Acht gelassen“, gesteht Kasprowicz. Bis sich auch an seinen Theken die Nachfragen mehrten. Mittlerweile hängen in den Kasprowicz-Filialen Schilder, die darauf hinweisen, dass die Bäckerei keine Insekten verarbeitet. Die Maßnahme zeigt Wirkung: „Inzwischen haben sich die Nachfragen beruhigt“, erzählt Kasprowicz.

Digitale Hinweisschilder: Kein Insektenmehl verarbeitet

Auf Hinweisschilder greift man auch bei der Bäckerei Manhart zurück. Auf der digitalen Anzeige macht das Symbol einer durchgestrichenes Grille den Kunden klar, dass sie hier keine Insekten in den Produkten befürchten müssen.

Wie eine Mitarbeiterin in der Schongauer Filiale erzählt, seien die Kunden allerdings ohnehin nicht sonderlich verunsichert. „Bei uns hat noch niemand nachgefragt, ob wir Insektenmehl verarbeiten“, sagt sie. Die digitalen Hinweise dienen also mehr zur Prävention und Information.

Auch die Kunden, die bei der Bäckerei Sesar in Peiting einkaufen, scheinen weniger Angst zu haben, dass ihnen Insektenmehl untergemogelt wird. „Wir hatten erst eine Nachfrage“, sagt Inhaberin Marlies Sesar. Der Kunde hatte sich am Telefon erkundigt, ob die Bäckerei Insektenmehl benutzt, was nicht der Fall ist. „Der Rest scheint uns da zu vertrauen“, sagt Sesar. Für den Fall habe sie aber alle Nachweise parat: Zertifizierungen der Mühlen und Zulieferer belegen, dass in ihre Produkte insektenfrei sind.

