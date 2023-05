Deutsche Bahn sagt Warnstreik ab - Bei der BRB soll aber weiter gestreikt werden

Von: Sebastian Tauchnitz

Bei der BRB soll weiter gestreikt werden. © Andreas Steppan

Für Privatbahnen gibt es noch keine Tarifeinigung - bei der BRB müssen sich Fahrgäste deshalb weiterhin auf Zug-Ausfälle einstellen.

Landkreis – Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatten ihren Aufruf für einen 50-stündigen Warnstreik am Wochenende zurückgezogen. Dies galt allerdings nur für die Strecken, die von der Deutschen Bahn befahren werden. Wie die Bayerische Regiobahn (BRB) gestern mitteilte, gilt für Privatbahnen der Streikaufruf auch weiterhin.

Es wird daher aller Voraussicht nach in den fünf Netzen der BRB in dieser Zeit kein Zugverkehr stattfinden können. Damit eine möglichst reibungslose Wiederaufnahme des Zugverkehrs am Mittwochmorgen erfolgen kann, müssten die Fahrzeuge der BRB teilweise schon vor dem offiziellen Streikbeginn am Sonntagabend um 22 Uhr in die Abstellungen, von denen aus sie am Mittwochmorgen den Regelbetrieb wieder aufnehmen, so das Verkehrsunternehmen weiter in seiner Pressemitteilung. . Die ersten Fahrzeuge sollten deshalb schon am Sonntag nach 19 Uhr aus dem regulären Betrieb genommen werden.

So können sich Fahrgäste über den aktuellen Stand des Streiks informieren

Fahrgäste könnten sich auf der Webseite www.brb.de über den aktuellen Stand des Streiks und der Zugleistungen informieren. Auch auf Facebook werde die BRB aktuelle Informationen an die Fahrgäste weitergeben.

Da die Deutsche Bahn und ihre Tochterunternehmen allerdings wie gewohnt fahren, dürfte es hingegen im Schülerverkehr doch nicht zu den befürchteten Ausfällen kommen. Der RVO hatte am Freitag noch entsprechende Warnungen verschickt.

