Corona-Virus: So reagieren die Blaulicht-Organisationen im Landkreis

Landkreis – Beim BRK-Kreisverband ist man professionell gelassen. Neben dem Rettungsdienst sind in den sechs Bereitschaften bis zu 1400 ehrenamtliche Einsatzkräfte tätig. „Die Grundhygiene ist bei uns Standard“, sagt Kreisgeschäftsführer Hans Eberl. Das betrifft gerade die Arbeit vor Ort, wo eh schon auf Infektionsschutz Wert gelegt wird. „Unser Tagesbetrieb läuft weiter“, betont Eberl. Absagen von eigenen Veranstaltungen gab es Stand Freitag laut Geschäftsführer nicht.

Dass Weilheims Polizeichef Harald Bauer derzeit seinem Gegenüber nicht die Hand gibt, hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun. „Wir verzichten auf Händeschütteln“, sagt der Inspektionsleiter. Nicht nur bei der Kundschaft, bei der per Schild auf der Wache um Verständnis gebeten wird, sondern auch untereinander. Darauf weisen extra Hinweise hin, die in den Fluren hängen. Die Vorsichtsmaßnahme gilt seit etwa einer Woche. Bauer war erst am Dienstag auf einer außerordentlichen Dienststellenleiter-Besprechung im Rosenheimer Polizeipräsidium. Es gab nur ein Thema: Corona und der Umgang damit, auch im Einsatz. Diese Woche gab es in Weilheim eine Schulung für die Mitarbeiter. Hygiene wird in der Inspektion grundsätzlich hochgehalten. In den WC stehen standardmäßig Desinfektionsmittel bereit.

Corona: So reagieren die Feuerwehren im Landkreis Weilheim-Schongau

Bei den Feuerwehren greift derzeit Stufe zwei eines Krisenplans. Diesen hat die Kreisbrandinspektion selbst für Corona im Landkreis vorbereitet, berichtet Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta. Sieben stufen gibt es, die nächste wären „mehrere Fälle“ in der Region. Die letzte Stufe tritt ein, wenn mehr als 50 Prozent der Landkreiswehren selbst von der Krankheit betroffen wären. „Aber das halten wir für unwahrscheinlich“, beruhigt Sobotta. Grundsätzlich gelte: „Wir wollen vermeiden, dass die Einsatzbereitschaft gefährdet wird.“ Was aber aktuell nicht der Fall sei.

Infos zu Hygienemaßnahmen wurden an alle Wehren ausgeschickt, ergänzt Kreisbrandinspektor Anton Kappendobler. Ob die Kameraden in den Städten und Gemeinde eigene Veranstaltungen absagen, darüber könnten diese selbst entscheiden. „Wir geben Empfehlungen heraus.“ Die Pollinger Wehr hat ihre Jahresversammlung gestrichen, die Huglfinger verzichten auf ihre Fahrzeugweihe. „Ob ich jetzt unbedingt eine größere Übung machen muss, ist die Frage“, sagt Kappendobler. Intern hat die Inspektion allerdings reagiert: Die für 31. März in der Herzogsägmühle angesetzte Winterschulung für Kommandanten und Gruppenführer wurde abgesagt.

