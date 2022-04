Blaulichtticker für die Region Weilheim-Schongau: Beim Abbiegen übersehen - Auto kracht in Krad

Von: Elena Siegl

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. Hier finden Sie alle Meldungen dazu.

Freitag, 1. April

Peiting - Kradfahrer leichtverletzt: Am Donnerstag, 31. März, gegen 14.15 Uhr ereignete sich an der Einmündung der Ramsauer Straße in die Bahnhofstraße in Peiting ein Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Kradfahrer aus Bernbeuren leicht verletzt wurde. Der Kradfahrer fuhr mit einem Kraftrad Kawasaki die Bahnhofstraße in südöstlicher Richtung. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 77-jährige Frau aus Peiting mit ihrem Pkw VW die Ramsauer Straße und wollte in die Einmündung zur Bahnhofstraße nach links einbiegen. Beim Einbiegen übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Kradfahrer und kollidierte mit der Front ihres Pkw an die rechte Seite des Kraftrades. Der Kradfahrer kam daraufhin zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. Aufgrund einer möglichen Verletzung des Beckens wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Murnau verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von circa 2.500 Euro. Die freiwillige Feuerwehr Peiting wurde alarmiert und war mit einem Einsatzfahrzeug und 10 Einsatzkräften zur Verkehrsregelung an der Unfallstelle.

Hohenpeißenberg - Sachbeschädigung durch Graffiti: Im Zeitraum von Dienstag, 29. März, 20 Uhr auf Mittwoch, 30.. März, 15 Uhr wurde bei einem Anwohner in der Säulingstraße in Hohenpeißenberg die Türe zur Mülltonnenkiste durch einen bislang unbekannten Täter mit einem blauen Graffiti verschmiert. Die Reinigungskosten belaufen sich auf circa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Klärung der Sachbeschädigung bitte an die Polizeiinspektion Schongau unter Tel.: 08861/23460.