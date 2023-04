Blaulichtticker für die Region Weilheim-Schongau: Unbekannte Autofahrerin fährt 16-Jährige auf E-Scooter an

Aus dem Polizeibericht

Sonntag, 2. April

Penzberg - Unbekannte Autofahrerin fährt Mädchen auf E-Scooter an: Am Freitag, 31. März, überquerte um 17.30 Uhr eine 16-Jährige aus Penzberg mit einem E-Scooter bei Grün die Fußgängerampel an der Karlstraße. Mit auf dem E-Scooter fuhr unerlaubterweise eine weitere 16-Jährige aus Penzberg. Eine bislang unbekannte Frau bog mit ihrem Pkw von der Bahnhofstraße kommend nach rechts in die Karlstraße ab. Dabei übersah sie die den E-Scooter mit den beiden Mädchen und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin hielt zunächst an und erkundigte sich, ob alles in Ordnung sei. Dies wurde von den 16-Jährigen mit einem Kopfnicken bestätigt, worauf sich die Fahrerin mit ihrem Pkw entfernte.

Gegen 22 Uhr wurde die Polizeiinspektion Penzberg über den Verkehrsunfall informiert und hierbei gaben die Mädchen an, dass sie leicht verletzt wurden. Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht wurden eingeleitet. Bei Fahrerin soll es sich um eine Frau mit grauen, gewellten, schulterlangen Haaren handeln. Sie fuhr einen silbernen Skoda, welcher im Landkreis Weilheim-Schongau zugelassen ist. Das vollständige Kennzeichen ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Penzberg.

Antdorf - Brandfall geht glimpflich aus: Am Samstag, 1. April, füllte ein 68-jähriger Antdorfer noch nicht ganz abgekühlte Asche in seinen Plastikeimer. Durch den Wind flammte die Asche wieder auf und fing Feuer. Ein 50-jähriger Nachbar löschte das Feuer, als er es sah, bevor es auf einen Holzstapel und die Garagenwand übergreifen konnte. Die Antdorfer Feuerwehr rückte aus und schaute sich die Brandstelle an .Es gab keinen Personenschaden. Der Sachschaden wird auf fünf Euro beziffert.

Huglfing - Beifahrerin bei Autounfall leicht verletzt: Am Freitag, 31. März, gegen 13 Uhr, befuhr eine 32-jährige Uffingerin mit ihrem Skoda die Steinbruchstraße in Huglfing. Anschließend wollte sie nach rechts in die Murnauer Straße einbiegen und übersah hierbei den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Audi, welcher von einem 53-jährigen Peißenberger gesteuert wurde und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die Beifahrerin des Audifahrers, eine 55-jährige Landsbergerin, leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 21.000 Euro.

Weilheim - Unbekannter beschädigt Auto und flüchtet: Am Freitag, 31. März, gegen 17.15 Uhr, stellte ein 32-jähriger Wielenbacher seinen BMW auf einem der linken Schrägparkplätze in de Pöltnerstraße, auf Höhe der Hausnummer 24, ab. Als er gegen 17.45 Uhr wieder zurück zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er einen Schaden an der Beifahrertüre. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Weilheim, unter 0881/6400, zu melden.

Wildsteig - Betrunkener sorgt für Ärger auf einer Party: Am Sonntag, 2. April, um ca. 3.30 Uhr musste eine Streife der PI Schongau zur Unterstützung der Security bei einer Party im Sportheim Wildsteig ausrücken. Ein 24-Jähriger aus Lechbruck war zuvor schon aufgrund seines Verhaltens und seiner Alkoholisierung vom Sicherheitspersonal von der Veranstaltung ausgeschlossen und vom Gelände verwiesen worden. Damit wollte sich der Lechbrucker aber nicht abfinden und versuchte immer wieder, auf das Gelände zu gelangen. Letztlich musste er sogar vom Sicherheitsdienst auf dem Boden fixiert werden. Bei der Anzeigenaufnahme solidarisierten sich mehrere junge „Erwachsene“ mit ihrem Freund und beleidigten die Beamten der PI Schongau. Sowohl gegen den Aggressor, als auch gegen seine „Freunde“ werden Strafverfahren eingeleitet.

Altenstadt - Einbruch in Altmetallhandel: In der Nacht von Donnerstag, 30. März, auf Freitag, 31. März, verschafften sich bisher unbekannte Täter mit Gewalt Zutritt zum Gelände eines Altmetallhandels in der Nördlichen Keltenstraße in Altenstadt. Auf dem Gelände brachen sie das Schloss eines Lagerschuppens auf und entwendeten daraus eine größere Menge Kupfer sowie mehrere Akku-Geräte. Vom Gelände selbst wurde eine größere Anzahl Schrott-Alufelgen entwendet. Die Täter verursachten beim Aufbruch einen Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Die entwendeten Metalle und das Werkzeug haben einen Wert im unteren, vierstelligen Euro-Bereich.

Schongau - Außenspiegel an geparktem Auto angefahren: Im Zeitraum von Freitag bis Samstag wurde der geparkte Pkw einer 74-Jährigen in der Benefiziumstraße angefahren und dabei der Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Peiting - Versuchter Einbruch in eine Garage: In der Nacht von Samstag, 1. April, auf Sonntag, 2. April, versuchte ein bisher unbekannter Täter in die Garage einer Kfz-Werkstatt in der Münchner Straße in Peiting einzubrechen. Der Täter verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro, gelangte jedoch nicht in die Garage. Es wurde nichts entwendet.

Denklingen - Zwei Autofahrer liefern sich augenscheinlich Rennen: Am frühen Samstagmorgen, 2. April, stellte eine Polizeistreife zwei recht zügig auf der B 17 Richtung Süden fahrende Fahrzeuge fest. Diese fuhren mit Geschwindigkeiten bis 180 km/h, im dort mehrfach verlaufenden zweispurigen Bereich (bis 2 Kilometer) mit hoher Geschwindigkeit nebeneinander. Auch Sperrflächen am Ende des zweispurigen Bereiches wurden teilweise überfahren. Auf Grund der gefahrenen Geschwindigkeit konnten die Fahrzeuge erst Höhe Denklingen angehalten und kontrolliert werden. Hier stellte sich heraus, dass es sich bei den Fahrern um eine 45-jährige aus Penzberg sowie ihren 22-jährigen Sohn handelte. Dass sie sich ein „Rennen“ lieferten, stritten beide ab, dies wird jedoch von der Staatsanwaltschaft geprüft.