Blaulichtticker für die Region Weilheim-Schongau: Auto überschlägt sich bei Denklingen - Fahrer (58) schwer verletzt

Aus dem Polizeibericht

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. Hier finden Sie alle Meldungen dazu.

Hier lesen Sie alle Blaulicht-Meldungen aus der Region Weilheim-Schongau.

Die Meldungen stammen von den Polizeiinspektionen Weilheim, Penzberg, Schongau und Landsberg, der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim, der Grenzpolizeiinspektion Murnau sowie dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd, außerdem von den Ortsfeuerwehren aus der Region.

Der Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Sonntag, 1. August:

Denklingen - Autofahrer bei Unfall schwer verletzt: Sonntagfrüh gegen 5.50 Uhr eintdeckte ein vorbeifahrender Autofahrer im Bereich Buchweg/Neuhof einen komplett deformierten Wagen, in dem eine schwer verletzte Person saß. Der 58-jährige Autofahrer hatte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen aus bis dato unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sich danach mehrfach überschlagen. Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Unfallklinikum geflogen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallgutachter mit hinzugezogen.



Schongau - Auto in der Altstadt angefahren: Am Freitagnachmittag zwischen 17 und 19.30 Uhr wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw auf dem Parkplatz vor dem Gemüsehändler in der Weinstraße in Schongau am linken hinteren Fahrzeugeck angefahren. Der Pkw stand ganz links am Parkplatz zur Kirchenstraße. Der Unfallverursacher mit einem rot/orangen Fahrzeug fuhr weiter; dieser müsste an der rechten Seite beschädigt sein. Der Schaden beträgt ca. 1500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise auf das Fahrzeug.

Steingaden - Mysteriöse Fahrt im Wald: Sonntagnacht um 3.18 UHr meldete ein 21-jähriger Kemptener an die Leitstelle, dass er mit seinem Mercedes irgendwo im Wald feststecken würde, nachdem er mit seinem Wagen einen Hang hinuntergerutscht war und zwischen zwei Bäumen steckenblieb. Er konnte schließlich von der Bergwacht und der Polizei östlich von Kellershof in einem Waldstück im Bereich Wolfsgrube angetroffen werden. Bei dem Kemptener konnte Alkohol oberhalb von den erlaubten 0,3 Promille festgestellt werden. Die Fahrereigenschaft wurde von ihm verneint und eine Geschichte präsentiert, die erhebliche Zweifel aufkommen lassen, so dass hier weitere kriminaltechnische Ermittlungen nötig sind. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Wagen sichergestellt. Der Kemptener blieb unverletzt; an seinem Auto entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro. Der Wagen wurde durch den Abschleppdienst geborgen.

Weilheim – Unfallflucht auf Parkplatz: Am Samstag zwischen 15 und 18 Uhr hatte ein 34-jähriger Pähler seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Narbonner Ring abgestellt. Während dieser Zeit fuhr ihm ein unbekannter Autofahrer gegen die hintere rechte Fahrzeugecke und kümmerte sich im Anschluss nicht um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Es liege derzeit zwar ein vager Verdacht gegen einen Lieferanten vor, dennoch komme auch noch jedes andere Fahrzeug als Verursacher in Frage, teilt die Polizei mit. Deshalb bittet die PI Weilheim, dass sich Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, unter der 0881/640-0 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Peißenberg – Unfall mit Sachschaden: Am Samstag um 19.30 Uhr kam es an der Einmündung der Kreisstraße WM14 aus Richtung Forst in die Kreisstraße WM13 zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Eine 25-jährige Autofahrerin übersah beim Linksabbiegen das aus Richtung Peißenberg kommende Fahrzeug einer 67-jährigen Hohenpeißenbergerin, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand.

Etting - Auto mit roter Farbe beschmiert: In der Nacht von Donnerstag, 29. Juli, auf Freigtag, 30. Juli, beschädigte ein unbekannter Täter in der Otostraße den geparkten Wagen einer 55-Jährigen aus Polling. Der Täter beschmierte die Windschutzscheibe des Fahrzeuges mit roter Farbe. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 200 Euro geschätzt, sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Weilheim erbeten.

Weilheim - Versuchte Nötigung und Sachbeschädigung: Am Freitag um 9 Uhr erschien ein 25-jähriger afghanischer Staatsangehöriger aus Weilheim zu einem Termin bei der Agentur für Arbeit in der Karwendelstraße. Aufgrund einer Beanstandung wegen fehlender Unterlagen verließ der 25-Jährige wutentbrannt das Gebäude und trat mit dem Fuß gegen die Eingangstür. Außerdem kündigte er weitere Beschädigungen an, falls seinen Forderungen nicht entsprochen werden sollte. Die Eingangstür wurde ersten Feststellungen nach nicht beschädigt, gegen den 25-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen versuchter Nötigung sowie versuchter Sachbeschädigung eingeleitet, außerdem ein Hausverbot ausgesprochen.