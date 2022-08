Blaulichtticker für die Region Weilheim-Schongau: Betrunkene Schlangenlinienfahrerin

Von: Elena Siegl

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. Hier finden Sie alle Meldungen dazu.

Dienstag, 2. August

Steingaden - Betrunkene Schlangenlinienfahrerin: Am 1. August gegen 21.10 Uhr wurde der Polizeiinspektion Schongau mitgeteilt, dass eine Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw „Schlangenlinien“ fahren und dabei mehrmals auf den linken Fahrstreifen geraten wäre. Dadurch hätte der entgegenkommende Verkehr ausweichen müssen. Die 22-jährige Pkw Fahrerin aus dem südlichen Landkreis konnte an ihrer Wohnanschrift angetroffen und kontrolliert werden. Dabei konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Da ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ebenfalls positiv verlief, wurde bei der 22-jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Sie erwartet eine Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Peiting - Autoscheibe eingeschlagen: Am 1. August gegen 6.15 Uhr stellte ein 82-jähriger Peitinger seinen Pkw in der Ludwigstraße in Peiting am rechten Fahrbahnrand ab. Als der Fahrzeughalter gegen 13 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er feststellen, dass die hintere linke Seitenscheibe durch einen bislang unbekannten Täter eingeschlagen wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 250 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schongau unter der Telefonnummer 08861/23460.

Peiting - Betrunkener Radfahrer bleibt an Betonmauer hängen und stürzt: Am 1. August gegen 16.50 Uhr befuhr ein 61-jähriger Peitinger mit seinem Fahrrad den Gumpenweg. Als der Radlfahrer an einer Betonmauer vorbeifuhr, blieb er mit seinem Fahrrad an dieser hängen und stürzte. Wie die Polizeibeamten im Rahmen der Unfallaufnhame feststellen konnten, war der Radfahrer betrunken. Daher wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall mittelschwer verletzt. Ihn erwartet eine Anzeige aufgrund Trunkenheit im Verkehr.

Hohenpeißenberg - Kennzeichen geklaut: Am 1. August gegen 17 Uhr stellte ein 19-jähriger aus dem Altlandkreis seinen Pkw in Hohenpeißenberg auf einem Parkplatz in der Hettenstraße ab. Als der Fahrzeugführer gegen 19 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte stellte er fest, dass das hintere Kennzeichen durch einen bislang unbekannten Täter entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schongau unter der Telefonnummer 08861/23460.

Montag, 1. August

Weilheim - Einbruchsversuch: Zwischen Samstag 30. Juli, 18.30 Uhr und Montag 1. August. 9.15 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter die Eingangstüre zu einem Laden in der Oberen Stadt 7 in Weilheim aufzuhebeln, scheiterte jedoch. Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weilheim telefonisch zu melden, 0881/6400.

Peißenberg - Graffiti gesprüht: Zwischen dem 1. und 31. Juli wurde in Peißenberg in der Sulzer Straße 16 der Holzzaun eines Anwesens mit Farbe besprüht. Die nebenan befindliche Kirche wurde ebenfalls besprüht. Hinweise auf den oder die Täter bitte an die Polizei Weilheim 0881/6400.

Peißenberg - Verkehrsschild beschädigt: Zwischen 30. Juli, 22 Uhr, und 31.Juli, 6 Uhr, wurde in der Hauptstraße 106 in Peißenberg ein Mast eines Verkehrszeichens mutwillig abgeknickt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Hinweise auf den oder die Täter werden an die Polizeiinspektion Weilheim erbeten.

Wessobrunn - Motorradfahrer prallt gegen Holzzaun: Ein 19-jähriger Germeringer befuhr am Sonntag 31. Juli gegen 12.45 Uhr mit seinem Kraftrad die Kreisstraße WM 8 in Wessobrunn. In einer scharfen Rechtskurve kam der 19-jährige aufgrund eines Bremsfehlers nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Holzzaun. Der Fahrer wurde durch einen Notarzt vor Ort versorgt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Glücklicherweise verlief der Unfall noch einigermaßen glimpflich. An dem Motorrad entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro. Die Strecke musste durch die Feuerwehr Forst einige Zeit gesperrt werden.

Schongau - Randalierer schläft Rausch in Zelle aus: Am Sonntag randalierte ein 30-jähriger, zurzeit obdachloser Mann, auf der Bahnhofstraße in Schongau. Dabei warf er mit einer Bierflasche gegen die Lichtsäule eines in der Bahnhofstraße befindlichen Autohauses. Die Höhe des entstandenen Schadens an der beschädigten Lichtsäule ist bislang nicht bekannt. Bereits hier wurde dem Randalierer ein Gewahrsam angedroht, sollte er keine Ruhe geben. Als der gleiche Mann circa eine Stunde später, kurz nach 22 Uhr, in der Altstadt in Schongau erneut randalierte und mit den Füßen gegen die Türen eines Geldinstitutes in der Münzstraße trat, wurde der alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen. Nachdem er über Nacht seinen Rausch in der Zelle der Polizeiinspektion Schongau ausgeschlafen hatte, wurde er am nächsten Morgen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.