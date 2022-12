Blaulichtticker für die Region Weilheim-Schongau: Traktor kollidiert mit Pkw - Fahrbahn zwei Stunden gesperrt

Von: Elena Siegl

Die Polizei eilte zum Tatort. © Carsten Rehder/dpa

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. Hier finden Sie alle Meldungen dazu.

Rott - Traktor kollidiert mit Pkw - Fahrbahn zwei Stunden gesperrt: Am Mittwoch gegen 13.45 Uhr fuhr ein 78-jähriger Rentner aus Rott mit seinem Traktor auf der Straße von Wessobrunn nach Rott. Etwa auf Höhe des Seehäusl kam der Traktor soweit auf die Gegenspur, dass der 76-jährige Apfeldorfer mit seinem Pkw Skoda nicht mehr ausweichen konnte und mit dem Traktor kollidierte. Bei dem Zusammenstoß wurde in dem Pkw die Beifahrerin, die 68-jährige Ehefrau des Fahrzeugführers leicht verletzt. Bei dem Traktor brach die Vorderachse und es gelangte dadurch eine große Menge an Öl auf die Fahrbahn. Dieses Öl musste durch die Feuerwehr Rott gebunden werden. An beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden etwa 30.000 Euro. Die Fahrbahn war rund zwei Stunden gesperrt.

Peiting - Autofahrer (76) kracht frontal in den Gegenverkehr: Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend zwischen Birkland und Peiting ereignet. Zwei Autos stießen frontal zusammen.

Schongau - Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen: Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch, 30. November, gegen 15.20 Uhr auf der B17 im Gemeindebereich Schongau. Eine 19-jährige Frau aus Mittenwald befuhr mit ihrem Pkw Seat die B17 von Schongau-West in Richtung Lechtalbrücke. Circa einen Kilometer vor der Lechtalbrücke musste sie aufgrund eines vorausfahrenden Pkw, der aufgrund von Mäh- und Rodungsarbeiten abbremsen musste, ebenfalls abbremsen. Ein ihr nachfolgender 18-jähriger Mann aus Rottenbuch bemerkte dies mit seinem Pkw Opel noch rechtzeitig und konnte ebenfalls noch bremsen. Ein diesem nachfolgender Pkw Toyota, der von einem 34-jährigen Mann aus Peiting gelenkt wurde, bemerkte dies jedoch zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw Opel auf. Dieser wurde dann noch auf den diesen vorausfahrenden Pkw Seat geschoben. Während der 34-jährige Auffahrer und der 18-jährige Opelfahrer unverletzt blieben, zog sich die Fahrerin des vorausfahrenden Pkw, die 19-jährige Frau aus Mittenwald, leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Versorgung im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von circa 11.000 Euro.

Schongau - Auto übersehen - Zusammenstoß: Ebenfalls am Mittwoch, 30. November, gegen 16.50 Uhr ereignete sich in Schongau-West an der Einmündung der Ingenrieder Straße in die Bernbeurener Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 51-jähriger Mann aus dem Landkreis Unterallgäu leicht verletzt wurde. Der 51-jährige Mann fuhr mit seinem Kleintransporter Ford aus der Ingenrieder Straße nach links in die vorfahrtsberechtigte Bernbeurener Straße ein. Dabei übersah er einen von links kommenden Pkw VW, der von einer 62-jährigen Frau aus Schongau gelenkt wurde. Der Fahrer des Kleintransporters fuhr mit seiner Front in die rechte Heckseite des Pkw VW. Während die Fahrzeuglenkerin des Pkw VW unverletzt blieb, klagte der 51-jährige Verursacher über leichte Schmerzen am Handgelenk. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von circa 10.000 Euro.

Rottenbuch - Beim Abbremsen ins Rutschen geraten und auf Pkw aufgefahren: Ebenfalls am Mittwoch, 30. November, gegen 17.15 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2058 zwischen Rottenbuch und Böbing ein Auffahrunfall, bei dem eine 48-jährige Frau leicht verletzt wurde. Ein 66-jähriger Mann aus Landsberg fuhr mit seinem Pkw VW von Rottenbuch in Richtung Böbing. Kurz nach Rottenbuch, bergab zwischen Rottenbuch und der Ammermühle, musste er seinen Pkw wegen eines vorausfahrenden, bis zum Stillstand abbremsenden Pkw ebenfalls stark abbremsen. Grund dieses Bremsmanövers war ein Fußgänger, der am Fahrbahnrand in Richtung Rottenbuch lief. Eine 27-jährige Frau aus dem Altlandkreis, die mit ihrem Pkw Audi ebenfalls bergab in Richtung Ammermühle fuhr, bemerkte noch das Bremsmanöver des vorausfahrenden Pkw VW, kam jedoch beim Abbremsen auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und fuhr auf den Pkw VW auf. Während die beiden Fahrzeugführer unverletzt blieben, zog sich eine 48-jährige Frau aus Landsberg, die auf dem Beifahrersitz des vorausfahrenden Pkw saß, leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von circa 7.000 Euro. Beide Pkw waren noch fahrbereit und mussten nicht abgeschleppt werden.