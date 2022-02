Zahlreiche Unfälle wegen Schneeglätte

Blaulichtticker für die Region Weilheim-Schongau: Obdachlose nächtigt in fremdem Pkw, schüttet Rotwein darüber und will Fahrzeugschein klauen

Von: Elena Siegl

Rund um die Uhr ist die Polizei im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. © Daniel Karmann/dpa

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. Hier finden Sie alle Meldungen dazu.

Hier lesen Sie alle Blaulicht-Meldungen aus der Region Weilheim-Schongau.

Die Meldungen stammen von den Polizeiinspektionen Weilheim, Penzberg, Schongau und Landsberg, der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim, der Grenzpolizeiinspektion Murnau sowie dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd, außerdem von den Ortsfeuerwehren aus der Region.

Der Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Hier geht‘s zu den Blaulicht-Meldungen aus dem Monat Januar.

Mittwoch, 2. Februar

Peißenberg – Obdachlose nächtigt in fremdem Pkw: Der Eigentümer eines Pkws in der Bergwerkstraße staunte nicht schlecht, als er gestern Früh in seinen Wagen steigen wollte. Eine ihm vollkommen fremde Frau hatte den Wagen, der unversperrt in der offenen Garage gestanden war, als Nachtlager benutzt. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine obdachlose Person handelte, die ihren eigenen Angaben nach mittellos und auf der Durchreise nach Österreich sei. Vorher hatte sie in dem Auto nach Kleingeld oder sonstigen Wertsachen gesucht und dabei kleinere Beschädigungen verursacht. Ebenso übergoss sie aus nicht nachvollziehbaren Gründen den Pkw mit Rotwein. Bei der Durchsuchung fanden die alarmierten Polizeibeamten den Fahrzeugschein, den die Dame in der Unterwäsche versteckt hatte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Frau wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Peißenberg – Kinder begehen Ladendiebstähle als Mutproben: Da hatten drei Kinder im Alter von zehn und elf Jahren eine richtige Schnapsidee. Sie meinten, dass es cool wäre in einem Supermarkt an der Sonnenstraße klauen zu gehen, um so ihren Mut zu beweisen. Gegen 15.30 Uhr marschierten die Burschen kurz hintereinander in den Markt und steckten jeweils Süßigkeiten und Getränke in ihre Rücksäcke und verließen das Geschäft wieder. Das Vorgehen war jedoch so auffällig, dass es einer Beschäftigten im Büro auffiel, die das Ganze am Bildschirm der Videoüberwachungsanlage im Büro beobachten konnte. Die hinzugerufene Polizei übergab die drei Kinder schließlich ihren Eltern, die nun einiges an Gesprächsbedarf mit den Dreien haben.

Weilheim – Geldbörse aus der Einkauftasche geklaut: Nur kurz hatte eine Kundin im Supermarkt in der Töllern-Senke ihre Einkaufstasche unbeaufsichtigt im Einkaufswagen gelassen. Das reichte einem Dieb, sich daraus die Geldbörse zu greifen und unerkannt zu entkommen. Neben Bargeld befanden sich auch diverse Personalpapiere in der roten Damengeldbörse. Sollten gegen 12 Uhr Mittag Kunden verdächtiges beobachtet haben, werden sie gebeten sich bei der Polizei Weilheim unter Telefon 0881/640(0) zu melden.

Weilheim – Signaleinrichtung an Fußgängerampel zerstört: Die Straßenmeisterei Weilheim meldete bei der Polizei eine zerstörte Drückergarnitur einer Ampel an der Wessobrunner Straße mit. Die Drückereinrichtung an der Ampel zur Kreuzung Lohgasse auf der nördlichen Seite ist von Unbekannt beschädigt worden, so dass ein Sachschaden von ca. 1.700 Euro entstand. Der Tatzeitraum wurde auf die vergangenen zwei bis drei Tage datiert. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0881/640(0) bei der Polizei Weilheim zu melden.

Bernbeuren - Spiegelstreifer zwischen LKW: Am Dienstag gegen 15.10 Uhr fuhr ein 49-jähriger Mann aus Schongau mit einem LKW Tankfahrzeug auf der Kreisstraße WM3 von Burggen in Richtung Bernbeuren. Auf Höhe vom Haslacher See kam ihm ein bislang unbekannter LKW entgegen. Dabei kam es zur Kollision mit den jeweiligen Außenspiegeln dieser LKW. Da der 49-jährige Fahrer direkt an der Unfallstelle nicht stehen bleiben konnte, fuhr er noch circa 100 Meter weiter und wartete dort auf dem Parkplatz. Da er den Unfallgegner nicht mehr sehen konnte und dieser auch nach einer kurzen Wartezeit nicht zurückkam, setzte er seine Fahrt in Richtung Bernbeuren fort. Circa 3 bis 4 Kilometer nach der Unfallstelle wurde der Tankfahrzeug-Fahrer dann von einem Verkehrsteilnehmer mit Lichthupe darauf aufmerksam gemacht, zu halten. Da der unbekannte Verkehrsteilnehmer dem LKW Fahrer mitteilte, dass der Unfallgegner zwischen der Unfallstelle um Burggen warte, drehte der 49-Jährige seinen Tanklastzug um und befuhr die Strecke nochmals. Der Unfallgegner konnte jedoch nicht mehr festgestellt werden, vermutlich ist er in der Zwischenzeit ebenfalls weitergefahren. An beiden LKW dürfte ein Sachschaden am Außenspiegel von circa 500 Euro vorhanden sein. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts einer Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise auf den bislang unbekannten LKW bitte an die Polizeiinspektion Schongau unter Tel.: 08861/23460.

Insbesondere wird der Verkehrsteilnehmer, der den Tanklastzug-Fahrer hinterhergefahren ist, gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schongau als Zeuge zur Verfügung zu stellen.

Iffeldorf - Hochwertige Mountainbikes gestohlen: Am Montag, zwischen 18 und 21 Uhr, wurden in Iffeldorf, Am alten Sägewerk 17, aus einem Gartenhaus zwei hochwertige Mountainbike gestohlen. Zu diesen Zweck wurde die Tür brachial mittels Hebelwerkzeug aufgebrochen. Der oder die Täter gingen gezielt auf die Fahrräder, da andere hochwertige Gegenstände nicht beachtet wurden. Die beiden Fahrräder hatten einen Wert von ca. 12000 Euro. Bei den Fahrrädern handelt es sich um die Marken Commencal, Typ Meta AM 29, Farbe: silber, mit oranger FOX-Federgabel und gelben Bremsbacken, das andere, Marke: Orbea, Typ Wild FS Carbon, E-Bike, schwarz/grau. Die Tatörtlichkeit liegt in Iffeldorf an der Bahnlinie Kochel – Tutzing. Eventuell haben Zeugen etwas gesehen. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Penzberg. Zeugenaufruf!

Penzberg - Sachbeschädigung an der Bahnhofs-Wartehalle: In der Zeit zwischen dem 15. und dem 30. Januar wurde die Wartehallentür der Westseite des Penzberger Bahnhofs aufgebrochen. Dies fiel auf, da die Tür letztendlich offenstand. Jedoch wurde die Tür vor dem Aufbruch seitens der Stadt Penzberg zugesperrt. Leider ist nicht bekannt, wer diese aufbrach/beschädigte. An der Tür entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugenaufruf!

Zahlreiche Unfälle wegen Schneeglätte

Ein Pkw-Fahrer ist in Altenstadt gegen einen Stadel gekracht. © Hans-Helmut Herold

Altenstadt - In Stadel gerutscht: Am Mittwoch gegen 6.20 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus dem westlichen Altlandkreis mit seinem Pkw Mitsubishi die Triebstraße in Altenstadt in südwestliche Richtung. Kurz nach der Ortsausfahrt Altenstadt kam der Pkw-Fahrer aufgrund einer Schneeverwehung ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei krachte er an einen dort stehenden Stadel. Der 48-Jährige trug dabei leichte Verletzungen davon und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Stadel wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Antdorf - Heck brach aus: Am Dienstag gegen 7.45 Uhr befuhr ein 39–jähriger Weilheimer mit seinen Hyundai die Weilheimer Straße in Antdorf in Richtung Hauptstraße. Kurz nach der Einmündung an der Dorfstraße brach aufgrund der vorherrschenden Schneeglätte das Heck in Richtung Gegenverkehr aus. Ein entgegenkommender 52–jähriger Penzberger konnte mit seinem Pick-Up nicht mehr ausweichen, als ihm das Heck des Hyundai entgegenkam. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Zudem fuhr der Pick-Up auch noch aufgrund des Aufpralls eine neben der Fahrbahn liegende Böschung herab. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Sindelsdorf - Vorfahrt missachtet: Am Dienstag gegen 7.45 Uhr befuhr eine 44–jährige Peißenbergerin mit ihren Fiat 500 die Bundesstraße in Richtung Bad Tölz. Nach Sindelsdorf wollte sie in die Staatsstraße 2370 nach links in Richtung Penzberg abbiegen. Es war reges Schneetreiben zu dieser Zeit. Vermutlich aus Unachtsamkeit und aufgrund der eingeschränkten Sicht, wegen des starken Schneefalls, übersah die Dame beim Abbiegen eine 60–jährige Bichlerin und ihren Renault. Diese wollte der B472 in Richtung Weilheim folgen und kreuzte somit die abbiegende Peißenbergerin. Es kam unweigerlich zu einen Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Forst – Zusammenstoß mit Gegenverkehr: Aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn kam es gestern zwischen Wolfhof und St. Leonhard zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Gegenverkehr. Gegen 6.45 Uhr geriet ein ungarischer Pkw, der in Richtung St. Leonhard fuhr, wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach links auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit einem ihm entgegenkommenden Kleintransporter zusammen. Da beide Fahrzeuge langsamer als üblich unterwegs waren, blieb es glücklicherweise bei Blechschäden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Ein Abschleppdienst musste beide Fahrzeuge bergen und in die Werkstätten bringen.

Peißenberg – Frontalzusammenstoß mit Gegenverkehr: Auch auf der Staatsstraße zwischen Peißenberg und Weilheim kam es gestern Früh zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Auf Höhe eines Parkplatzes zwischen Peißenberg und Oderding verlor eine Schongauerin wegen der winterglatten Straße die Kontorolle über ihren Pkw und schleuderte auf die Gegenfahrspur, wo es zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem im Gegenverkehr fahrenden Pkw einer Weilheimerin kam. Die beiden Fahrzeuglenkerinnen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zur Bergung und Errichten einer Umleitung war die Feuerwehr Peißenberg mit insgesamt 20 Mann und vier Fahrzeugen im Einsatz. Die stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Eberfing – Von der Straße in Acker geschleudert: Ebenfalls die schneebedeckte Straße wurde gestern Früh einer weiteren Autofahrerin zum Verhängnis. Gegen 8.30 Uhr war die Frau von Eberfing kommend in Richtung Hohenberg unterwegs als sie mit ihrem Pkw im Auslauf einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern kam und letztendlich rechts im Acker an einem Zaun und Buschwerk zum Stehen kam. Der Wagen und der Zaun wurden leicht beschädigt, die Fahrerin blieb unverletzt. Der Eigentümer des Feldes zog das Auto im Anschluss mit seinem Traktor aus dem Acker raus. Es musste aber dennoch abgeschleppt werden.

Wessobrunn – In den Graben gerutscht: Ein Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Landsberg geriet gestern Nachmittag gegen 16.30 Uhr kurz vor Wessobrunn auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und landete anschließend unverletzt mit seinem Wagen links im Straßengraben. Nachdem der verständigte Abschleppdienst den leicht beschädigten Pkw aus seiner misslichen Lage befreit hatte, konnte der junge Mann seine Fahrt in Richtung Weilheim fortsetzen.

Wessobrunn – Lkw rutscht ins Bankett und bleibt stecken: An fast derselben Stelle, allerdings in Richtung Landsberg fahrend kurz nach Wessobrunn, rutschte ein Lkw mit 25 Tonnen um 17.45 Uhr wegen des Schnees auf der Straße rechts ins Bankett und blieb dort stecken. Da er nicht mehr weg kam, musste ein Spezial-Abschlepper aus Landsberg gerufen werden. Dieser konnte mit Unterstützung eines Kranes den Lkw wieder auf die Fahrbahn ziehen, so dass der Fahrer im Anschluss seine Fahrt fortsetzen konnte. Die Bergung zog sich allerdings bis gegen 22 Uhr hin. Solange hatte die Straßenmeisterei Weilheim auch eine Umleitung errichtet.

Peiting - In Straßengraben geschleudert: Am Dienstag kurz vor 20 Uhr ereignete sich auf der B23 zwischen Rottenbuch und Peiting ein Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Fahrer eines Pkw Fiat leicht verletzt wurde. Der 64-Jährige aus dem südlichen Landkreis Weilheim-Schongau fuhr auf der B23 in Fahrtrichtung Peiting und kam bei schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern. Daraufhin kam er von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Aufgrund des dortigen Grabens kippte der Pkw nach links auf das Dach. Der 64-jährige Fahrer konnte selbstständig aussteigen und kam mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Schongau. An seinem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 3.000 Euro; Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Zur Absicherung der Unfallstelle und Regelung des Verkehrs wurde die Feuerwehr Peiting alarmiert, die mit knapp 20 Einsatzkräften am Unfallort war.

Fuchstal/B17 - Von schneeglatter Straße abgekommen und im Bankett überschlagen: Am Dienstagabend kam ein 52-jähriger BMW-Fahrer aus München auf der B17 auf Höhe Seestall nach links von der schneeglatten Fahrbahn ab und überschlug sich im Bankett. Sein Pkw blieb auf dem Dach liegen und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15.200 Euro.

Dienstag, 1. Februar

Peiting - Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr: Am Montag gegen 17.50 Uhr fuhr eine 47-jährige Frau aus Peiting mit ihrem Pkw VW die B23 von Rottenbuch in Richtung Peiting. Während sie in einer Fahrzeugkolonne in Richtung Peiting fuhr, kam es auf Höhe Ramsau zu einem Spiegelstreifer mit einem entgegenkommenden, in Richtung Rottenbuch fahrenden bislang unbekannten Fahrzeug. Durch den Spiegelstreifer klappte der linke Außenspiegel des VW ein und schlug gegen die linke Seitenscheibe des Pkw, woraufhin diese ebenfalls zu Bruch ging. Obwohl ein Schaden von circa 500 Euro am VW entstand, entfernte sich der Verursacher in Richtung Rottenbuch. Nachdem die VW Fahrerin einige Zeit am Unfallort gewartet hatte, der Verursacher jedoch nicht zurückkehrte, erstatte sie Anzeige bei der Polizeiinspektion Schongau. Sachdienliche Hinweise zur Klärung dieser Verkehrsunfallflucht bitte an die Polizeiinspektion Schongau unter Tel.: 08861/23460.

Peißenberg – Unfallflucht beobachtet: Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gestern wie ein Lkw aus Döbeln einen Schaden verursachte und der tschechische Fahrer, nachdem er ausgestiegen war, trotzdem einfach davon fuhr. Gegen 11.30 Uhr war der Tscheche in der Bergwerkstraße in Richtung Bahnhof unterwegs auf der Suche nach einer Lieferanschrift. Kurz nach der Straße Stadelfeld hielt er an, um anschließend zu wenden. Dabei fuhr er rückwärts in einen Grünstreifen der Straße Stadelfeld, bog dabei ein Verkehrszeichen um und fuhr einen Holzpfahl über den Haufen. Offensichtlich hatte der Fahrer den Anstoß bemerkt, weil er anschließend ausgestiegen war und lediglich versuchte das Verkehrszeichen wieder gerade zu biegen. Nachdem ihm das augenscheinlich ausreichend gelungen war, setzte er sich wieder in seinen Lkw und fuhr von dannen. Die durch den Zeugen verständigte Polizei Weilheim konnte den Lkw im Rahmen einer örtlichen Fahndung noch in Peißenberg anhalten. Das Verkehrszeichen mag evtl. noch halbwegs gerichtet worden sein, den angerichteten Flurschaden und den abgerissenen Holzpfahl hatte der Fahrer aber völlig ignoriert. Da insgesamt ein Schaden von ca. 500 Euro angerichtet worden war, wurde gegen den tschechischen Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet.

Wielenbach/B2 – Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung: Beim Einbiegen von der Edelweißstraße nach links auf die B2 kam es gestern gegen 15.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine Tutzingerin wollte von der Einmündung ins Wielenbacher Gewerbegebiet nach links auf die B2 einbiegen und übersah dabei eine Weilheimerin, die auf der B2 von links in Richtung Weilheim unterwegs war. Beide Insassinnen blieben bei dem Zusammenstoß glücklicherweise unverletzt, jedoch mussten die beiden Pkws abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.