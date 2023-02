Blaulichtticker für die Region Weilheim-Schongau: Einbruch in Feldscheune - Rund 1.000 Euro Schaden

Von: Elena Siegl

Teilen

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. (Symbolfoto). © Daniel Karmann/dpa

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. Hier finden Sie alle Meldungen dazu.

Hier geht‘s zum Blaulichtticker vom Januar 2023.

Mittwoch, 1. Februar

Garmisch-Partenkirchen - Skitourengeher aus dem Raum Weilheim von Lawine verschüttet: Drei 20-jährige Skitourengeher aus dem Raum Weilheim waren nahe der Zugspitze unterwegs, als eine Lawine abging. Einer wurde 100 Meter in die Tiefe gerissen und verschüttet. Die Bergwacht rückte mit einem Großaufgebot an.

Wielenbach – Frau will zwei Fahrzeuge überholen, als ihr ein Auto entgegenkommt: Heute Morgen kam es gegen 7 Uhr im Gemeindebereich Wielenbach zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-Jährige aus Tutzing befuhr mit ihrem Ford Fiesta die Staatsstraße 2066 von Diemendorf kommend in Richtung Weilheim. Vor ihr befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei weitere Verkehrsteilnehmer, welche in gleicher Richtung unterwegs waren. In einer Linkskurve setzte die Tutzingerin zu einem Überholvorgang an und wollte in der Folge beide vor ihr fahrende Fahrzeuge gleichzeitig überholen. Als sie sich auf Höhe des zweiten Fahrzeugs - ein VW Caddy, welcher von einer 53-jährigen Tutzingerin gelenkt wurde – befand, kam ihr ein Skoda Yeti entgegen, der von einer 37-Jährigen aus Pähl gelenkt wurde. Obwohl das überholte und das entgegenkommende Fahrzeug versuchten, Platz zu schaffen und äußerst rechts fuhren, konnte eine Kollision zwischen den drei Fahrzeugen nicht mehr verhindert werden. Es ist glücklichen Umständen zu verdanken, dass hierbei keine Personen zu Schaden kamen. Der verursachte Gesamtschaden wird indes auf knapp 14.000 Euro geschätzt.

Lechbruck - Nach Verkehrsunfall weitergefahren: Ein Sattelzug befuhr am Dienstagmittag die Flößerstraße in Lechbruck Richtung Ortsmitte, als ihm ein Pkw mit einem Anhänger entgegenkam. Der Lkw blieb aufgrund der Fahrbahnbreite stehen. Als das Pkw-Gespann den Lkw passieren wollte, streifte der Anhänger den Sattelanhänger. Der Unfallverursacher blieb zunächst stehen. Nachdem er vom Fahrer des Lkw angewiesen wurde, seinen Pkw etwas weiter vorne abzustellen um den Verkehr nicht aufzuhalten, stieg er in sein Fahrzeug und fuhr davon. Sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Polizei Füssen unter der Telefonnummer 08362/91230 entgegen.

Peiting - Einbruch in eine Feldscheune: Vermutlich bereits im Dezember 2022 wurde im Bereich Grabhof durch unbekannte Täter in einen Stadel eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten daraus ein Weidezaungerät und weitere dort gelagerte Gegenstände. Der Stehlschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Steingaden - Unfallflucht: Im Zeitraum vom 23. bis 24. Januar, wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Krankenhausstraße eine Straßenlaterne in der Nähe einer Tourist Information angefahren. Der Schaden an der Laterne beträgt ca. 2.000 Euro. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug bitte an die Polizeiinspektion Schongau.