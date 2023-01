Blaulichtticker für die Region Weilheim-Schongau: Betrunkener schlägt Sanitäter mit der Faust

Von: Jennifer Battaglia

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. (Symbolbild) © Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. Hier finden Sie alle Meldungen dazu.

Sonntag, 6. Januar

Raisting - Diebstahl eines Anhängers: Bereits im Zeitraum vom 25.10.2022 bis 01.11.2022 entwendete eine bislang unbekannte Person einen Langholzwagen eines 70-jährigen Raistingers. Der Anhänger war im Bereich des Gräbenbachweges abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000,00 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weilheim i. OB unter der Tel. 0881/640-0 in Verbindung zu setzen.

Wielenbach - Rettungssanitäter geschlagen: Am 06.01.2023, gegen 00:15 Uhr, musste ein stark alkoholisierter 42-jähriger Wielenbacher vom Rettungsdienst, aufgrund der Alkoholisierung, medizinisch versorgt werden. Gegen die Behandlung wehrte sich der Wielenbacher jedoch und schlug dem 34-jährigen Rettungssanitäter mit der Faust gegen den Kopf. Dieser wurde hierbei leicht verletzt. Gegenüber den hinzugerufenen Beamten/innen der Polizeiinspektion Weilheim war der Wielenbacher weiterhin aggressiv und wollte sich immer noch nicht behandeln lassen. Aufgrund dessen musste dieser gefesselt werden - wogegen er sich ebenfalls wehrte. Anschließend konnte er in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden.

Weilheim i. OB – Verkehrsunfall mit Pferd: Am Morgen des 5. Januars ist es auf der Staatsstraße 2057 zu einer Kollision zwischen einem Pferd und einem Pkw gekommen. Eine 61-jährige aus Rott war mit ihrem Pkw Daimler B180 auf der St. 2057 in südöstlicher Richtung unterwegs, als gegen 06:45 Uhr unvermittelt drei Haflinger auf der Fahrbahn standen. Die Frau konnte trotz sofortiger Notbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Dabei wurde eines der Tiere auf die Motorhaube und auf das Dach des Fahrzeugs geschleudert. Die Autofahrerin kam bei dem Zusammenstoß mit dem Schrecken davon, das Pferd erlitt u.a. einen Unterkieferbruch. Der Pkw war nach dem Unfall völlig deformiert, es muss von einem wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von ca. € 10.000, ausgegangen werden. Warum und wie die Tiere auf die Fahrbahn gelangen konnten, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Peißenberg – geklärte Unfallflucht: Ein 22-jähriger Weilheimer rangierte gestern, 04.01.2023, gegen 13:00 Uhr mit seinem Audi A6 in der Hauptstraße in Peißenberg aus einem Parkplatz heraus und kollidierte hierbei mit dem geparkten Audi A4 einer 57-jährigen Peißenbergerin. Diese war zum Unfallzeitpunkt jedoch zufällig in ihrer Wohnung und konnte den Zusammenstoß durch ein geöffnetes Fenster wahrnehmen. Anhand des amtlichen Kennzeichens konnte der Verursacher wenig später problemlos ermittelt werden. Gegen den Fahranfänger wurde unter anderem ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort („Unfallflucht“) eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Weilheim – Fahrraddiebstahl aus Kellerabteil: Einer 39-jährigen Weilheimerin wurde durch bislang unbekannten Täter ihr Mountainbike der Marke Conway in Schwarz mutmaßlich im Zeitraum zwischen 03.01., 16:00 Uhr und 04.01.2023, 08:00 Uhr aus dem Fahrradabstellraum des Mehrfamilienhauses entwendet. Das Fahrrad war ursprünglich gegen Wegnahme gesichert gewesen, der Stehlschaden beträgt € 300,-.

Schongau - Fahren ohne Fahrerlaubnis: Am 04.01.23 gegen 21.45 Uhr wurde ein 30-jähriger Altenstadter mit einem Pkw in der Marktoberdorfer Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Auf die Frage nach seinem Führerschein gab der 30-Jährige an, aktuell keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Pkw verkehrssicher abgestellt. Gegen den 30-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Schongau - Streit unter Obdachlosen eskaliert: Am 04.01.23 um 13:45 Uhr gerieten zwei Obdachlose (eine 22-jährige Frau und ein 31-jähriger Mann) auf dem Vorplatz des Bahnhofes Schongau in Streit. In diesem Zusammenhang schlug die Frau dem 31-jährigen eine Weinflasche auf den Kopf, sodass diese zerbrach. Anschließend setzte sie sich in ein Taxi und verließ den Tatort. Der 31-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Frau anschließend in der Dießener Straße festgestellt werden. Als ihre Personalien festgestellt werden sollten, setzte sie zur Flucht an. Sie konnte von den eingesetzten Beamten gestoppt werden, leistete aber anschließend erheblichen Widerstand. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Die 22-Jährige wurde anschließend vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle nach Schongau verbracht. Seitens der Staatsanwaltschaft München II wurde ein Antrag auf Haftbefehl gestellt. Die 22-Jährige wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Iffeldorf - Unfallflucht: Am 03.01.2023, gegen 17:20 Uhr, fuhr ein Seeshaupter (61) auf der Staltacher Straße und musste wegen Gegenverkehrs bremsen. Vor Schreck ließ der Mann die Hände vom Lenkrad und der Pkw fuhr gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Fiat einer Iffeldorferin (29). Der Fiat wurde dadurch auf einen davor geparkten Pkw VW geschoben. Der Unfallverursacher setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Als die Fahrzeughalterin des Pkw Fiat die Polizei verständigte, kehrte der Unfallverursacher zur Unfallstelle zurück und verständigte zuerst seine in der Nähe wohnende Tochter. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei einen Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen von ca. 3.500,- Euro fest. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

