Blaulichtticker für die Region Weilheim-Schongau: Busfahrer übersieht Kleinkraftrad - 15-Jährige leicht verletzt

Von: Elena Siegl

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit.

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. Hier finden Sie alle Meldungen dazu.

Freitag, 1. Juli

Schongau - Busfahrer übersieht wartende Fahrerin eines Kleinkraftrads: Am Donnerstag um 13 Uhr ereignete sich an der Einmündung Fanschuhstraße/Marktoberdorfer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 15-jährige Kleinkraftradfahrerin leicht verletzt wurde. Die 15-Jährige wollte mit ihrem Kleinkraftrad vom der Fanschuhstraße nach rechts in die Marktoderdorfer Straße einfahren. Da auf der Marktoderdorfer Straße jedoch Fahrzeugverkehr herrschte, musste sie warten und stand deshalb am rechten Fahrbahnrad der Einmündung. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 33-jähriger Mann aus dem Altlandkreis mit einem Omnibus die Fanschuhstraße und wollte ebenfalls von dort nach rechts in die Marktoberdorfer Straße abbiegen. Da sich der Busfahrer auf dem fließenden Verkehr in der Marktoberdorfer Straße konzentrierte, übersah er die rechts stehende Kleinkraftradfahrerin. Beim Vorbeifahren streifte der Busfahrer mit der rechten Fahrzeugseite das Kleinkraftrad, das daraufhin nach rechts umkippte. Die 15-Jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und begab sich später in ärztliche Behandlung. Am Kleinkraftrad entstand ein Schaden von circa 250 Euro, am Kraftomnibus entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Weilheim – Verkehrsunfall mit leichtverletzten Radlfahrer: Ein 33-jähriger Starnberger setzte mit seinem Mercedes-Transporter und einem größeren Anhänger in der Herzog-Christoph-Straße ein Stück zurück und übersah dabei eine 52-jährige Wielenbacherin mit ihrem Mountainbike, welche sich gerade hinter dem Fahrzeuggespann befand. Die Radlfahrerin kam zu Sturz als der Anhänger gegen ihr Bein prallte. Mit leichten Verletzungen kam die Dame ins Krankenhaus nach Weilheim. An ihrem Fahrrad entstand ein geringer Schaden.

Weilheim – Verkehrsunfallflucht: In der Röntgenstraße Höhe Hausnummer 4 wurde am Donnerstag zwischen 6.35 und 15.30 Uhr ein geparkter grauer Skoda angefahren und beschädigt. Trotz des entstandenen Schadens an der vorderen Frontschürze und dem Kühlergrill in Höhe von ca. 1500 Euro kam der Verursacher seiner gesetzlichen Meldepflicht nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die diesbezüglich Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizei Weilheim unter 0881/6400 zu melden.

