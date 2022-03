Blaulichtticker für die Region Weilheim-Schongau: Beim Abbiegen Auto übersehen

Von: Elena Siegl

Bei Denklingen kam es zu einem Unfall. © Hans-Helmut Herold

Mittwoch, 2. März

Denklingen - Abbiegeunfall mit zwei Leichtverletzten: Am frühen Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr verließ eine 57-jährige Jaguarfahrerin aus dem südlichen Landkreis Landsberg die B17 von Schongau kommend an der Abfahrt Neuhof und wollte nach links Richtung Epfach abbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden Pkw Opel eines 55-jährigen, der ebenfalls aus dem südlichen Landkreis Landsberg kommt. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern und fuhr frontal in die Fahrerseite des Jaguar. Dadurch wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste vom Unfallort entfernt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 20000 Euro.

Peiting - Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt: Am Dienstag, um 16 Uhr, fuhr ein 69-jähriger Motorradfahrer aus Buchloe mit seinem Kraftrad Yamaha auf der Staatsstraße 2014 von Peiting in Richtung Birkland. In einer starken Linkskurve kam der Motorradfahrer ohne Fremdeinwirkung nach rechts auf das Bankett, fuhr hier gegen ein Stationsschild und kam anschließend im Straßengraben zu Sturz. Durch den Sturz zog sich der 69-jährige leichte bis mittelschwere Verletzungen zu und kam mit dem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Schongau. Sein Motorrad wurde durch den Sturz stark beschädigt; voraussichtlich entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Weilheim – Tätliche Auseinandersetzung: Bereits am Donnerstag, 24. Februar, kam es gegen 23 Uhr vor einer Bar in der Admiral-Hipper-Straße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und einer Frau. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich bei der Polizei Weilheim unter 0881 / 6400 zu melden.

Peißenberg – Verletzte mit Rauchgasvergiftung in Mehrfamilienhaus: Nachdem durch Anwohner ein komischer Geruch in einem Mehrfamilienhaus in der Schongauer Straße mitgeteilt worden war, kam es gestern Mittag zu einem größeren Einsatz der örtlichen Feuerwehr, Polizei und dem Rettungsdienst. Mit leichten Rauchgasvergiftungen wurden drei Kinder und zwei Erwachsene in die umliegenden Krankenhäuser verbracht, können diese aber bereits heute wieder verlassen. Die Ursachenforschung, ob z.B. ein Defekt der Heizungsanlage etc. vorliegt, laufen noch.

Peißenberg – 500 qm Schilffläche abgebrannt: Gestern Nachmittag kam es zu einem großflächigen Brand einer Schilffläche im Bereich des Schleitwiesenwegs, der durch die Feuerwehr Peißenberg abgelöscht werden konnte. Zeugen hatten mehrere Buben beobachten können, die bei Ausbruch des Brandes wegrannten. Durch eine Streife der Polizei Weilheim und eine Zivilstreife der Zentralen Einsatzdienste konnten die Buben im Alter zwischen 10 und 12 Jahren in der Hauptstraße aufgegriffen werden. Nach dem die Kinder das Zündeln „gestanden“ hatten wurden sie ihren Eltern übergeben und diese von dem verursachten Einsatz in Kenntnis gesetzt.

Weilheim – Ladendiebstahl: In einem Drogeriemarkt in der Münchener Straße entwendete gestern gegen 17.30 Uhr eine 15-Jährige zwei Kosmetikartikel im Wert von ca. 30 Euro und löste damit beim Verlassen des Geschäftes den Alarm aus. Nach der Anzeigenaufnahme vor Ort wurde die junge Dame ihrer Mutter übergeben.

Dienstag, 1. März

Nach einem Auffahrunfall in Peiting war auch die Feuerwehr im Einsatz. © Hans-Helmut Herold

Peiting - Drei Verletzte nach Auffahrunfall: Am Montag kurz nach 14 Uhr ereignete sich in der Schongauer Straße in Peiting ein Auffahrunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 48-jährige Frau aus Peiting fuhr mit ihrem Pkw VW die Schongauer Straße in Peiting ortsauswärts. Kurz nach dem Kreisverkehr wollte sie nach links in die Hofeinfahrt eines dortigen Geschäftes abbiegen und musste deshalb ihren PKW verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Dies übersah eine nachfolgende Verkehrsteilnehmerin, eine 58-jährige Frau aus Peißenberg und fuhr ungebremst mit ihrem Pkw Skoda auf den VW auf. Die 58-jährige Auffahrerin, wie auch ihr 34-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt, benötigten jedoch keine weitere medizinische Behandlung am Unfallort. Die Fahrerin des VW wurde ebenfalls leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus Schongau verbracht werden. Am Skoda entstand ein Frontschaden von circa 6.000 Euro; am VW ein Heckschaden von circa 3.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Schongau - Fahren ohne Fahrerlaubnis: Am Montag um 7.25 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Schongau ein Pkw Nissan einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie sich herausstellte, saß auf dem Fahrersitz ein 21-jähriger Mann aus Schongau, der bereits bei einer Verkehrskontrolle am 9. Februar aufgefallen war, weil er keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Wie auch am 9. Februar wurde auch aufgrund der neuen Fahrt eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 21-Jährigen eingeleitet und der Pkw Schlüssel sichergestellt.

Weilheim – Rollator aus Hausgang geklaut: Zwischen Samstag und Montag wurde aus dem Hausgang eines Mehrfamilienhauses Am Wehr in Weilheim ein schwarz-roter Rollator entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter 0881/6400.

Kinsau - Sachbeschädigung an drei Straßenlaternen: In Kinsau wurden vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag drei Straßenlaternen in der Bahnhofstraße mutwillig beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.