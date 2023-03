Blaulichtticker für die Region Weilheim-Schongau: In Stall eingebrochen und Pferdeschweif gekürzt

Von: Elena Siegl

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. Hier finden Sie alle Meldungen dazu.

Mittwoch, 1. März

Peißenberg - Pferdeschweif gekürzt: In der Nacht vom 27. auf den 28. Februar verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu den Stallungen in Peißenberg im Ortsteil Strallen. Der Täter ging in eine Pferdebox und kürzte dem Pferd den Schweif um etwa 30 Zentimeter. Die abgeschnittenen Haare behielt er im Anschluss ein. Sachdienliche Hinweise zum unbekannten Täter werden bei der PI Weilheim (0881/640-0) entgegengenommen.

Peißenberg - Pollinger will abbiegen, Autofahrerin fährt auf: Am Dienstagnachmittag, 28. Februar, fuhr ein 61-jähriger Pollinger von der Staatstraße bei Peißenberg (Höhe Guggenbergtunnel) ab, um in die B 472 in Richtung Huglfing einzubiegen. Er bremste dabei sein Fahrzeug im Einmündungsbereich ab. Die folgende 19-jährige Peißenbergerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Vordermann auf. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro.

Weilheim - Ladendiebstahl: Der Filialleiter des Edeka-Marktes in Weilheim konnte zwei Personen beobachten, die Getränkedosen in die Jackentasche steckten. Als sie den Kassenbereich verließen ohne die Ware zu bezahlen, sprach er sie an, woraufhin einer der beiden Täter flüchtete. Noch während der Anzeigenaufnahme konnte der flüchtende Täter, ein 18-jähriger Weilheimer, durch die Polizei ermittelt werden.