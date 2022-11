Blaulichtticker für die Region Weilheim-Schongau: Zwei Motorradunfälle: Autofahrer verhindert Schlimmstes

Von: Jennifer Battaglia, Elke Robert

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. Hier finden Sie alle Meldungen dazu.

Dienstag, 1. November

Schongau - Körperverletzung an Halloween: Zu einer Körperverletzung kam es am Halloweenabend in der Schongauer Altstadt. Gegen 22.45 Uhr gerieten am Marienplatz zwei junge, alkoholisierte Schongauer in Streit, in deren Verlauf der 24-jährige Beschuldigte seinem 16-jährigen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht schlug. Dieser zog sich eine leichte Verletzung zu, die aber nicht ärztlich behandelt werden musste. Bei dem Schlag ging auch die Brille des Opfers im Wert von rund 150 Euro zu Bruch, wie die Polizei Schongau berichtet. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Hohenfurch - Diebstahl eines Rennrades: Im Zeitraum ab Freitag, 28. Oktober (22.45 Uhr) bis Samstag, 29. Oktober (3.15 Uhr) wurde in Hohenfurch durch einen bislang unbekannten Täter ein an einem Zaun des Kieswerkes in der Gewerbestraße versperrtes lilafarbenes Herrenrennrad der Marke Bavaria entwendet. Der Schaden wird auf rund 100 Euro beziffert. Die Polizei Schongau bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 08861/23460.

Weilheim – Sachbeschädigung an Kfz durch unbekannten Täter: Am Samstag, 29. Oktober, wurde in Weilheim gegen 8.15 Uhr der rechte Außenspiegel eines weißen Renault Transporters beschädigt, der in der Oberen Stadt vor Hausnummer 47 geparkt war. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 1000 Euro geschätzt. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise unter 0881/6400.

Weilheim – Auto übersehen, Weilheimer verletzt: Am Montag setzte in Weilheim eine 56-jährige Penzbergerin mit ihrem Pkw an der Ecke Johann-Baur-Straße/Petelgasse zurück und übersah dabei den Pkw eines 34-jährigen Weilheimers, der hinter ihr stand. Die Unfallverursacherin fuhr mit dem Heck ihres Wagens in die linke Seite des Fahrzeuges des Weilheimers. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von rund 4000 Euro.

Weilheim - Auf Auto aufgefahren, 74-Jährige muss ins Krankenhaus: Ebenfalls am Montag fuhr gegen 9.30 fuhr ein 30-jähriger Berufskraftfahrer mit seinem Lkw am „Töllernkreisel“ auf den Pkw einer 74-jährigen Weilheimerin auf, die verkehrsbedingt vor dem Kreisverkehrs wartete. Die Autofahrerin wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und durch die Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallort blieb für rund eine Stunde gesperrt. Die Verkehrsregelung wurde durch die Feuerwehr Weilheim übernommen. Der Sachschaden an den beteiligten Kraftfahrzeugen wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Eglfing – Beim Motorradunfall nur leicht verletzt: Ein 22-jähriger Mann aus Obersöchering fuhr am Sonntag gegen 14:40 Uhr auf der Strecke zwischen dem „Spatzenhausener Kreisel“ und Uffing mit seinem Motorrad in einer Kolonne. Weil er offenbar unaufmerksam war und auch den Sicherheitsabstand nicht einhielt, stürzte er. Direkt vor ihm war ein Auto nach rechts abgebogen, was er zu spät bemerkt hatte. Das Motorrad rutschte über die Gegenspur in den linken Seitenstreifen. „Glücklicherweise kam zu diesem Zeitpunkt kein anderes Fahrzeug entgegen“, heißt es im Polizeibericht. Der Motorradfahrer hatte noch mehr Glück und rutschte letztlich nach ein paar „Purzelbäumen“ auf der Straße nach rechts in das Bankett und eine Wiese. Er wurde mit nur leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Peißenberg – Autofahrer verhindert Schlimmstes: Ebenfalls am Sonntag ereignete sich ein Motorradunfall in Peißenberg. Glück im Unglück hatten ein 17-jähriger Wielenbacher sowie seine 20-jährige Sozia, die gegen 15 Uhr mit einem Motorrad in Peißenberg auf der Schongauer Straße fuhren. Nachdem er den neuen Kreisverkehr passiert hatte, rutschte ihm das Hinterrad weg und er kam zu Sturz. Anschließend rutschte er auf die Gegenspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 68-jährige Autofahrer hatte die Situation jedoch richtig erkannt und seinen Wagen bereits so weit abgebremst, dass er sehr schnell zum Stillstand kam. „So wurden die Motorradfahrer glücklicherweise nicht überrollt“, so die Einschätzung der Polizei. Der junge Mann wurde lediglich leicht verletzt, seine Sozia blieb unverletzt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro, am Pkw etwa in Höhe von 10.000 Euro.

Polling – Schlüsselbund und Vorhängeschloss gefunden: Einen Schlüsselbund hat am Sonntag gegen 12.30 Uhr ein 70-jähriger Spaziergänger am Ammerdamm im Bereich des Ortsteils Oderding gefunden. An dem Bund war ebenfalls ein kleines Vorhängeschloss befestigt. Die Fundgegenstände wurden zunächst bei der Polizei Weilheim abgegeben und der Gemeinde Polling weitergeleitet. Der rechtmäßige Besitzer kann sich mit der Gemeinde Polling in Verbindung setzen.

Penzberg - Sachbeschädigung an KFZ: Beim Jugendzentrum in Penzberg ist am Sonntag zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr ein Auto beschädigt worden. Der Wagen war auf dem Parkplatz des Jugendzentrums in Penzberg abgestellt. An dem weißen Golf wurde durch unbekannte Täter die Heckscheibe eingeschlagen. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Penzberg zu wenden unter der Nummer 08856/92570.