Blaulichtticker für die Region Weilheim-Schongau: Jugendliche in Weilheimer Au attackiert - Täter flüchtig

Von: Christoph Peters, Jennifer Battaglia, Elena Siegl

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Rund um die Uhr sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Landkreis Weilheim-Schongau einsatzbereit.

Hier lesen Sie alle Blaulicht-Meldungen aus der Region Weilheim-Schongau.

Die Meldungen stammen von den Polizeiinspektionen Weilheim, Penzberg, Schongau und Landsberg, der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim, der Grenzpolizeiinspektion Murnau sowie dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd, außerdem von den Ortsfeuerwehren aus der Region.

Der Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Sonntag, 13. März

Weilheim - Körperverletzung in der Au: In der Nähe des Bolzplatzes in der Au wurden am 11.03.2022 gegen 21:50 Uhr zwei 15-jährige und ein 16-jähriger Jugendliche von einem noch unbekannten Täter angegriffen. Der Täter kam laut Polizei mit dem Fahrrad und ging direkt den 16-Jährigen an. Einer der 15-Jährigen wollte schlichtend eingreifen und wurde dadurch wie sein Freund ebenfalls leicht verletzt. Der zweite 15-Jährige kündigte lautstark an, die Polizei zu verständigen, was den Täter dazu bewegte, von den Burschen abzulassen und die Flucht in Richtung Ammerdamm zu ergreifen. Eine Mutter der Burschen brachte alle Drei jeweils nach Hause. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter mit dem Fahrrad machen können, melden sich bei der Polizei Weilheim. Der Täter wird als ca. 25 Jahre, 175 cm groß und dick mit Vollbart beschrieben.

Peißenberg - Kinder werfen Steine auf Straße: Gegen 09.50 Uhr am Samstagvormittag wurden der Polizei Weilheim Steinewerfer im Bereich der Otto-Hahn-Straße mitgeteilt. Die Mitteilerin befuhr die B472 und musste aufgrund vor ihrem Pkw einschlagender Steine abbremsen. Mehrere Streifenbesatzungen fuhren die Örtlichkeit an und konnten vor Ort zwei 5- bzw. 6 Jahre alte Buben feststellen, welche die Steine geworfen hatten. Die Kinder wurden den Eltern übergeben. Ein Sachschaden entstand laut Polizei glücklicherweise nicht.

Weilheim - Tankstellenmitarbeiterin geht Telefonbetrüger auf den Leim: In den Mittagsstunden des 10.03.2022 wurde laut Pressebericht der Polizei Weilheim eine Angestellte einer Weilheimer Tankstelle von einem unbekannten Täter angerufen. Dieser macht ihr glaubhaft, er sei Mitarbeiter der Firma Telefonica Germany. Nachdem angebliche Sicherheitsprobleme mit Bezahlkarten herrschen würden, müssten diese umgehend deaktiviert werden. Zu diesem Zwecke sei es erforderlich, die Aktivierungscodes an den Anrufer zu übermitteln. Die Angestellte war so überrumpelt, dass sie die Codes am Telefon weiterleitete. Der Tankstelle entstand dadurch ein nicht unerheblicher finanzieller Schaden. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei, sich nicht von angeblichen Mitarbeiter am Telefon täuschen zu lassen und niemals Aktivierungscodes an nicht persönlich bekannte Personen weiterzugeben.

Weilheim - Polizei findet Betäubungsmittel bei Verkehrskontrolle: Am Sonntag wurde in der Pollinger Straße gegen 2.20 Uhr ein Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei zwei Fahrzeuginsassen, einem 19-jährigen Pollinger und einem 20-jährigen Hohenpeißenberger, welcher der Fahrer des Pkw war, geringe Mengen Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Der Fahrer musste sich laut Pressebericht der Polizei Weilheim einem Drogentest unterziehen, der jedoch erfreulicherweise negativ ausfiel. Gegen die beiden jungen Männer wurde ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmittel eingeleitet.

Wielenbach - Unfallflucht nach Spiegelstreifer: Gegen 21.50 Uhr am Samstagabend befuhr eine 21-jährige Peißenbergerin die B2 im Gemeindebereich Wielenbach in Fahrtrichtung Weilheim. Hierbei kam es zu einem Spiegelstreifer mit einem unbekannten entgegenkommenden Fahrzeug. Der Unfallverursacher fuhr ohne Anzuhalten in Fahrtrichtung Starnberg weiter. Am Pkw der Geschädigten wurde laut Polizei Weilheim der linke Außenspiegel beschädigt sowie durch die abfallenden Einzelteile die linke Fahrzeugseite verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Weilheim unter Tel. 0881/6400 entgegen.

Wessobrunn - Sonnenblendung führt zu Verkehrsunfall: Viel Glück im Unglück hatte laut Polizei Weilheim am Samstag gegen 13.30 Uhr ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Pürgen, der die Staatsstraße 2057 in Wessobrunn in Richtung Weilheim befuhr. An der Abzweigung nach Zellsee bog ein aus Weilheim kommender Pkw-Fahrer, ein 54-jähriger Mann aus Vaihingen (Baden-Württemberg), der aus Richtung Weilheim kam, nach links ab und übersah, da er von der Sonne geblendet wurde, den entgegenkommenden Kradfahrer. Dieser konnte aufgrund einer Vollbremsung noch so weit abbremsen, dass es lediglich noch zu einem minimalen Zusammenstoß kam, infolgedessen er aber das Gleichgewicht verlor und umfiel. Es wurde niemand verletzt, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 700 Euro.

Weilheim - Kellerabteil aufgehebelt: Im Zeitraum von Dienstag 18.00 Uhr bis Donnerstag 14.00 Uhr wurde nach Mitteilung der Polizei Weilheim in der Münchener Straße 38 (Gebäude mit mehreren Wohneinheiten, einer Firma und dem staatlichen Bauamt) ein Kellerabteil aufgehebelt und daraus Schuhe sowie Werkzeuge entwendet. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Haus, bzw. dem oder den Tätern, nimmt die Polizeiinspektion Weilheim, Tel. 0881/6400 entgegen.

Schongau - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs: Am Freitagmittag wurde ein 38-jähriger Schongauer mit seinem Pkw in der Marktoberdorfer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Schongauer war nach Pressebericht der Polizei ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Pkw am Kontrollort abgestellt. Neben der Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrererlaubnis gegen den Fahrer wurde gegen die Fahrzeughalterin ein entsprechendes Strafverfahren wegen Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Schongau - 18-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss: Am Samstagabend gegen 21.00 Uhr wurde ein 18-jähriger Schongauer auf der Umgehungsstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits aus dem Fahrzeuginnern konnte deutlicher Marihuanageruch festgestellt werden. Der Fahrer verweigerte laut Polizei Schongau einen Drogenvortest mit der Begründung, dass dieser sowieso positiv ausfallen werde, so dass eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Es konnten noch geringe Mengen Marihuana im Pkw aufgefunden werden. Neben der Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz wurde ein Vergehen nach dem BtmG eingeleitet.

Penzberg - Unbekannte beschädigen Gartenzaun: In der Benediktenwandstraße wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Gartenzaun beschädigt. Bei dem Jägerzaun aus Holz wurden mehrere Elemente eingedrückt, die Schadenshöhe wird durch die Polizei Penzberg auf 100 Euro geschätzt. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass als Ursache Vandalismus angenommen werden kann. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Zum Täter gibt es keine Hinweise, daher bittet die Polizei Penzberg mögliche Zeugen, sich unter 08856 9257-0 zu melden.

Peißenberg - Rollerfahrer stürzt, Pkw-Fahrer begeht Unfallflucht: Am 11.03.2022 gegen 09:00 Uhr ereignete sich in Peißenberg in der Sonnenstraße auf Höhe der Kreuzung zur Loristraße ein Verkehrsunfall. Beteiligt waren nach Auskunft der Polizei Weilheim ein Pkw und ein Roller. Der 53-jährige Rollerfahrer stürzte, nachdem ihm durch den Pkw die Vorfahrt genommen worden war. Dabei wurde der Rollerfahrer leicht verletzt und es entstand ein nicht geringfügiger Sachschaden. Der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich weiter um die Situation zu kümmern. Das Fahrzeug wird derzeit als heller Kleinwagen mit Weilheimer Kennzeichen beschrieben. Zur Klärung des Unfallherganges werden der Pkw-Fahrer sowie weitere Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Weilheim (Tel. 0881/6400) zu melden.

Rasting - Geistesgegenwärtig Frontalkollision verhindert: Eine 60-jährige Raistingerin fuhr auf der Kreisstraße 9 Richtung in Pähl und überholte nach dem Ortsausgang ein vor ihr fahrendes Fahrzeug. Dabei übersah sie eine 53-jährige Raistingerin im Gegenverkehr. Geistesgegenwärtig und um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich die Dame des Gegenverkehrs nach rechts aus, sodass sich nur noch die Seiten und die Spiegel der Fahrzeuge berührten. Der Sachschaden wurde laut Polizei auf etwa 5000 Euro geschätzt. Verletzungen bei beiden Damen waren nicht zu beklagen.

Weilheim - Kleinkraftrad ohne Versicherungsschutz: Am 11.03.2022 gegen 07:55 Uhr wurde laut Polizeibericht in der Röntgenstraße in Weilheim ein 16-jähriger Weilheimer kontrolliert, da an seinem Roller ein nicht mehr gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Jugendliche auch nicht im Besitz einer ausreichenden Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Jugendlichen und seinen Vater als Halter erwarten nun Strafverfahren

Freitag, 11. März

Polling – Biber bringt Radler zu Fall: Ein kurioser Unfall hat sich am vergangenen Mittwoch im Gemeindegebiet Polling ereignet. Gegen 11 Uhr war ein Radfahrer aus Peißenberg-Aich auf dem Verbindungsweg nach Oderding unterwegs, als unmittelbar vor ihm urplötzlich ein Baum über den Weg fiel. Der Radfahrer hatte keine Chance mehr, dem gefällten Baum auszuweichen und stürzte. Dabei zog er sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Als Ursache bzw. Verursacher ermittelte die hinzugerufene Polizei Weilheim einen Biber, der seinem natürlichen Trieb zu einem ungünstigen Zeitpunkt nachkam.

Peißenberg – Ladendiebstahl fliegt auf: Ein Schüler aus Peißenberg war am Mittwoch um kurz vor Ladenschluss bei einem Supermarkt in der Schongauer Straße und steckte eine Flasche Vodka und einen Energie-Drink ein. Diese Sachen bezahlte er nicht, sodass die Diebstahlssicherung an der Alkoholflasche anschlug. Daraufhin flüchtete der Schüler zunächst nach draußen, wurde aber von einer Angestellten verfolgt. Diese Verfolgung hatte den Jugendlichen offensichtlich so beeindruckt, dass er zum Supermarkt zurückkam – ohne das Diebesgut. Den verständigten Polizisten jedoch gegenüber räumte er seinen Diebstahl ein und führte die Beamten im Anschluss zu seinem Versteck. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Weilheim – Beim Einbiegen Auto übersehen: Ein Weilheimer wollte am Donnerstagvormittag von der Murnauer Straße nach links in die Alpenstraße einbiegen. Dabei übersah er jedoch den bevorrechtigten Pkw einer Peißenbergerin, sodass beide Pkws zusammenstießen. Es entstand glücklicherweise lediglich Blechschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Nach der Unfallaufnahme konnten beide Beteiligten mit ihren Autos die jeweilige Fahrt fortsetzen.

Raisting – Rollerfahrer stürzt und verletzt sich schwer: Mit Verdacht auf eine Oberschenkelfraktur musste ein 76 Jahre alter Rollerfahrer am Donnerstag ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem er in Raisting in einen Unfall verwickelt worden war. Der ältere Herr war Nachmittags mit einem Roller unterwegs und wollte von der Wielenbacher Straße nach links in die Pähler Straße einbiegen. Dabei übersah er jedoch einen von links kommenden und bevorrechtigten Pkw eines Raistingers, sodass der Roller von dem Pkw an dessen Hinterrad getroffen wurde und der Rentner stürzte. Neben der schweren Verletzung des Fahrers entstand an dem Roller auch noch Totalschaden.

Donnerstag, 10. März

Schongau - Auto angefahren und geflüchtet: Am Dienstag zwischen 7.20 und 13.15 Uhr hatte eine 28-Jährige ihren Pkw, einen VW Golf in blauer Farbe, vor dem Krankenhaus in Schongau abgestellt. Der Pkw stand in der ersten Reihe der Parkplätze in der Zufahrt zum Haupteingang. Als sie zu ihrem Pkw zurückkam, musste sie einen Streifschaden im hinteren linken Fahrzeugbereich feststellen. Ein Verursacher hatte sich bislang nicht gemeldet. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schongau.

Hohenfurch - Tornetze zerschnitten: In der Zeit von Montag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 9 Uhr wurden durch einen bislang unbekannten Täter fünf neue Tornetze auf dem Fußballplatz des Sportvereins am Hornweg in Hohenfurch zerschnitten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schongau.

Mittwoch, 9. März

Hohenpeißenberg - Ladendieb ertappt: Am Dienstag kurz vor 14 Uhr wurde in einem Supermarkt in Hohenpeißenberg ein 18-jähriger Mann aus dem Altlandkreis bei einem Ladendiebstahl ertappt. Wie der Filialleiter beobachten konnte, steckte der junge Mann eine Getränkedose im Wert von knapp zwei Euro in seine linke Jackentasche und wollte, nachdem er einen anderen Artikel an der Kasse bezahlte, den Supermarkt verlassen. Nach dem Kassenbereich wurde der junge Mann vom Filialleiter angesprochen und die Polizei zwecks Aufnahme des Ladendiebstahls verständigt.

Polling - Auto auf Parkplatz angefahren: Nur für knappe 20 Minuten war ein Pollinger am Montag im Supermarkt an der Längenlaicher Straße beim Einkaufen und hatte für diese Zeit seinen Pkw auf dem Parkplatz abgestellt. Zwischen 18 und 18.20 Uhr muss ein/e bislang Unbekannte/r mit einem anderen Fahrzeug an die Beifahrertüre gestoßen sein. Auf jeden Fall stellte der Pollinger bei seiner Rückkehr einen frischen Unfallschaden fest. Auch im Markt selber hatte sich niemand als Verursacher gemeldet. Die Polizei Weilheim bittet mögliche Zeugen sich unter Telefon 0881/640(0) zu melden.

Weilheim – Vorfahrt missachtet und Unfall gebaut: Ein 57-jähriger Tutzinger übersah am Dienstagnachmittag die Vorfahrt und verursachte somit einen Unfall. Gegen 16 Uhr wollte der Mann vom Benedikt-Höck-Weg nach links in die Kaltenmoserstraße einbiegen. Er übersah den Wagen eines von rechts kommenden Wörthseers und fuhr an. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem glücklicherweise nur Blechschaden entstand.

Weilheim – Angetrunkenen Fahrer gestoppt: Bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle in der Trifthofstraße stoppte eine Streife der Polizei Weilheim einen Pkw, um den Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Es wurde recht schnell klar, dass hier Alkohol im Spiel ist. Der Fahrer dünstete nach Alkohol und sprach leicht undeutlich. Ein freiwilliger Alkotest ergab einen Wert über der 0,5 Promille-Grenze. Somit musste der 29-jährige Fahrer seinen Wagen erst einmal stehen lassen und den Fahrzeugschlüssel abgeben. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mehreren hundert Euro.

Dienstag, 8. März

Weilheim - Geparkten Pkw angefahren: Möglicherweise beim Ausparken stieß der Fahrer eines bislang unbekannten weißen Fahrzeugs mit WM-Kennzeichen in der Eschenstraße auf Höhe der Hausnummer 14 gegen ein davor parkendes Auto und beschädigte es am hinteren linken Licht. Ein weißer Lackabrieb war an dem beschädigten Toyota deutlich zu erkennen. Da der Unfallverursacher einfach davon fuhr und ein Schaden von ca. 500 Euro entstanden ist, ermittelt nun die Weilheimer Polizei wegen Unfallflucht. Wer Hinweise geben kann wird gebeten sich unter Telefon 0881/640(0) zu melden.

Schwabbruck - Bei Kontrolle Marihuana festgestellt: Am Montag um 17.45 Uhr wurde auf einem Wirtschaftsweg westlich des Schachenwaldes ein geparkter Pkw festgestellt. Im Pkw saßen drei Personen. Bei der Kontrolle konnte deutlicher Marihuana-Geruch wahrgenommen werden. Es wurden neben dem Pkw drei abgerauchte Joints aufgefunden, sowie bei einem der drei Fahrzeuginsassen konnte zusätzlich noch eine geringe Menge Marihuana sichergestellt werden. Gegen alle drei Fahrzeuginsassen (20 bis 21 Jahre alt), welche aus dem Altlandkreis stammen, wird nun wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Montag 7. März

Weilheim - Auto angefahren und geflüchtet: Am Samstag zwischen 6 und 15 Uhr wurde in der Münchener Straße ein blauer Seat angefahren und beschädigt. Der Pkw war auf Höhe Hausnummer 14 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in südlicher Richtung geparkt. An der beschädigten vorderen Stoßstange entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Weilheim unter 0881 / 6400.

Schongau - Zaun beim Rangieren beschädigt: Am Samstag, 5. März, im Zeitraum von 18 bis 18.30 Uhr wurde in der Hörnlestraße in Schongau durch ein bislang ungekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren, der Metallzaun eines dortigen Anwohners angefahren und beschädigt. Am Metallzaun wurde ein Zaunfeld zerstört, der entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Verkehrsunfall zu melden. Sachdienliche Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht bitte an die Polizeiinspektion Schongau unter Tel.-Nr. 08861-23460.

Sonntag, 6. März

Denklingen - Autofahrer kollidiert auf B17 mit Gegenverkehr: Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am vergangenen Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 17 im Bereich Denklingen/Fuchstal ereignet. Dabei wurden sechs beteiligte Personen zum Glück nur leicht verletzt, allerdings entstand ein hoher Sachschaden. Zum Unfallzeitpunkt gegen 16.35 Uhr geriet laut Polizeiangaben ein 74-jähriger Autofahrer, der auf der B 17 von Landsberg in Richtung Schongau unterwegs war, mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenspur und kollidierte dabei mit zwei entgegenkommenden Wagen, die sich im zweispurigen Bereich der B 17 gerade in einem Überholvorgang befanden. Die Fahrzeugführer und die jeweiligen Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt. An sämtlichen Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Schadenssumme dürfte in etwa 80 000 Euro betragen, berichtet die Polizei. Für die Unfallaufnahme wurde die B 17 kurzzeitig komplett gesperrt. Zeugen des Unfallgeschehens, insbesondere der Fahrer des Fahrzeug hinter dem Unfallverursacher, werden gebeten, sich mit der PI Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320 in Verbindung zu setzen.

Weilheim - ohne Führerschein am Steuer: Am Samstag um ca. 10.45 Uhr wurde im Rahmen der Streife ein Pkw mit Anhänger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der 29-jährige Fahrer lediglich im Besitz der Fahrerlaubnisklasse B war. Für die Fahrzeugkombination wäre jedoch die Fahrerlaubnisklasse BE erforderlich gewesen. Den Fahrer aus dem Weilheimer Umland erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, den Halter eine Anzeige wegen Ermächtigung als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Oberhausen - betrunken Auto gefahren: Am Samstag um ca. 20.50 Uhr gingen mehrere Mitteilungen von Verkehrsteilnehmern über einen Pkw, der in Schlangenlinien auf der Bundesstraße 2 bei Oberhausen unterwegs war, bei der Polizei Weilheim ein. Dieser soll zudem mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Der Pkw konnte durch die Streife angehalten und anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die 75-jährige Fahrerin aus Peiting zeigte deutliche Ausfallerscheinungen, ein Atemalkoholtest vor Ort verlief positiv, ergab jedoch einen Wert von unter 1,1 Promille. Im Zusammenhang mit den Ausfallerscheinungen liegt dennoch der Verdacht einer Straftat der Trunkenheit im Verkehr vor. Die Weiterfahrt der Fahrerin wurde unterbunden und der Führerschein sichergestellt.

Rottenbuch – Frontal in den Gegenverkehr gekracht: Am Samstag gegen 14.50 Uhr fuhr ein 60-Jähriger aus Augsburg mit seinem Pkw auf der B23 in Rottenbuch. Am Ortsausgang in Fahrtrichtung Peiting geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einer entgegenkommenden 57-jährigen Schweizerin und ihrer 62-jährigen Beifahrerin. Der Pkw des Verursachers kam anschließend von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen. Der Pkw der Geschädigten drehte sich um die Achse und kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Verursacher wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Schweizerinnen blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 27.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für ca. eine Stunde nur einspurig befahrbar. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr Rottenbuch geleitet. Außerdem wurden auslaufende Betriebsstoffe durch die Feuerwehr gebunden.

Schongau – Frau verliert zwei Finger bei Unfall: Am Samstag gegen 11.30 Uhr parkte eine 86-Jährige aus Schongau ihren Pkw auf einem privaten Parkplatz in Schongau-West. Der Pkw stand frontal zu zwei Metallpfosten. Den Motor ließ die Geschädigte offensichtlich laufen. Als die 86-Jährige ausstieg, setzte sich der Pkw von selbst in Bewegung und überfuhr den rechten Metallpfosten. Der linke Metallpfosten drückte die Fahrertüre zu. Die Geschädigte geriet mit ihrer rechten Hand zwischen Türrahmen und Fahrertüre. Hierbei wurden zwei Finger amputiert. Die 86-Jährige kam anschließend zu Sturz und brach sich zudem den Ellenbogen. Der unbesetzte Pkw fuhr noch ca. 30 Meter weiter und kam an einem Strauch zum Stillstand. Herbeieilende Anwohner leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte umgehend erste Hilfe und kümmerten sich um das Fahrzeug. Die schwerverletzte 86-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Altenstadt – Betäubungsmittel bei Verkehrskontrolle aufgefunden: Ein 18-jähriger Autofahrer aus dem Altlandkreis Schongau wurde am Freitag gegen 22.50 Uhr in Altenstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten die Beamten starken Marihuanageruch wahrnehmen. Bei der folgenden Durchsuchung konnte eine größere Menge Marihuana sichergestellt werden. Bei dem 18-Jährigen konnten außerdem drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Zudem räumte er ein, vor der Fahrt Marihuana konsumiert zu haben. Aufgrund dessen wurde auf Anordnung der Polizisten, durch einen Arzt, eine gerichtsverwertbare Blutentnahme durchgeführt. Gegen den 18-Jährigen wird wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie das Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

Schongau – Fahrt mit frisiertem Mofa und ohne Führerschein: Am Freitag gegen 17.30 Uhr wollte eine Streifenbesatzung einen Motorrollerfahrer in Schongau einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Rollerfahrer entzog sich der Kontrolle und konnte flüchten. Gegen 22 Uhr konnte der Rollerfahrer erneut in der Perlachstraße in Schongau durch die Streifenbesatzung gesichtet werden. Er fuhr ohne Licht und ohne Helm. Als er die Polizeistreife sah, versuchte er erneut zu flüchten. Diesmal konnte er nach kurzer Zeit einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei konnte festgestellt werden, dass der 16-Jährige aus dem Altlandkreis im Besitz einer Prüfbescheinigung für ein Mofa ist. Der 16-Jährige gab gegenüber den Beamten an, die Drossel des Mofas entfernt zu haben. Das Mofa fuhr deshalb deutlich schneller als die erlaubten 25 km/h. Somit war der 16-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Roller sichergestellt.

Eberfing - Mit dem Auto gegen Baum geprallt: Am Freitag kam es auf der Kreisstraße WM 1 Höhe Sonnenfeld / Eberfing zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Weilheimer befuhr mit einem weißen Audi A3 die Kreisstraße WM 1 von Marnbach kommend in südöstlicher Fahrtrichtung. Auf Höhe Sonnenfeld kam ihm nach eigenen Angaben ein weißer Pkw entgegen, der mittig die Fahrbahn befuhr, sodass der Weilheimer ausweichen musste. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum, drehte sich um die eigene Achse und kam letztlich mittig auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 18-Jährige kam leichtverletzt in ein Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 6600 Euro. Der beschädigte Baum musste gefällt werden. Der entgegenkommende Unfallgegner setzte seine Fahrt nach Angaben des Weilheimers unvermindert fort. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder die sachdienliche Hinweise beitragen können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Weilheim unter 0881/640-0 zu informieren.

Pähl - Autofahrer weicht aus und touchiert Leitplanke: Am Freitag um 18.25 Uhr befuhr ein 22-jähriger Weilheimer mit seinem Firmenwagen, einem weißen Ford Transit, die Staatsstraße 2056 von Weilheim in Richtung Fischen. Kurz vor der Abzweigung „Pähl Nord“ kam ihm ein dunkler Pkw entgegen, welcher bereits zur Hälfte auf der Fahrspur des Weilheimers war. Dadurch musste der Weilheimer nach rechts ausweichen und touchierte die Leitplanke. Eine Berührung beider Fahrzeuge fand nicht statt. Danach fuhr der unbekannte dunkle Pkw einfach Richtung Weilheim weiter. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 6000 Euro. Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem genannten Verkehrsunfall geben? Bitte wenden sie sich unter 0881/640-0 an die Polizeiinspektion Weilheim.

Weilheim - geparktes Auto beschädigt und geflüchtet: Am Donnerstag parkte eine 24-jährige Wessobrunnerin ihren blauen VW T-Roc um 09.30 Uhr in der Älblstraße 5 in Weilheim. Als sie gegen 18:00 Uhr wieder mit dem Pkw nachhause fuhr, musste sie feststellen, dass ihr Fahrzeug an der Front beschädigt war. Der Schaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Es wird davon ausgegangen, dass im genannten Zeitraum ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Schaden verursacht, aber nicht gemeldet hat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Weilheim unter 0881/640-0 entgegen.

Peißenberg - Abwasserpumpe beschädigt: Durch die Gemeinde Peißenberg wurde mitgeteilt, dass in der Holzerstraße / Aich in einem Schacht einer Abwasserpumpe mehrere Steine und Bretter gefunden wurden. Diese wurden offensichtlich mutwillig in den Schacht geworfen. Der Schacht musste aufwendig gereinigt werden, wodurch ein Schaden von ca. 2000 Euro entstand. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 15.12.2021 bis 15.02.2022. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich unter 0881/640-0 an die Polizeiinspektion Weilheim zu wenden.

Weilheim - Schmiererei an der Kirche „Mariae Himmelfahrt“: Durch den Mesner der Kirche „Mariae Himmelfahrt“ am Kirchplatz in Weilheim wurde mitgeteilt, dass durch einen oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch, 2. März, auf Donnerstag, 3. März die Kirchenmauer beschmiert bzw. besprüht wurde. In gelber Farbe wurde mehrfach die Zahl „187“ an der südlichen Mauer angebracht. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter 0881/640-0 an die Polizeiinspektion Weilheim zu wenden.

Freitag, 4. März

Weilheim – Bargeld und EC-Karte unterschlagen: Gegen 19.50 Uhr hat am Mittwoch eine 61-Jährige aus Wessobrunn ihre Geldbörse beim „Edeka“ in der Kanalstraße vermutlich an der Kasse liegen gelassen. Nachdem die Dame ihren Verlust zu Hause bemerkte fuhr sie umgehend zurück und fand ihre Geldbörse leer auf der Straße vor dem Supermarkt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Weilheim.

Weilheim – Kopfhörer unterschlagen: Am Sonntag hat ein 19-jähriger Weilheimer gegen 9.30 Uhr seine schwarzen „Bose“ Kopfhörer in der Sparkasse in der Römerstraße vergessen. Als der Weilheimer dies gegen 14 Uhr bemerkte und zurück zur Sparkasse ging, waren die Kopfhörer bereits weg. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Weilheim unter 0881 / 6400 zu melden.

Wielenbach – Beim Abbiegen Fahrzeug übersehen: Ein 78-Jähriger aus Wielenbach befuhr am Donnerstag, gegen 9.50 Uhr mit seinem Pkw Suzuki die Peter-Kaufinger-Straße in südliche Richtung und übersah an der Einmündung zur Gorigasse einen von rechts kommenden 16-jährigen Peißenberger mit seinem Fahrzeug Automobiles Ligier. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Weilheim – Autofahrerin muss Pkw ausweichen und streift zwei Fahrzeuge: Am Donnerstag gegen 17.10 Uhr fuhr eine 18-Jährige aus Wielenbach mit ihrem roten Mini in der Münchener Straße Richtung Innenstadt. Auf Höhe Hausnummer 28 kam der jungen Frau ein dunkler Pkw fahrbahnmittig entgegen und die 18-Jährige musste nach rechts ausweichen und touchierte zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Trotzdem setzte der unbekannte Fahrzeugführer des dunklen Pkw seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weilheim zu melden.

Weilheim – Auto angefahren und geflüchtet: Gestern wurde zwischen 9.30 und 18 Uhr in der Älblstraße Höhe Hausnummer 15 ein blauer VW / T-Roch am vorderen Stoßfänger beschädigt. Trotz eines entstandenen Sachschadens in Höhe von ca. 600 Euro kam der unbekannte Verursacher seiner gesetzlichen Meldepflicht nicht nach. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Weilheim.

Donnerstag, 3. März

Weilheim - Fahrraddiebstahl: Am 28. Februar wurde in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 7.45 Uhr in Weilheim, Fischerried 25, ein hochwertiges Mountainbike der Marke KTM entwendet. Sachdienliche Hinweise werden unter der 0881/640-0 erbeten.

Weilheim - Taschendiebstahl in der Innenstadt: Am Mittwoch gegen 16.50 Uhr wurde einer 56-jährigen Dame aus dem Landkreis Ostallgäu die Geldbörse aus der Jackentasche geklaut, als sie gerade einen Laden in der Weilheimer Innenstadt verlassen wollte. Die bislang unbekannte Täterin lenkte die Geschädigte kurzzeitig ab und stellte sich ihr in den Weg, so dass sich die 56-Jährige an ihr vorbeizwängen musste. Dabei entwendete die Täterin unbemerkt die Geldbörse aus der Jackentasche. Neben wichtigen Dokumenten befanden sich etwa 100 Euro Bargeld in dem entwendeten Geldbeutel. Die Täterin wurde von der Geschädigten als ca. 60 – 65 Jahre alte Südosteuropäerin beschrieben. Sie soll ca. 168 cm groß gewesen sein, hatte eine normaler Statur und kurze grau melierte Haare. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Weilheim unter der 0881/640-0 melden.

Weilheim/Marnbach – Brand im Wald: Am Mittwoch gegen 15.10 Uhr brannte bei Hirschberg am Haarsee eine ca. 150 qm große Fläche im Wald. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Marnbach-Deutenhausen, Eberfing und Magnetsried (insgesamt 30 Mann) schnell abgelöscht werden. Wie sich herausstellte zündeten zwei 13-jährige Burschen aus Eberfing mit einem Feuerzeug kleine Zweige an. Beim Ablöschen der Zweige geriet der Waldboden sowie einige kleinere Bäume in Brand. Als die beiden Jungen bemerkten, was sie angerichtet hatten, verständigten sie sofort die Feuerwehr und zeigten den Einsatzkräften den Weg zur Brandstelle. Nachdem sich die Beiden bei der Aufnahme vor Ort geständig zeigten, wurden sie zur ihren Eltern heimgefahren und diese über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Mittwoch, 2. März

Bei Denklingen kam es zu einem Unfall. © Hans-Helmut Herold

Denklingen - Abbiegeunfall mit zwei Leichtverletzten: Am frühen Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr verließ eine 57-jährige Jaguarfahrerin aus dem südlichen Landkreis Landsberg die B17 von Schongau kommend an der Abfahrt Neuhof und wollte nach links Richtung Epfach abbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden Pkw Opel eines 55-jährigen, der ebenfalls aus dem südlichen Landkreis Landsberg kommt. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern und fuhr frontal in die Fahrerseite des Jaguar. Dadurch wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste vom Unfallort entfernt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 20000 Euro.

Peiting - Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt: Am Dienstag, um 16 Uhr, fuhr ein 69-jähriger Motorradfahrer aus Buchloe mit seinem Kraftrad Yamaha auf der Staatsstraße 2014 von Peiting in Richtung Birkland. In einer starken Linkskurve kam der Motorradfahrer ohne Fremdeinwirkung nach rechts auf das Bankett, fuhr hier gegen ein Stationsschild und kam anschließend im Straßengraben zu Sturz. Durch den Sturz zog sich der 69-jährige leichte bis mittelschwere Verletzungen zu und kam mit dem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Schongau. Sein Motorrad wurde durch den Sturz stark beschädigt; voraussichtlich entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Weilheim – Tätliche Auseinandersetzung: Bereits am Donnerstag, 24. Februar, kam es gegen 23 Uhr vor einer Bar in der Admiral-Hipper-Straße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und einer Frau. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich bei der Polizei Weilheim unter 0881 / 6400 zu melden.

Peißenberg – Verletzte mit Rauchgasvergiftung in Mehrfamilienhaus: Nachdem durch Anwohner ein komischer Geruch in einem Mehrfamilienhaus in der Schongauer Straße mitgeteilt worden war, kam es gestern Mittag zu einem größeren Einsatz der örtlichen Feuerwehr, Polizei und dem Rettungsdienst. Mit leichten Rauchgasvergiftungen wurden drei Kinder und zwei Erwachsene in die umliegenden Krankenhäuser verbracht, können diese aber bereits heute wieder verlassen. Die Ursachenforschung, ob z.B. ein Defekt der Heizungsanlage etc. vorliegt, laufen noch.

Peißenberg – 500 qm Schilffläche abgebrannt: Gestern Nachmittag kam es zu einem großflächigen Brand einer Schilffläche im Bereich des Schleitwiesenwegs, der durch die Feuerwehr Peißenberg abgelöscht werden konnte. Zeugen hatten mehrere Buben beobachten können, die bei Ausbruch des Brandes wegrannten. Durch eine Streife der Polizei Weilheim und eine Zivilstreife der Zentralen Einsatzdienste konnten die Buben im Alter zwischen 10 und 12 Jahren in der Hauptstraße aufgegriffen werden. Nach dem die Kinder das Zündeln „gestanden“ hatten wurden sie ihren Eltern übergeben und diese von dem verursachten Einsatz in Kenntnis gesetzt.

Weilheim – Ladendiebstahl: In einem Drogeriemarkt in der Münchener Straße entwendete gestern gegen 17.30 Uhr eine 15-Jährige zwei Kosmetikartikel im Wert von ca. 30 Euro und löste damit beim Verlassen des Geschäftes den Alarm aus. Nach der Anzeigenaufnahme vor Ort wurde die junge Dame ihrer Mutter übergeben.

Dienstag, 1. März

Nach einem Auffahrunfall in Peiting war auch die Feuerwehr im Einsatz. © Hans-Helmut Herold

Peiting - Drei Verletzte nach Auffahrunfall: Am Montag kurz nach 14 Uhr ereignete sich in der Schongauer Straße in Peiting ein Auffahrunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 48-jährige Frau aus Peiting fuhr mit ihrem Pkw VW die Schongauer Straße in Peiting ortsauswärts. Kurz nach dem Kreisverkehr wollte sie nach links in die Hofeinfahrt eines dortigen Geschäftes abbiegen und musste deshalb ihren PKW verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Dies übersah eine nachfolgende Verkehrsteilnehmerin, eine 58-jährige Frau aus Peißenberg und fuhr ungebremst mit ihrem Pkw Skoda auf den VW auf. Die 58-jährige Auffahrerin, wie auch ihr 34-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt, benötigten jedoch keine weitere medizinische Behandlung am Unfallort. Die Fahrerin des VW wurde ebenfalls leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus Schongau verbracht werden. Am Skoda entstand ein Frontschaden von circa 6.000 Euro; am VW ein Heckschaden von circa 3.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Schongau - Fahren ohne Fahrerlaubnis: Am Montag um 7.25 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Schongau ein Pkw Nissan einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie sich herausstellte, saß auf dem Fahrersitz ein 21-jähriger Mann aus Schongau, der bereits bei einer Verkehrskontrolle am 9. Februar aufgefallen war, weil er keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Wie auch am 9. Februar wurde auch aufgrund der neuen Fahrt eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 21-Jährigen eingeleitet und der Pkw Schlüssel sichergestellt.

Weilheim – Rollator aus Hausgang geklaut: Zwischen Samstag und Montag wurde aus dem Hausgang eines Mehrfamilienhauses Am Wehr in Weilheim ein schwarz-roter Rollator entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter 0881/6400.

Kinsau - Sachbeschädigung an drei Straßenlaternen: In Kinsau wurden vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag drei Straßenlaternen in der Bahnhofstraße mutwillig beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.