„Würden es auf alle Fälle sofort wieder tun“: Kräfte des BRK werden nach Fluthilfe im Ahrtal ausgezeichnet

Die Kräfte des BRK-Kreisverbandes Weilheim-Schongau, die für ihren Einsatz in Ahrweiler geehrt wurden: (obere Reihe v.l.) Martin Biedermann, Alfred Schuster, Klaus Hasselmann, Marco Heinemann, Thomas Lang und Thomas Bieringer (Kreisbereitschaftsleiter), Mitte (v.l.) Renate Schweiger (stellv. KBL), Wilfried Götz, Otto Bauer, Iris Schessl, Renate Zöller, Esther Kromik, (knieend.v.l.) Flora Brehme, Sarah Manger, Christian Engel, Hermann Engelniederhammer. herold 30 000 Essen pro Tag zubereitet Keine Infos für die Betroffenen © Hans-Helmut Herold

Zahlreiche Helfer eilten 2021 ins Ahrtal, um nach dem Hochwasser zu helfen – auch aus dem Landkreis Weilheim-Schongau. Dafür gab es nun eine Auszeichnung.

Landkreis – Bei dem Jahrhunderthochwasser im Ahrtal wurden damals ganze Landstriche weggeschwemmt und verwüstet. Die Bewohner standen unter Schock. Hilfskräfte wurden aus ganz Deutschland in die betroffenen Gebiete geschickt.

Auch eine Gruppe des Kreisverbandes Weilheim-Schongau des BRK packte die Koffer und fuhr in Richtung Ahrweiler. Genauer gesagt war es die Schnelle-Einsatz-Gruppe (SEG) „Verpflegung“. Ausgestattet mit einer mobilen Großküche, um dort mit für die Verpflegung zu sorgen.

Fluthelfer im Ahrtal: „Wir mussten ja täglich gute 30 000 Essen zubereiten.“

„Wir waren 14 Helfer, die perfekt aufeinander eingespielt sind, um die Verpflegung der Rettungskräfte und Helfer zu stemmen“, erzählt Renate Schweiger. Die stellvertretende Leiterin der BRK-Kreisbereitschaft erinnert sich heute noch an die Szenen, als wäre es gestern gewesen: „Wir haben unsere Verpflegungsstation auf einem zentralen und sicheren Platz in Ahrweiler aufgebaut, um von dort aus zu verpflegen.“

Klaus Hasselmann, in seinem Beruf Logistiker, erklärt, wie der grobe Ablauf für die Kräfte aus Schongau war: „Kurz vor 2 Uhr nachts war es Schluss mit der kurzen Bettruhe“, erinnert er sich. Dann wurden die Kochplatten erhitzt, die Töpfe und Pfannen mit allen möglichen Lebensmitteln befüllt. „Wir mussten ja täglich gute 30 000 Essen zubereiten.“

Wilfried Götz, einer der „alten Hasen“ in Sachen Großküche und Essenszubereitung, ergänzt: „Wir hatten den Zeitplan einzuhalten, da das Essen um 10 Uhr fertig sein musste, um ab diesem Zeitpunkt an die Ausgabestellen verteilt zu werden.“ Logistiker Hasselmann hatte zu gewährleisten, dass insgesamt 35 Ausgabestellen im Einsatzgebiet angefahren werden. „Wahrlich keine einfache Angelegenheit, denn die Fahrer hatten bis zu zweieinhalb Stunden zu fahren, um überhaupt zu den Ausgabestellen zu kommen.“ Das war oft problematisch, da immer wieder das Benzin für die Fahrzeuge auf „sonderbare Weise“ organisiert werden musste.

Fluthelfer vom BRK kritisiert Versagen der Behörden im Ahrtal

Otto Bauer, quasi „Altmeister“ des BRK und mit allen Wassern gewaschen, wird deutlicher: „Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es in Deutschland so ein Versagen der Behörden geben könnte wie im Ahrtal vor, während und nach der Katastrophe.“ Wie er schildert, wurden von den Behörden weder Gas, noch Benzin oder andere wichtige Hilfsmittel organisiert und zur Verfügung gestellt.

„Ein Versorgungs-Unteroffizier der Bundeswehr hatte mehr auf dem Kasten als die Verantwortlichen der Behörden“, schildert Bauer. „Wäre der nicht so clever und hilfsbereit gewesen und hätte uns mit Gas und Benzin versorgt, wären die Kochplatten kalt geblieben“, lobt Bauer. „Kein Offizieller vor Ort, die Organisation von oben her gleich Null“, so Bauers Kritik sehr deutlich.

BRK-Kräfte aus dem Landkreis Weilheim-Schongau für Hilfe ausgezeichnet

Wie dramatisch die Lage vor Ort wegen fehlender Informationen war, schildert Bauer an einem unglaublichen Vorfall: „Als die Einsatzzeit für unsere Großküche samt Personal zuende war, haben verängstigte Bürger unsere Autoschlüssel abgezogen und nicht mehr herausgerückt.“ Denn die Flutopfer wurden durch die Behörden nicht informiert, dass eine andere Truppe weiterhin die Verpflegung gewährleisten wird.

Zwei Jahre später: Für diese großartige Leistung der BRKler aus dem Landkreis Weilheim-Schongau rund um die mobile Großküche der SEG „Verpflegung“ wurden jetzt die 14 Helfern mit der rheinland-pfälzischen Fluthelfermedaille 2021 ausgezeichnet. In einer Feierstunde im BRK-Haus in Schongau würdigte BRK-Kreisbereitschaftsleiter Thomas Bieringer die Einsatzbereitschaft der Truppe. Alle Teilnehmer bekamen Medaille und Urkunde, unterschrieben von Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Und was sagten die Geehrten dazu? „Wir würden es auf alle Fälle sofort wieder tun.“

Hans-Helmut Herold