Szenarien für die Krankenhäuser in Schongau und Weilheim: Das steht im Zukunftsplan

Von: Sebastian Tauchnitz

Das Weilheimer Krankenhaus soll in Zukunft zum „Schwerpunktversorger“ für den Landkreis werden, so die Geschäftsführung. (Archiv) © Ralf Ruder

Verschiedene Varianten, wie die Entwicklung der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH aussehen könnte, gibt es. Der „Zukunftsplan“ wurde nun vorgestellt.

Landkreis – Die Lage ist ernst: Die finanzielle Situation der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH ist schlecht, die des Landkreises Weilheim-Schongau noch schlechter. Nachdem die Planungen, ein Zentralkrankenhaus zu bauen, durch den Bürgerentscheid im Dezember de facto zunichte gemacht wurden, und mit Blick auf die Herausforderungen, die durch die Krankenhausreform des Bundes ins Haus stehen, war klar, dass sich die Krankenhaus GmbH zukunftsfähig aufstellen muss.

Krankenhaus-Zukunftsplan: Die Ausgangslage

Bundesweit geraten immer mehr Krankenhäuser in Finanznöte. Laut der Präsentation der Krankenhaus GmbH im Kreistag liegt das durchschnittliche Defizit bei kommunalen Krankenhäusern deutschlandweit zwischen 20 000 und 25 000 Euro pro Bett. Erstmals veröffentlichte die Krankenhaus GmbH jetzt auch die Defizite aufgeschlüsselt nach den Standorten. In Weilheim beläuft sich das Minus auf 18 005 Euro pro Bett, in Schongau auf 64 723 Euro. „Das liegt nicht daran, dass in Schongau schlechter gearbeitet wird“, erklärt der stellvertretende Geschäftsführer Claus Rauschmeier im Gespräch mit der Heimatzeitung. Es sei vielmehr so, dass in Weilheim deutlich mehr Behandlungen und Eingriffe stattfinden, die besser vergütet werden als in Schongau. Dass das so ist, liege nicht an einem langfristigen Plan, Schongau zu schwächen. Es sei vielmehr eine Entwicklung gewesen, die sich über Jahre so ergeben habe. „Da kam ein Spezialist und war bereit, bei uns eine Abteilung aufzubauen. Der wohnt in Starnberg und wollte nur in Weilheim arbeiten“, so Rauschmeier. Am Ende entscheide vor allem das ärztliche Personal darüber, was wo angeboten werden könne und was nicht. Angesichts dieses Umstands „müssen wir die Themen anders denken und verstehen als früher“, so Rauschmeier. Im Krankenhauswesen finde ein fundamentaler Umdenkprozess statt, der sich auch in der Bundesreform widerspiegele. „Entscheidend ist Qualität. Wo Qualitätsmedizin betrieben wird, fließt auch das Geld hin.“



Das Schongauer Krankenhaus soll künftig als regionales Gesundheitszentrum mit Hauptaugenmerk auf die ambulante Behandlung und Akutpflege genutzt werden. (Archiv) © HANS-HELMUT HEROLD/ARCHIV

Viele Menschen würden sich weiterhin den Vollversorger um die Ecke wünschen, der rund um die Uhr für sie da ist. Das sei mit der modernen Medizin aber nicht darstellbar. „Das ist genauso, als wenn man sagt: In den 70er-Jahren gab es auch schon Autos, die sind schließlich auch gefahren“, so der stellvertretende Geschäftsführer. Aber freiwillig würde sich außer Oldtimerfreunden kaum noch jemand hinter das Steuer eines solchen Autos setzten – aus Sicherheitsgründen. Und genauso sei es mit der medizinischen Versorgung. Deswegen strebe man bei der Krankenhaus Weilheim-Schongau eine zukunftsfähige Arbeitsteilung an: In Weilheim eine „Top-Akutversorgung“ in Schongau eine moderne Verbindung von „Top-Ambulanz mit einer stationären Versorgung“.Dem Auftrag des Kreistags entsprechend, habe man aber alle möglichen Zukunftsszenarien untersucht. Insgesamt fünf Varianten wurden genauer betrachtet:

Variante 1: Zwei Krankenhäuser mit Grundversorgung und Rund-um-die-Uhr-Notaufnahme

Diese Variante könnte man auch die „Weiter-so-Variante“ nennen. Hier wurde untersucht, welche Auswirkungen es hätte, wenn sowohl Weilheim als auch Schongau als Krankenhäuser der Grundversorgung mit jeweils einer rund um die Uhr geöffneten Notaufnahme erhalten blieben. „Diese Variante würde finanziell das größte Defizit verursachen“, so Rauschmeier. Der Grund läge auf der Hand: Die Rund-um-die-Uhr-Versorgung würde immense Kosten verursachen. Gleichzeitig würden aber die vergleichsweise lukrativen Eingriffe, die vor allem in Weilheim stattfinden, wegfallen. Es müsste also viel Geld bezahlt werden für etwas, das keinerlei Vorteil bringt, so Rauschmeier. Zudem würde es dabei einen erheblichen Fachkräftebedarf geben, der nicht gedeckt werden könnte. Das würde eine immense Kostenbelastung nach sich ziehen.

Variante 2: Nur noch ein Level 1n-Krankenhaus in Weilheim

Variante 2 würde sich darauf konzentrieren, im Landkreis nur noch das gesetzlich vorgeschriebene absolute Minimum anzubieten – sprich ein Level 1n-Krankenhaus in Weilheim. Von einer „Billigvariante“ mag Rauschmeier in diesem Zusammenhang nicht sprechen, denn „billig“ wäre sie nicht. Auch hier hätte man das Problem, dass man eine teure Notaufnahme betreiben würde, aber keine Einnahmen durch aufwändige Behandlungen erzielen könnte. Zudem würde allein die vollständige Schließung des Schongauer Krankenhauses laut Rauschmeier rund 36 Millionen Euro kosten: 13 Millionen Euro Fördermittel müssten zurückgezahlt werden, dazu kämen rund 23 Millionen Euro für einen Sozialplan, mit dem die entlassenen Mitarbeiter unterstützt würden.

Variante 3: Bau eines Zentralkrankenhauses

Diese Variante wäre laut Rauschmeier „die beste Lösung in jeder Hinsicht“: Der Bau eines modernen Zentralkrankenhauses. Das würde im laufenden Betrieb die geringsten Kosten verursachen, meint er. Was zum einen daran liege, dass man nichts mehr doppelt vorhalten müsste, aber auch daran, dass ein energetisch optimierter Neubau massiv weniger Energiekosten verursachen würde als der Weiterbetrieb der heutigen Häuser. Allerdings wäre Variante 3 mit einem Investitionsbedarf von rund 500 Millionen Euro, von denen rund 100 Millionen Euro beim Landkreis hängen bleiben, auch die Variante, die die zweithöchsten Investitionen nötig machen würde. Dafür würde auf lange Sicht der jährliche Zuschussbedarf deutlich sinken. Zudem könnte das vorhandene Personal übernommen werden, würden also keine Kosten für einen Sozialplan anfallen. Angesichts der desaströsen Finanzlage des Landkreises ist allerdings kaum wahrscheinlich, dass die nötigen Mittel aufgebracht werden können. Zudem haben die Bewohner des Landkreises beim Bürgerentscheid sehr deutlich gemacht, dass sie den Neubau eines Zentralkrankenhauses ablehnen. Zudem müsste bis zur Fertigstellung das bestehende Minus der Krankenhaus GmbH in ähnlicher Höhe wie heuer weiter finanziert werden, was mit Blick auf den Kreishaushalt nahezu ausgeschlossen ist.

Variante 4: Schongauer Krankenhaus schließen, Weilheimer zu Level-II-Haus ausbauen

Unter Umständen noch teurer für den Landkreis wäre die Variante, Schongau zu schließen und Weilheim zu einem Schwerpunktversorger des Levels II auszubauen. Auch dieser Plan wurde immer wieder mal diskutiert. Dabei wurde früher sogar einmal überlegt, eine der benachbarten Schulen abzureißen, an einem anderen Standort neu zu bauen und auf der freiwerdenden Fläche einen großen Erweiterungsbau für das Weilheimer Krankenhaus zu errichten (wir berichteten). Wirklich belastbare Schätzungen, wie viel das kosten würde, gibt es nicht. Es geisterten allerdings immer mal wieder Zahlen durch den Raum, wonach dafür mindestens 150 Millionen Euro fällig würden, von denen der Landkreis den größten Teil selbst bezahlen müsste, weil es kaum Fördermittel, aber sehr hohe Baurisiken gäbe. 150 Millionen Euro, die beim Landkreis nicht vorhanden sind. Dazu kämen laut Rauschmeier wie bei Variante 2 die Kosten, die mit einer vollständigen Schließung des Schongauer Krankenhauses verbunden sind – rund 36 Millionen Euro. Ein weiterer Nachteil dieser Variante, so der stellvertretende Geschäftsführer, sei, dass das „Ambulanzpotenzial“ nicht genutzt werde. Schon heute werden viele Eingriffe ambulant und nicht mehr stationär durchgeführt. Allein bei der Krankenhaus GmbH rund 2000 pro Jahr. Künftig könnte sich diese Zahl verdoppeln, so Rauschmeier. Wenn man den Standort Schongau aufgebe, lasse man sich dieses attraktive Geschäftsmodell allerdings entgehen.

Variante 5: Schongauer Krankenhaus als Gesundheitszentrum, Weilheimer Krankenhaus als Schwerpunkversorger

Deswegen sprechen sich Krankenhaus-Geschäftsführung und Aufsichtsrat deutlich für die fünfte Variante aus. Das Krankenhaus in Schongau soll in ein regionales Gesundheitszentrum umgewandelt werden, das in Weilheim zu einem Schwerpunktversorger. Dieser Planung komme zu gute, dass die bisher sehr strengen Level-Vorgaben mittlerweile aufgeweicht wurden. „Statt dessen gibt es Geld, wenn man sich spezialisiert und hohe medizinische Qualität bietet“, so Rauschmeier.



In Schongau soll laut dem Plan eine Basis-Notfallversorgung etabliert werden, die allerdings nicht mehr rund um die Uhr besetzt sein wird. Dazu eine Innere Station, die Geriatrische Reha, eine Schmerz-Tagesklinik, ein Weaning-Zentrum sowie eine Akutpflege und eine Kurzzeitchirurgie. Ergänzt werden soll das durch ein großes Facharzt- und ein ambulantes OP-Zentrum. Für das Facharztzentrum habe man schon einen Orthopäden, einen Wirbelsäulen- und einen Bauchchirurgen, so Rauschmeier. Weitere Fachärzte seien sehr interessiert daran, sich im Facharztzentrum anzusiedeln, berichtet er.



Zum 1. Juli habe man in Schongau ein Medizinisches Versorgungszentrum gegründet. Dieses solle in Zukunft unter anderem die Auslastung der OPs koordinieren. Sowohl die beim Krankenhaus beschäftigen Ärzte als auch die niedergelassenen Fachärzte sollen dieses ambulante OP-Zentrum nutzen können. In Schongau sollen die Möglichkeiten, die mit einer Ambulantisierung verbunden sind, genutzt werden. Ergänzend dazu soll aber auch die Möglichkeit geboten werden, Patienten nach einem ambulanten Eingriff stationär aufzunehmen. Als Beispiel nennt Rauschmeier betagte Patienten, die sich nach einem solchen Eingriff daheim nicht selbst versorgen könnten. Diese würden dann noch für einige Tage auf Station bleiben können.



Weilheim hingegen soll nach dem Vorschlag von GmbH und Aufsichtsrat zum Schwerpunktversorger ausgebaut werden. „Da muss man sich folgende Frage stellen: Wollen wir im Landkreis auch in Zukunft zeitkritische Erkrankungen wie Schlaganfälle und Herzinfarkte behandeln?“, meint Rauschmeier. Wenn man diese Frage mit „Ja“ beantworte, dann sei Weilheim bereits sehr gut aufgestellt: „Wir haben schon relativ viel, was dafür gebraucht wird.“ Die Intensivstation müsse noch minimal erweitert werden, auch in der Notaufnahme brauche es noch einige Investitionen. Die OP-Säle indes seien bereits „extrem gut ausgestattet“. Neben einer zentralen Notaufnahme sollen laut Variante 5 folgende Abteilungen in Weilheim angeboten werden: Intensivmedizin, Kardiologie, Gastroenterologie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie, Gefäßchirurgie und eine Akutgeriatrie. Geplant ist zudem die Etablierung einer Pneumologie und eine Gynäkologie.



Die Umsetzung von Variante 5 würde Investitionen in Höhe von rund 45 Millionen Euro erfordern, so Rauschmeier. 20 Millionen Euro würde man für den Umbau in Schongaubenötigen, 25 Millionen Euro für Weilheim. Das wären aber größtenteils Investitionen in die Zukunft der GmbH, das Geld würde nicht wie bei einem Sozialplan dafür aufgewendet, Personal abzufinden, das überall händeringend gesucht wird, so Rauschmeier. Gut zwei Jahre würde die Umstrukturierung brauchen. In dieser Zeit würde das Minus der Krankenhaus GmbH nicht nennenswert sinken, räumt er ein. Heuer beläuft es sich auf 14 bis 16 Millionen Euro.



Nach Abschluss der Umstrukturierung soll der Zuschussbedarf bei rund acht Millionen Euro pro Jahr liegen – dauerhaft. Dazu kämen noch gut zwei Millionen Euro für den Unterhalt der beiden Liegenschaften sowie Zins und Tilgung für die Kredite, die für die Investitionen im Zusammenhang mit der Umstrukturierung fällig werden. Unterm Strich müsste der Landkreis für Variante 5 also dauerhaft Jahr für Jahr mit einer Belastung von gut 12 Millionen Euro pro Jahr rechnen.



Weitere Zuschüsse des Landkreises für Investitionen schließt Rauschmeier derweil aus. „In Zukunft werden wir natürlich auch weiterhin investieren“, sagt er. Allerdings soll jede Investition künftig daraufhin überprüft werden, ob sie durch die zu erwartenden Einnahmen refinanziert werden könne.

Und was ist mit einer Geburtshilfe?

Eines taucht in Variante 5 gar nicht auf: eine Geburtenstation. „Eine Geburtshilfe im Klinik-Kontext ist nicht vorgesehen“, so Rauschmeier. Das sei aus Sicherheitsgründen auch nicht möglich. Denn für eine wirklich sichere Krankenhaus-Geburtshilfe bräuchte es eine Pädiatrie, die vom Land nicht genehmigt werde.

Stattdessen möchte man eine hebammengeführte Geburtshilfe etablieren. Die Hebammen sollen diese selbst managen und als Unternehmer auftreten. Allerdings könnten sie auf die Krankenhaus GmbH als Partner für den Fall setzen, dass bei einer Geburt Komplikationen auftreten. Dazu würde man speziell geschulte Notfallteams vorhalten, so Rauschmeier.

Auf diesem Wege könnten im Landkreis alle „normalen“ Geburten stattfinden. Risikoschwangerschaften müssten allerdings in Krankenhäusern mit eigener Geburtenstation – Starnberg, Landsberg, Kaufbeuren – durchgeführt werden. Man spreche gerade mit den Hebammen im Landkreis über dieses Modell und wolle deren Bereitschaft, sich daran zu beteiligen, ausloten, so der stellvertretende Geschäftsführer weiter.