Dauerregen im Landkreis Weilheim-Schongau - „Pegelstände sind eher wieder rückläufig“

Von: Elena Siegl

Teilen

Mehr Wasser führt der Lech derzeit, wie hier an der Staustufe in Hohenfurch zu sehen ist. Das Wasserwirtschaftsamt hat die Hochwasserlage im Landkreis im Blick. © HANS-HELMUT HEROLD

Vor Hochwasser wird wegen des Dauerregens aktuell in mehreren Regionen gewarnt. Auch beim Wasserwirtschaftsamt in Weilheim hat man die Lage im Blick.

Weilheim-Schongau – Dauerregen ließ auch die Pegelstände sämtlicher Gewässer im Landkreis Weilheim-Schongau steigen. Unter anderem über „Katwarn“ wurde vor „Ausuferungen und Überschwemmungen“ gewarnt.

„Die Pegelstände sind mittlerweile eher wieder rückläufig“, sagt Bernhard Müller vom Wasserwirtschaftsamt am Dienstagvormittag auf Nachfrage der Heimatzeitung. Der Scheitel, also der höchste Wasserstand während eines Hochwassers, der Ammer sei in Oberammergau zu diesem Zeitpunkt beispielsweise „schon durch“ gewesen, in Peißenberg war er nahezu erreicht und in Weilheim wurde er für Nachmittag erwartet. „Die Niederschlagsprognose ist ja auch eher wieder abnehmend“, so Müller. Eine Meldestufe sei noch nicht erreicht gewesen.

Deutlich mehr Wasser als üblich führt nach den ergiebigen Regenfällen der vergangenen Tage die Ammer bei Peißenberg. © Ralf Ruder

Trotzdem behalte man die Lage freilich im Auge. Bei kleineren Gewässern könne es auch kleinräumig zu Stauungen kommen, aktuell sei Müller dazu im Landkreis Weilheim-Schongau aber nichts bekannt.