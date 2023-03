„Relativ vernünftige“ Abfindungsregelungen im Sozialplan getroffen

Bei Hoerbiger drohen drastische Sparmaßnahmen — 1000 Mitarbeiter betroffen

Von: Elke Robert

Finanzielle Einschritte drohen den Hoerbiger-Mitarbeitern, hier das Gebäude der Antriebstechnik in Schongau. © Hans-Helmut Herold

Bei der Firma Hoerbiger drohen drastischen Sparmaßnahmen. Vier Millionen Euro pro Jahr sollen bei den Personalkosten gekürzt werden – auf dem Rücken der Mitarbeiter, kritisiert die IG Metall. Die Arbeitszeit will man dafür verlängern - ohne Lohnausgleich. „Wer arbeiten will, muss Geld mitbringen“, sagt Helmut Dinter.

Schongau – Angedeutet hatte die Firmenleitung jüngst gegenüber der Heimatzeitung, dass es bei Hoerbiger Antriebstechnik in Schongau und Penzberg insgesamt zu Umstrukturierungen kommen soll. Vorgesehen sind aber wohl auch harte finanzielle Einschnitte für die Belegschaft. „Fünf Prozent Rendite pro Jahr auf Dauer bei der Division Automotive“, so viel will man laut Helmut Dinter, der als Bevollmächtigter der IG Metall mit am Verhandlungstisch sitzt, in den Büchern sehen.

Vier Millionen Euro jährlich sollen eingespart werden

Vier Millionen Euro jährlich sollen demnach die rund 1000 Mitarbeiter im Landkreis Weilheim-Schongau, die zu Hoerbiger im schweizerischen Zug gehören, einsparen, ob nun bei der Antriebstechnik (Penzberg und Schongau/Peiting), Kompressortechnik, der Deutschland Holding oder Automotive Komfortsysteme (alle in Schongau). Ausgenommen ist nur das Werk „Flow Control“ in Altenstadt (Hoerbiger Wien).

„Wer arbeiten will, muss Geld mitbringen“, fasst Dinter ganz ungeschönt die Folgen dieser Pläne zusammen. Seiner Rechnung nach müsste jeder Mitarbeiter im Schnitt 4000 Euro einsparen. „Bei 200 Arbeitstagen im Jahr müsste man täglich 20 Euro abgeben, bevor man zu arbeiten beginnt.“ Schaffen will man die Einsparungen beispielsweise über die Anhebung der Arbeitszeit. Während man dem Fachkräftemangel in anderen Firmen mit einer Vier-Tage-Woche begegnet, stehen bei Hoerbiger 37,5 Stunden statt derzeit 35 zur Diskussion, auch von einer möglichen 40-Stunden-Woche sei die Rede gewesen.

„Pläne völlig unausgegoren“, kritisiert die IG Metall

Diese Pläne seien aber „völlig unausgegoren“, kritisiert die IG Metall, denn es sei fraglich, ob es überhaupt so viel zusätzliche Aufträge für die Mitarbeiter gebe. Quasi Stellenabbau durch die Hintertüre? „Weniger Mitarbeiter arbeiten mehr – so etwas unterschreibt die Tarifkommission nicht“, stellt Dinter klar.

Zudem stehen offenbar auch Teile des Haustarifvertrags zur Disposition. Von Einschnitten bei Urlaubs- und Weihnachtsgeld ist ebenso gesprochen worden wie über verbindliche Vereinbarungen, etwa die Freie-Tage-Regelung. Und mit den Kürzungen hat man auch schon aktiv begonnen: Wie Konzernbetriebsrat Herbert Baumer bestätigt, wurde die laut Haustarifvertrag eigentlich zum 1. Januar 2023 fällige Einmalzahlung von 1500 Euro bisher nicht überwiesen. „Angeblich aus wirtschaftlichen Gründen.“ Auch für 2024 steht den Beschäftigten dieser Betrag eigentlich zu.

Ein erstes Treffen mit der Tarifkommission wurde abgebrochen, nächster Termin steht im April an

Die Belegschaft wurde von der Firmenleitung über die geplanten Einsparmaßnahmen informiert. Auch ein erstes Treffen mit der gemeinsamen Tarifkommission aus allen fünf betroffenen Betrieben hat bereits stattgefunden – es wurde aber, wenig überraschend, abgebrochen, Mitte April möchte man sich erneut zusammensetzen.

„Man erwartet, dass die Belegschaft ihren Beitrag leistet“, fasst es Betriebsrat Baumer zusammen. „Es wird dem Mitarbeiter so verkauft, dass das nun sein Anteil ist zur Transformation in eine andere Zukunft.“ Hoerbiger verfahre nach einer „last man standing“-Strategie, beurteilt es Dinter. Man wolle die letzte Firma sein, die in der Sparte noch übrigbleibt und alles mitnehmen. „Diese Konzeption ist aber nicht aufgegangen, das hat Corona verhagelt“, so der IG Metall-Bevollmächtigte. Zusätzlich habe das Verbrenner-Aus ab 2035 alles noch beschleunigt, vervollständigt Baumer.

Hoerbiger habe den Schritt in Richtung eines alternativen Produkts verpasst

Was Dinter außerdem ärgert: Hoerbiger habe den Schritt in Richtung eines alternativen Produkts verpasst. „Gewusst haben sie es schon früher, aber kapiert erst seit kurzem. Andere Betriebe schauen sich seit Jahren um.“ Hoerbiger habe viele gute Jahre gehabt, in denen viel Geld in die Schweiz oder nach Wien geflossen sei, jetzt müsse das die Familie tragen. „Dass nun die Belegschaft die Ertragslücke durch Verzicht ausgleichen solle – bei unternehmerischem Risiko gleich null –, ist das Schäbige an dem Ganzen.“

So sieht es jetzt aus bei Hoerbiger Kompressortechnik - Mehr als 50 Arbeitsplätze fallen weg

Während das Arbeitsklima bei der Hoerbiger Gruppe bisher als familiär beschrieben wurde, seien nun die Mitarbeiter auf dem Absprung, ein weiteres Dilemma des Fachkräftemangels, so Dinter: „Es gehen die Besten.“ Manche gehen aber auch unfreiwillig, nämlich bei Hoerbiger Kompressortechnik. Erst kürzlich waren Einzelheiten bekannt geworden für den Firmenbereich Hoerbiger Kompressortechnik in Schongau. Geplant ist, noch in diesem Jahr einen Teil der Endmontage nach Polen zu verlagern, mehr als 50 Stellen fallen insgesamt weg. Der Betriebsrat hat gemeinsam mit der IG Metall lange verhandelt, die Betriebsvereinbarung ist nun festgezurrt. „Das war eine harte Auseinandersetzung“, so Helmut Dinter von der IG Metall. Seit Oktober hatte man verhandelt, beim ersten Gespräch sei es um 100 Mitarbeiter gegangen. Leiharbeitnehmer und befristete Angestellte haben zuerst das Nachsehen. Für die weiteren Beschäftigten gibt es einen Drei-Stufen-Plan, mit Interessenausgleich und Sozialplan.

„Zündung“ der dritten Stufe ist an eine Rendite geknüpft

Die Vereinbarung in Kürze: Die ersten fünf Montagelinien werden nicht alle gleichzeitig ins polnische Boleslawiec verlagert, sondern zeitversetzt bis Ende dieses bzw. nächsten Jahres. Die Stufe drei ist dann an eine Rendite geknüpft: Bis Ende 2024 sollen bei der Kompressortechnik Schongau mindestens 2,3 Prozent Gewinn erwirtschaftet werden. Schafft man das nicht, werden vier weitere Montagelinien nach Polen verlagert bis Ende 2025.



„Relativ vernünftige“ Abfindungsregelungen im Sozialplan getroffen

Im Sozialplan wurden Regelungen etwa zur Altersteilzeit getroffen. Zusätzlich zu den vier Prozent Beschäftigten (laut Tarifvertrag) dürfen 15 Arbeitnehmer in Altersteilzeit gehen. Festgezurrt sind auch beschäftigungssichernde Maßnahmen – die Mitarbeiter müssen qualifiziert werden für eine Weiterbeschäftigung im Unternehmen. „Erst wer am Ende durch dieses Raster fällt, bekommt eine relativ vernünftige Abfindung“, so Dinter. Je nach Abstand bis zum Renteneintrittsalter beträgt diese bis zu maximal 1,4 Monatsgehälter pro Arbeitsjahr.

