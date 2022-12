Bitte Eichhörnchen melden - Bund Naturschutz will wissen, wie und wo genau die Tiere leben

Gerade dunkelbraune und schwarze Eichhörnchen werden im Landkreis häufiger gesichtet. © dpa

Knapp 300 Eichhörnchen verzeichnete der Bund Naturschutz seit dem Frühjahr 2020 im Landkreis Weilheim-Schongau. Für 2023 ist eine weitere Auswertung geplant. Unterstützung wird benötigt.

Landkreis – Eichhörnchen gehören zu den beliebtesten Bewohnern der heimischen Gärten und Grünanlagen. Nicht nur neugierige Kinderaugen begeistert der Anblick der buschigen Nager. Der Bund Naturschutz (BN) macht sich diese positive Einstellung den Eichhörnchen gegenüber zu Nutzen und betreibt seit dem Frühjahr 2020 ein Projekt, das sich der Datensammlung zu den kleinen Säugetieren widmet. Obwohl viele Menschen große Freude an den Tieren haben, „weiß man erstaunlich wenig darüber, wie und wo genau in Bayern Eichhörnchen leben und wie sich ihr Bestand entwickelt“. Genau das möchte man mit der Hilfe der Bevölkerung ändern, so der Verband.

Per App oder direkt auf der Homepage des Bund Naturschutz können die Bürger kostbare Informationen übermitteln, die helfen, den Bestand der Tiere zu kontrollieren. Im Landkreis Weilheim-Schongau wurden im Zeitraum von April 2020 bis August 2021 schon 275 Exemplare gemeldet. Verglichen mit den Zahlen anderer Landkreise, lässt dies bereits darauf schließen, dass das Projekt in der Region gut ankommt.

Das soll in Zusammenhang mit Eichhörnchen beim Bund Naturschutz gemeldet werden

Der BN verweist darauf, bei der Beobachtung festzuhalten, welcher Tätigkeit das jeweilige Tier bzw. die jeweilige Gruppe von Tieren nachgeht. Von besonderem Interesse sei dabei auch, ob sie gerade klettern, fressen oder sich auf spielerische Weise gegenseitig jagen. Verendete Tiere sollen der Statistik ebenfalls nicht unterschlagen werden.

Der Verband erhofft sich davon, in Zukunft eine Prognose zur Verbreitung abgeben zu können. Die bisherigen Ergebnisse wertet der BN bisher zwar als „guten Einblick in das Leben der Kletterkünstler“, erklärt jedoch, dass nur eine langfristige Beobachtung der Tiere eine sinnvolle Prognose zulasse. „Je mehr wir über unsere Eichhörnchen erfahren, umso besser können wir dann auch die Tiere schützen“, betont Martina Gehret vom Bund Naturschutz.

Langfristiges Ziel sei es jedoch nicht nur, den Bestand zu überprüfen. Auch die geographische Verbreitung spiele eine große Rolle ebenso wie die Frage nach den Vorlieben bei der Wahl nach dem geeigneten Lebensraum.

Unterschiedlichen Fellfarben von Eichhörnchen auf den Grund gehen

Ein weiteres interessantes Thema sind die unterschiedlichen Fellfarben. Ob die Farbe der Eichhörnchen vor allem mit dem jeweiligen Verbreitungsgebiet oder eher mit einer kurzzeitigen Anpassung an den momentanen Standort in Verbindung steht und somit der Tarnung dient, soll ebenfalls mithilfe des Projektes herausgefunden werden. Auffällig sei jedoch bereits, dass viele Bürger im bayerischen Süden, und somit auch im Landkreis, von dunkelbraunen bzw. schwarzen Hörnchen berichten. Laut BN könnten die weit verbreiteten, dunklen Nadelwälder bzw. die tiefbraune Rindenfarbe der Bäume eine Rolle spielen. In Gebieten mit mehr Laubwald und helleren Stämmen würden hingegen häufiger Exemplare mit der typischen rostroten Färbung gesichtet.

Die Gefahr, dass die wachsende Ausbreitung des amerikanischen Grauhörnchens den heimischen Nagern zum Verhängnis werden könnte, schätzt der Verband zumindest momentan noch als gering ein. Bislang seien keine Beobachtungen der nahen Verwandten unserer heimischen Eichhörnchen in Deutschland bekannt.

Der BN rät dazu, besonders auf den Kopf der flauschigen Gesellen zu achten und bemerkt, dass „ein graues Hörnchen (aufgrund des breiten Fellfarbenspektrums) noch lange kein Grauhörnchen ist“. Die charakteristischen Pinselohren seien ein klares Unterscheidungsmerkmal, da der häufig virenlastige Eindringling aus Übersee diese, dem Verband zufolge, nicht besäße.

Einfluss des Menschen auf Eichhörnchen

Wie bei vielen anderen aktuellen Themen, muss auch in Hinblick auf den Bestand der Eichhörnchen auf den stetig steigenden Einfluss des Menschen eingegangen werden. Das menschliche Einwirken auf die Reviere der Nagetiere stelle einen klaren Einschnitt in den natürlichen Lebensraum der Tiere dar, weshalb besonders das Verhalten von Eichhörnchen auf dem Land, verglichen mit ihren städtischen Gefährten, einige aussagekräftige Informationen verspreche, so Gehret.

Die nächste Auswertung der Daten aus der Bevölkerung ist für 2023 angesetzt. Bis dahin hofft der Bund Naturschutz weiterhin auf die umfangreiche Unterstützung der Bürger, damit der Fortbestand der heimischen Nagetiere auch in Zukunft gesichert werden kann und appelliert: „Melden sie jedes einzige Eichhörnchen, denn jede Meldung ist wichtig.“

Eichhörnchen melden Das ist sowohl auf der Internetseite des Verbandes www.bund-naturschutz.de als auch mit der App „Eichhörnchen in Bayern“ möglich.

von Florian Zerhoch

