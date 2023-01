Mehrere Verkehrsunfälle wegen Eisregen - Autos krachen zusammen, Räumfahrzeug rutscht in querstehenden Lkw

Weilheim-Schongau

Zu mehreren Verkehrsunfällen kam es Freitagfrüh in der Region Weilheim-Schongau. Die Straßen waren teilweise spiegelglatt.

Am Freitagmorgen, 27. Januar, ereigneten sich im Dienstbereich der Polizeiinspektion Schongau mehrere Verkehrsunfälle aufgrund des eintretenden Eisregens mit spiegelglatten Fahrbahnen. Die meisten der Verkehrsunfälle verliefen jedoch glimpflich und es entstanden lediglich Blechschaden. Doch es gab auch schwerere Unfälle:

Räumfahrzeug rutscht auf querstehenden Sattelschlepper

Gegen 4.40 Uhr kam ein 73-jähriger Mann aus Schönaich mit seinem Sattelzug auf der B472 bei Ingenried aufgrund der spiegelglatten Fahrbahn ins Rutschen und blieb quer auf der Straße stehen, berichtet die Polizei Schongau. Als ein 56-jähriger Mitarbeiter der Straßenmeisterei mit einem Räumfahrzeug die Straße salzen wollte, geriet er dabei ebenfalls ins Rutschen und rutschte mit der rechten Fahrzeugseite in die Front des Sattelschleppers. Dieser fing dabei wieder zu Rutschen an und beide Fahrzeuge prallten an die Leitplanke, in welche sich dann beide verhakten und zum Stehen kamen. Am Räumfahrzeug entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro, schätzt die Polizei, am Sattelzug ein Schaden von circa 5.000 Euro und an der Leitplanke ein Schaden von circa 2.000 Euro. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Kollision mit Gegenverkehr erfordert zwei Verletzte

Ebenfalls am Freitag gegen 6.50 Uhr ereignete sich auf der B472 im Gemeindebereich Hohenpeißenberg ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 18-jähriger Mann aus dem südlichen Altlandkreis Schongau befuhr mit seinem Audi die B472 in Fahrtrichtung Weilheim. Auf Höhe der Umfahrung Hohenpeißenberg kam er auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal in die linke Seite eines entgegenkommenden Hyundai, der von einer 37-jährigen Frau aus Peißenberg gelenkt wurde. Beide Pkw drehten sich nach der Kollision und kamen auf der Fahrspur in Fahrtrichtung Schongau zum Stehen.

Der Hyundai prallte zusätzlich noch gegen die Leitplanke, wodurch ein- bis zwei Felder der Leitplanke beschädigt wurden, so die Polizei. Beide Fahrzeugführer wurden an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst erstversorgt und leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von circa 12.000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst waren Feuerwehren aus Peiting und Hohenpeißenberg an der Unfallstelle, sicherten die Unfallstelle ab und leiteten den Verkehr um. Die B472 war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt worden.

