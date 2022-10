Elektroauto per App mieten - Angebot soll im ganzen Oberland ausgebaut werden

Uffing hat es schon: Am Heimatmuseum steht ein E-Auto, das über die App von „EOberland“ gebucht werden kann.

Auch Standorte im Landkreis Weilheim-Schongau

Ein flächendeckendes Netz von Elektroautos zur Miete per App: Dieses Ziel verfolgt der regionale Energieversorger „17er Oberlandenergie“ auch im Landkreis Weilheim-Schongau.

Landkreis – „Wir wollen den Zweitwagen überflüssig machen und die Gemeinden auf dem Weg zur Verkehrswende und zur Klimaneutralität unterstützen“, sagt Thomas Feistl über das neue Geschäftsmodell der „17er Oberlandenergie“, deren Geschäftsführer er ist. Das Mieten eines E-Autos sei dabei einfach über eine App ohne Schlüssel möglich – es braucht weder eine vorherige Registrierung noch eine Mitgliedschaft; selbst ein Mobilfunknetz ist nicht nötig, es genügen ein Smartphone und Bluetooth. Lediglich der Führerschein muss vorher verifiziert werden Das günstigste Modell, ein VW e-up, kostet für eine Stunde inclusive 20 Kilometern 4,99 Euro. Der Tagespreis beträgt 34 Euro (100 Kilometer).

Obwohl man bislang keine Werbung für das seit Mai bestehende Angebot gemacht habe, sei das Interesse mit rund 250 Nutzern bereits groß, so Feistl. Jedes der drei angebotenen VW-Modelle wird eine eigene Ladesäule bekommen. Deren Lieferung verzögert sich etwas, somit auch der Aufbau neuer Standorte. In den nächsten Monaten sind Standorte in Oberhausen, Eurasburg, Großweil, Huglfing, Wackersberg, Bad Heilbrunn, Bernried, Murnau (zwei weitere, bisher drei), Seeshaupt, Seehausen, Benediktbeuern, Lenggries, Icking und Iffeldorf geplant.

„Carsharing EOberland“ wird vorerst wohl keine Gewinne abwerfen

Geschäftspartner der „17er Oberlandenergie“ ist das Autohaus Ortner mit Standorten in Murnau, Peißenberg, Weilheim, Schongau und Starnberg. „Wir hatten beide die gleiche Idee und haben uns dann zusammengesetzt. Das war eine ideale Ergänzung für jeden von uns“, sagt Geschäftsführer Alois Moser. Das Autohaus kümmert sich um Pflege und Wartung der Fahrzeuge sowie um deren Beschaffung. Und die ist gesichert: Laut Moser stehen bereits vier neue auf die Bedienung per App umgerüstete Fahrzeuge auf dem Hof. Dank eines Sonderkontingents von VW kommen demnächst weitere Fahrzeuge hinzu.

Moser und Feistl ist bewusst, dass „Carsharing EOberland“ vorerst keine Gewinne abwerfen wird. „Klar wollen wir langfristig Geld verdienen, reich werden wir damit aber sicher nicht“, so Feistl. Das sei auch nicht das Ziel seines Unternehmens. Dass die Idee funktionieren wird, da sind sich beide sicher: „Die Probleme wegen der Energiekrise sind groß. Die Not ist der Motor“, sagt Moser. Feistl hofft, dass sich weitere Gemeinden, die Gesellschafter der „17er Oberlandenergie“ sind, anschließen. Die derzeit rund 30 Mitgliedsgemeinden liegen allesamt in der Region 17 Oberland, den Kreisen Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach und Weilheim-Schongau. Ähnliche Angebote gibt es bereits im Landkreis Starnberg.

Carsharing ist nicht neu im Landkreis Weilheim-Schongau. Bereits vor 22 Jahren wurde „teilAuto – CarSharing Pfaffenwinkel“ ins Leben gerufen. Doch der gemeinnützige Verein hat Probleme: zu wenig Nutzer und damit zu wenig Einnahmen für die landkreisweit 18 Fahrzeuge an 15 Standorten. Zudem gibt es neue Konkurrenz durch E-Carsharing wie „EOberland“. Darüber sprachen wir mit Geschäftsführer Martin Heinz.

