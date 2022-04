Ende der Maskenpflicht: Was gilt in Fitnessstudios, Geschäften, Kinos und Schwimmbädern im Landkreis?

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

„Ich bin unsicher, wie die Leute reagieren“: Roswitha Zellner vom Weilheimer Trifthof-Kinocenter. © ruder

Wie gehen die Verantwortlichen in Geschäften, Kinos, Fitnessstudios oder im Freizeit-Bad mit dem Wegfall der Maskenpflicht ab Sonntag, 3. April, um? Wir haben uns im Landkreis umgehört – und sind auf gemischte Gefühle gestoßen.

Landkreis – Die Maskenpflicht fällt am Sonntag. Die meisten werden ihren Kunden das Tragen einer Maske freistellen – längst nicht alle jedoch mit einem guten Bauchgefühl.

Familienbad „Plantsch“ in Schongau: Auch im Schongauer Familienbad „Plantsch“ wird am heutigen Samstag vorläufig der letzte Tag mit Zugangsbeschränkungen und Einlasskontrollen sein. Ab dem morgigen Sonntag entfallen sowohl die Nachweiskontrollen zum Impf- oder Genesenenstatus und es gibt auch keine Nachweispflicht für negative Testungen. „Der Einlass in Bad und Sauna wird also auf absehbare Zeit wieder so ablaufen wie vor der Pandemie“, so Plantsch-Chef Andreas Kosian. Will auch heißen: Das Angebot an Sitz- und Liegeflächen wird wieder auf das übliche Maß aufgestockt.

Glücklich ist Kosian mit dieser Regelung nicht. Er richtet eine dringende Bitte an alle Gäste: „Bitte erliegen Sie nicht dem Irrglauben, die Infektionslage sei inzwischen unproblematisch und eine Ansteckung stelle kein potenziell tödliches oder lebenslang krankmachendes Risiko mehr dar!“ Alle Gäste werden daher gebeten, auf freiwilliger Basis, wo immer es möglich ist, weiterhin Masken zu tragen und bestmöglich Abstand zu anderen Personen zu halten.

Bad-Chef apelliert an Eigenverantwortung

Kosian hat es sogar rechtlich prüfen lassen, ob das „Plantsch“ von einer Art Hausrecht Gebrauch machen und die Maske zur Pflicht machen kann – Fehlanzeige. „Leider ist es uns als Unternehmen der öffentlichen Hand nicht möglich, Auflagen einzuführen, die Gäste in ihrer persönlichen Freiheit beschneiden, wenn dafür keine gesetzliche Grundlage besteht.“ Man könne daher nur an die persönliche Eigenverantwortung zum Schutz von jedermann sowie der übrigen Gäste appellieren: „Bitte tragen Sie weiterhin Maske, halten Sie Abstand und verzichten Sie im Zweifelsfall auf einen Besuch bei uns, wenn Sie Krankheitssymptome bei sich feststellen. Lassen Sie sich weiterhin regelmäßig freiwillig testen und helfen Sie dadurch mit, weitere Infektionen und somit die Wahrscheinlichkeit von Mutationen zu minimieren.“

Bereits jetzt hat Kosian eine düstere Vorahnung: Es müsse leider damit gerechnet werden, dass bei völliger Ignoranz der tatsächlichen Sachlage im Herbst die Lage wieder eskaliert und womöglich noch schlimmer werden könnte als bisher.

Die Wiederaufnahme von Kinderspielenachmittagen, Vollmondsaunanächten, Meerjungfrauenschwimmen und sonstigen Veranstaltungen plant man im Plantsch wegen der Infektionsgefahr erst mit Beginn der Freibadsaison ab 1. Mai. „Dann verteilen sich die Besucherzahlen auf eine deutlich größere Fläche und darüber hinaus in den Freibereich.“ Bis dahin wird im Plantsch die Maximalbesucherzahl weiterhin auf 592 Gäste begrenzt. Kosian rät Besuchern dazu, bis Ende April weiterhin auf die Zahl der noch erhältlichen Tickets zu schauen. Es sei jedoch in der Praxis mit Ausnahme der Osterferien kaum damit zu rechnen, dass es zu Einlasssperren kommen wird.

Fitnessstudio Guffanti in Peißenberg und Weilheim: Wer bei Peter Guffanti zum Trainieren kommt, der darf ab Sonntag selbst entscheiden, ob er sich im Studio mit Maske bewegt oder nicht. „Wir haben allerdings das Gefühl, dass mindestens die Hälfte unserer Kunden bei der Maske bleibt.“ Zumindest beim Reinkommen, im Theken-Bereich und in der Umkleide dürfte das der Fall sein, schätzt der Betreiber zweier Fitnessstudios in Peißenberg und Weilheim. Viele Leute hätte Angst vor der Ansteckung. Auch er selbst wird beim Einkaufen weiterhin Maske tragen, erklärt Guffanti – obwohl er mit FFP2-Maske Probleme mit dem Atmen hat. Rechnet er damit, dass mit dem Fallenlassen der Maskenpflicht weniger Diskussionen mit Kunden auf ihn zukommen? „Ein Großteil der Leute ist vernünftig, es sind nur einzelne, die blöd reden.“

Modegeschäft „Frauenzimmer“ in Schongau: Auch Maria Mader vom Modegeschäft „Frauenzimmer“ in Schongau will weiterhin im Supermarkt Maske tragen. In ihrem Geschäft möchte sie den Kunden das Maske tragen freistellen – schließlich sei ihr Laden größentechnisch eher überschaubar. Sollten doch mal viele Kunden auf einmal kommen, möchte Mader selbstverständlich reagieren. „Momentan lasse ich das alles noch auf mich zukommen“, erklärt sie. Ganz persönlich glaubt die Einzelhändlerin, „dass es für alle erst mal komisch wird, so ganz ohne Maske“. Vor allem wegen der hohen Infektionszahlen ist auch sie davon überzeugt, dass viele weiter Maske tragen werden.

Edeka Fink in Weilheim: Dass viele seiner Kunden weiterhin Maske tragen: Darauf hofft Ludwig Fink, der einen Edeka-Markt an der Kanalstraße in Weilheim betreibt. „Wir hängen ein Plakat raus und werden den Kunden das Tragen einer Maske empfehlen“, erklärt er. Das Aufheben der Maskenpflicht zum jetzigen Zeitpunkt findet Fink ganz persönlich für zu früh. Freilich erspart die fallende Maskenpflicht ihm und dem Personal Diskussionen und Ärger. „Ich hoffe allerdings, dass meine Mitarbeiter nicht krank werden. Das höhere Risiko tragen jetzt wir.“ Fink und sein Team jedenfalls werden zum Selbstschutz weiterhin Maske tragen.

Trifthof Kinocenter Weilheim: Bei Roswitha Zellner, die das Trifthof Kinocenter in Weilheim betreibt, gibt es vor allem viele Fragezeichen. „Ich bin noch ein bisschen unsicher, wie die Leute reagieren werden.“ Viele Menschen ohne Maske im Kinosaal: Das können sich vielleicht einige gar nicht mehr so recht vorstellen. Für Zellner und ihr Kino-Team heißt es: An Sonntag wird kein Impfstatus mehr kontrolliert. „Das spart einen Arbeitsplatz.“ Allerdings sind die Geschäfte pandemiebedingt ohnehin stark zurückgegangen, so Zellner. Sie selbst wird weiter Maske tragen, erklärt sie. Ihr Personal ist hinter Glasscheiben geschützt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Einen gewissen Schutz möchte Zellner auch den Kinobesuchern weiter bieten: Wer Abstand will, für den wird mindestens ein leerer Platz zum nächsten Besucher gelassen. „Wir gehen gerne auf die Leute ein.“ Und auch eine gute Lüftungsanlage soll für mehr Sicherheit sorgen. „Ich habe keine Ahnung, wie die Leute drauf sind“, sagt Zellner. De facto ist es tatsächlich so: Theoretisch dürften sich alle Besucher der Spätvorstellung am Samstagabend um 24 Uhr die Maske vom Gesicht reißen. Reaktionen bleiben abzuwarten.

MöbelCentrale Schongau und Penzberg: „Da wir nicht gewillt sind, eigene Gesetze zu machen, entfällt bei uns die Maskenpflicht ab Montag“, so Lena Wipfler, Sprecherin der MöbelCentrale. Es liege in der Eigenverantwortung der Kunden und Mitarbeiter, ob diese eine Maske tragen möchten oder nicht. „Natürlich darf man dies auch weiterhin gerne tun.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie auf Merkur.de/Weilheim.