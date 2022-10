Bäcker fühlen sich im Stich gelassen: Bundesregierung macht „die Handwerksbetriebe kaputt“

Von: Andreas Jäger

Bäckermeister Markus Enzensperger (r.) und seine Mitarbeiter Florian Maier, Rainer Wölfle, Juliane Hönig und Pascal Messmer fühlen sich in der Krise im Stich gelassen. © Hans-Helmut Herold

Die derzeitige Energie- und Wirtschaftskrise trifft die Bäckereien in der Region hart. Gestiegene Kosten in nahezu allen Bereichen machen ihnen zu schaffen.

Landkreis – „Betriebe wie Bäckereien haben ein Problem, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Aber dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen.“ Diese Aussage von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in einer Talkshow sorgte Anfang September für Entsetzen bei vielen mittelständischen Betrieben.

Auch Markus Enzensperger, Bäckermeister aus Schongau, ärgert sich darüber sehr und kann nur den Kopf schütteln. Zwar sieht es bei ihm geschäftlich noch vergleichsweise gut aus, doch er weiß, dass es vielen Kollegen ganz anders geht. Betriebe, die sich über Jahrzehnte gehalten haben, müssen plötzlich schließen, weil sie die hohen Kosten schlichtweg nicht mehr decken können. „Von meinen Vertretern höre ich bei nahezu jedem Besuch, dass wieder ein Betrieb zugemacht hat“, so der Schongauer Bäckermeister. Eine besorgniserregende Entwicklung, bei der Enzensperger jedoch das Gefühl hat, dass sie von der Politik nicht im ausreichenden Maße wahrgenommen wird. Bei den Entlastungspaketen der Bundesregierung gingen die mittelständischen Betriebe bisher leer aus. „Wir Handwerksbetriebe fühlen uns einfach im Stich gelassen“, klagt Enzensperger.

Rohstoff- und Energiepreise machen Bäckereien zu schaffen

Rochus Tichelkamp, Leiter des gleichnamigen Backhauses mit mehreren Filialen im Oberland, sieht es ähnlich: „Die Bundesregierung macht mit ihrer derzeitigen Politik die Handwerksbetriebe in unserem Land kaputt.“ Sein Vertrauen in die Politik habe er komplett verloren. „Zudem habe ich den Eindruck, für alles ist das Geld da. Nur nicht für den Mittelstand im Land. Man sollte auch einfach mal an die eigene Wirtschaft zuerst denken“, so Tichelkamp.

Denn die Lage ist ernst: Durch die derzeitige Krise kam es zu einer deutlichen Preissteigerung bei den Rohstoffen. „Dieser Anstieg beläuft sich auf rund 25 Prozent“, weiß Julian Kasprowicz zu berichten, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei mit mehreren Filialen in der Region. Noch schlimmer als bei den Rohstoffen traf es Kasprowicz allerdings bei den Energiepreisen. So haben sich bei ihm die Gaskosten in letzter Zeit mehr als verdreifacht.

Sein Schongauer Kollege Enzensperger hofft, dass er von dieser Kostenexplosion aufgrund seines langfristigen Gasvertrages nicht betroffen ist, lediglich eine Nachzahlung zieht er in Betracht. Die Öfen von Tichelkamp werden nicht mit Gas betrieben, sondern mit Öl. Das bedeutet, vom kürzlich beschlossenen Gaspreisdeckel spürt er wenig. „Deutlich effektiver wäre eine grundsätzliche Deckelung der Energiepreise, nicht ausschließlich Gas betreffend, nur das würde uns derzeit helfen“, erklärt Tichelkamp.

Kosten müssen in gewissem Maße an die Kunden weitergegeben werden

Julian Kasprowicz berichtet des Weiteren von einem Anstieg der Personalkosten um rund zehn Prozent sowie verdoppelten Kosten für Verpackungsmaterialien. Eine Lohnerhöhung gab es im August für die Mitarbeiter der Peitinger Bäckerei Sesar. „Die war nötig, damit für die Mitarbeiter die erhöhten allgemeinen Kosten auch ein wenig abgefedert werden können“, so Geschäftsführerin Marlies Sesar.

All diese Kosten müssen natürlich auch in gewissem Maße an die Kunden weitergegeben werden. Daran führt kein Weg vorbei, auch für die Bäcker in der Region nicht. Jedoch war allen wichtig, die Preiserhöhungen möglichst human zu halten. „Wir haben heuer zweimal die Preise erhöht, insgesamt kosten unsere Backwaren nun knapp zehn Prozent mehr“, erklärt Kasprowicz. „Auch wir mussten im April eine Preiserhöhung durchführen, die Kunden haben darauf allerdings mit großem Verständnis reagiert“, so Sesar.

Alles aus der Region gibt's jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.

„Die Kunden kaufen nicht gravierend weniger, aber anders.“

Auf das Kundenverhalten angesprochen, sagt Enzensperger: „Die Kunden kaufen nicht gravierend weniger, aber anders.“ Schließlich sind auch sie von der Krise betroffen und müssen sprichwörtlich ebenso kleinere Brötchen backen. So hat Enzensperger beispielsweise bemerkt, dass die Verkaufszahlen von Brot gestiegen und von Brezen sowie Kornsemmeln im Gegenzug gesunken sind. „Die Leute kaufen mit Bedacht“, bringt es Kasprowicz auf den Punkt.

Geschäftsziel Nummer eins ist für alle Bäckereien im Moment die schwarze Null. Das Wichtigste sei, einfach nur kostendeckend zu arbeiten. An große Gewinne denke man schon gar nicht mehr. Allerdings betont Julian Kasprowicz im gleichen Atemzug: „Das muss sich in Zukunft natürlich wieder ändern.“ Auch Marlies Sesar gibt sich zuversichtlich: „Abstriche werden wir hinnehmen müssen, aber aufgeben ist keine Option.“

Personalmangel lässt Bäckereien verzweifeln Ein Thema, das die Bäckereien in der Region neben der Kostenexplosion ebenfalls sehr beschäftigt, ist der Personalmangel. So fehlen Julian Kasprowicz derzeit vor allem Verkaufskräfte. Das führe sogar so weit, dass im Moment einige Filialen am Nachmittag geschlossen bleiben müssten.

„Auch wir haben in allen betrieblichen Bereichen, von der Produktion bis zum Verkauf, mit dem Personalmangel zu kämpfen“, so Rochus Tichelkamp. Und er befürchtet, dass sich jener Personalmangel in nächster Zeit noch verstärken wird: „Wenn Anfang des Jahres das Bürgergeld eingeführt wird, werden es sich viele sicher zweimal überlegen, ob sich Arbeiten überhaupt noch lohnt.“

Die Leidtragenden dessen seien dann, einmal mehr, die kleinen Handwerksbetriebe. Diese können schlichtweg keine großen Lohnerhöhungen wie die Industrie vornehmen, damit Arbeiten weiterhin die lukrativere Option bleibt.

