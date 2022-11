Energieberatung in Krisenzeiten: Nachfrage „toppt alles“

Von: Christoph Peters

Vor allem Besitzer einer Gasheizung suchen derzeit Rat bei Energieberatern auf der Suche nach einer günstigeren Alternative. © Christoph Hardt via IMAGO

Seitdem die Preise für Öl, Gas und Strom wegen des Ukraine-Kriegs durch die Decke gehen, können sich Energieberater vor Anfragen kaum retten. Mehr Fachleute werden auch im Landkreis dringend gesucht. Doch ihre Expertise ist nur die halbe Miete auf dem Weg zur neuen Heizungsanlage.

Landkreis – Andreas Scharli ist einer, der sich auskennt, wenn es um das Thema Heizung geht. Seit Jahren berät der Energiemanager der Energiewende Oberland Hausbesitzer im Landkreis, die Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Heizsystem für ihre Immobilie suchen. Die Bürgerstiftung kooperiert dabei mit der Verbraucherzentrale Bayern. Die betreibt im Landkreis drei Energiestützpunkte in Weilheim, Peiting und Penzberg, die jeweils ein freiberuflicher Energieberater betreut.

Gerade einmal 30 Euro kostet dank Förderung ein sogenannter „Eignungs-Check Heizung“, bei dem die unabhängigen Fachleute bei einem Termin vor Ort aufzeigen, welche Heiztechnik für die jeweilige Immobilie die geeignetste wäre. Schon in den vergangenen Jahren sei das Angebot stark nachgefragt worden, sagt Scharli. „Aber heuer toppt alles.“ Seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs und der dadurch ausgelösten Energiekrise können er und seine Kollegen sich vor Anfragen kaum retten.

Vor allem Gaskunden suchen nach einer günstigeren Heiz-Alternative

Waren es laut Scharli vorher vor allem Besitzer alter Ölheizungen gewesen, die sich an die Fachleute wandten, suchen nun viele Gaskunden angesichts explodierender Preise verzweifelt nach einer günstigeren Alternative, um ihr Haus warm zu bekommen. Immerhin 60 Prozent des Landkreises würden derzeit mit Gas heizen, sagt Scharli, um die Größe der Welle zu verdeutlichen, die derzeit auf die Energieberater zurollt. Zahlenmäßig seien die Anfragen schon längst nicht mehr zu greifen, erklärt der Energiemanager. Lange Wartezeiten sind die Folge, für aufwendige Hausbesuche, wie sie vor der Krise üblich waren, fehlt aktuell schlichtweg die Zeit.

Verstärkt wird das Problem dadurch, dass auch bei Energieberatern ein Fachkräftemangel herrscht. Die Anforderungen, um die Ausbildung absolvieren zu können, seien sehr hoch, ein Techniker-Abschluss oder ein Ingenieurstudium oft Voraussetzung, klagt Scharli. Er selbst habe 2005 hart kämpfen müssen, um als gelernter Installateur die Ausbildung zum Energieberater machen zu dürfen. In Österreich seien die Zugangsvoraussetzungen weniger streng, die Prüfung die gleiche, vergleicht der Energiemanager. Zwei junge Kollegen, die künftig das Verbraucherschutz-Team verstärken, hätten diesen Weg über das Nachbarland eingeschlagen. „Sie wären hier gar nicht zugelassen worden.“

Immerhin hat man laut Scharly auch beim GIH Bayern, der Interessensvertretung für Energieberater, den erhöhten Bedarf erkannt und will verstärkt Schulungen anbieten, um dem Mangel an Fachkräften entgegenzuwirken.

Beratung per Telefon und Video

Derzeit setzen Scharli und seine Kollegen von der Verbraucherzentrale vor allem auf telefonische Beratung. Aber auch das während der Coronazeit eingeführte Angebot, den Energieberater per Videoliveschalte durch das Haus zu führen, werde vor allem von der jüngeren Generation genutzt, sagt Scharli, der selbst noch keine Videoberatung durchgeführt hat. Der Energiemanager verweist zudem auf die Internetseite www.wärmewende-oberland.de, wo man viele Informationen rund um den Heizungstausch zusammengefasst habe.

Doch wer dank der unabhängigen Beratung weiß, wo es mit seiner Heizung hingehen soll, auf den wartet gleich der nächste Stolperstein. Denn eine Firma für die Ausführung zu finden, ist derzeit angesichts voller Auftragsbücher alles andere als leicht. Scharli rät dazu, als erstes auf die Heizungsfirma zuzugehen, bei der man eh schon Kunde sei. Doch selbst wenn ein passender Handwerksbetrieb gefunden ist, bis zum Einbau kann es dauern. Lieferfristen für die aktuell besonders stark nachfragten Wärmepumpen seien „elendslang“, sagt Scharli. Etwas besser sehe es bei Pelletsheizungen aus, wo die Nachfrage wegen der stark gestiegenen Preise für das Heizmaterial zurückgegangen sei.

Besitzer alter Heizungen sollten rechtzeitig planen

Weil sich die Lage in nächster Zeit kaum entspannen dürfte, rät der Energiemanager allen Besitzern in die Jahre gekommener Heizungsanlagen nicht zu warten, „bis der Kessel hin ist“, sondern frühzeitig mit Planungen für einen Ersatz zu beginnen. Sonst bleibe vielleicht nur die Option, den alten Ölkessel durch einen neuen zu ersetzen. In Zeiten steigender Preise für fossile Energien sicher nicht die beste Option.

