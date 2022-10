Wegen Energiekrise: Bleiben bald auch die Kirchen im Landkreis kalt?

Die Adventsgottesdienste möchte Pfarrer Herrmann trotz kalter Temperaturen noch in der Kirche abhalten. © Archiv

Angesichts der momentanen Krise werden auch die Kirchen Energiesparmaßnahmen ergreifen. Vor allem ist davon die Raumtemperatur betroffen, jene soll moderat abgesenkt werden. In Schongau ist zudem die Verlegung von Gottesdiensten in den Gemeindesaal ein Thema.

Landkreis – Gegen die aktuelle Energiekrise kann wahrscheinlich selbst Gott nichts ausrichten, weshalb das Thema Energiesparen auch bei den Kirchen im Moment äußerst präsent ist. In der Schongauer Dreifaltigkeitskirche soll es daher ab Dezember etwas kühler werden. Seit der letzten Sanierung wird jene zu den Gottesdiensten auf 12 Grad beheizt, geplant ist nun eine Reduzierung dieser Temperatur um ein bis zwei Grad. „Die Adventsgottesdienste möchten wir in jedem Fall in der Kirche feiern“, so Pfarrer Jost Herrmann, für die Monate Januar und Februar sei ein Umzug in den Gemeindesaal denkbar. Dieser wird ohnehin für entsprechende Veranstaltungen, beispielsweise Integrationskurse, auf angenehme Raumtemperaturen von 18 bis 19 Grad beheizt. Seit kurzem gibt es dort auch einen Aufzug, sodass jedem die Möglichkeit geboten werden kann, den Gottesdienst zu besuchen.

Ein Umzug wie in Schongau ist bei der katholischen Pfarreiengemeinschaft Weilheim derzeit nicht geplant, allerdings werden auch hier die Temperaturen heruntergefahren und sich die Gottesdienstbesucher in den Wintermonaten etwas wärmer anziehen müssen.

Das Problem mit der Heizung stellt sich in der Pollinger Heilig-Kreuz-Kirche erst gar nicht, aus Denkmalschutzgründen darf sie grundsätzlich nicht beheizt werden.

In Polling setzt man auf beheizte Sitzkissen

Damit die Besucher des Gottesdienstes in den Wintermonaten dennoch nicht frieren müssen, nutzt man in Polling seit nunmehr zwei Jahren beheizte Sitzkissen. Diese sind akkubetrieben und werden am Abend vor der Messe aufgeladen. Die Kosten sind mit rund 30 Cent pro Akkuladung eher überschaubar.

In der katholischen Kirchengemeinde Penzberg wurde bereits ein Maßnahmenkatalog mit verschiedenen Vorschlägen erarbeitet, darüber wird nun diskutiert und in den nächsten zwei Wochen soll dahingehend eine Entscheidung fallen.

Die Gemeinde wurde von Pfarrer Bernhard Holz bereits auf kältere Kirchen vorbereitet. Bisher betrug die Temperatur während Gottesdiensten 12 Grad, in der Kirche „Unsere liebe Frau von Wladimir“ wird Wärme zudem mit einer Elektrobankheizung erzeugt. Jene könnte bald nur noch in bestimmten Bereichen der Kirche laufen, um den Stromverbrauch zu senken. Zusammenrücken wird dann die Devise für die Gottesdienstbesucher sein.

Kalte Kirche – weniger Besucher?

Strom wird auch in Weilheim und Schongau gespart, sogar schon vor der Energiekrise. Beide Kirchengemeinden sorgen seit einiger Zeit mit energiesparenden LED-Lampen für die Erleuchtung ihrer Besucher. Allgemein befürchtet Pfarrer Bernhard Holz durch die Maßnahmen vor allem einen Rückgang bei jüngeren Besuchern. Für diese sei eine beheizte Kirche selbstverständlich, während ältere Gläubige sich noch gut an Zeiten erinnern könnten, als Kirchen grundsätzlich nicht beheizt waren.

Etwas anders sieht das Weilheims katholische Pfarrhelferin Gudrun Grill: „Ich rechne mit keinem Besucherrückgang in unseren Gottesdiensten. Schließlich kennt jeder die aktuelle Situation und hat Verständnis dafür.“ Pfarrer Herrmann aus Schongau sieht im Umzug in den Gemeindesaal sogar die Chance für einen Besucheranstieg: „Aufgrund der wärmeren Temperaturen und der familiären Atmosphäre kommen vielleicht sogar mehr Menschen in den Gottesdienst als sonst. Das wäre natürlich ganz in meinem Interesse.“

Von Andreas Jäger