Erzählen Sie uns von Ihren Postkarten

Vor 150 Jahren wurde die Postkarte eingeführt. Auch wenn immer weniger dieser Karten verschickt werden, verbinden einige Menschen besondere Geschichten damit.

Landkreis – Auch in diesen modernen haben Postkarten noch nichts von ihrem Zauber verloren. Ob Kinder ihrer Oma eine Ansichtskarte aus dem Urlaub schicken oder Arbeitskollegen mit einer tollen Karte neidisch gemacht werden sollen, Postkarten sind für viele noch immer die bessere Variante als am Handy der täglich wechselnde WhatsApp-Status, der schnell vergessen ist.

Manche heben Postkarten sogar dauerhaft auf, weil sie eine besondere Bedeutung haben – und da, liebe Leserinnen und Leser, kommen Sie ins Spiel: Weil es nächste Woche am 1. Juli genau 150 Jahre her ist, dass die Postkarte in Bayern eingeführt wurde, wollen wir die tollsten Schätze in der Heimatzeitung zeigen. Haben Sie eine Postkarte, die für Sie ganz wichtig war? Die eine ganz spezielle Geschichte erzählt?

Wir sammeln die besten Postkarten-Geschichten

Dann schicken Sie uns die eingescannte Postkarte per Mail zu oder fotografieren Sie sie ab und verraten Sie uns das Geheimnis, das sich dahinter verbirgt. Sie können auch direkt in die Redaktion kommen, dann können wir die Postkarte selber einscannen. Schicken Sie Ihre Mail an die Heimatzeitung: lokales@schongauer-nachrichten.de, redaktion@weilheimer-tagblatt.de oder redaktion@penzberger-merkur.de

