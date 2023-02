Faschingsumzüge in der Region Weilheim-Schongau: Wann und wo Narren heuer ihr Unwesen treiben

Eine tierische Gaudi wie auf dem Bild von 2017 erwartet Frohsinn-Vorstand Thomas Rößle beim Peißenberger Faschingsumzug auch heuer. © Picasa/Gronau (Archiv)

In der Region Weilheim-Schongau werden in den kommenden Tagen wieder Narren ihr Unwesen treiben. Welche Faschingsumzüge wann stattfinden, zeigt der Überblick.

Landkreis – In Schongau findet der Faschingszug traditionell immer am Faschingssonntag statt, in diesem Jahr ist das der 19. Februar. Ab 12 Uhr wird sich die historische Altstadt in ein buntes Meer aus Narren verwandeln. Nachwuchsgarden aus den umliegenden Vereinen und ein DJ sorgen dabei für beste Stimmung. Dank des Barbetriebs wird auch gewiss kein Besucher auf dem Trockenen bleiben müssen. Ab 14 Uhr ziehen dann zahlreiche Wägen und Fußgruppen durch die Münzstraße und um den Marienplatz. Anschließend präsentieren die großen Garden aus dem Umland ihr tänzerisches Talent.

Die Faschingsfreunde aus Steingaden dürfen sich auf den Umzug mit anschließender Open-Air-Party am 11. Februar freuen. Der Umzug auf dem Marktplatz wird um 13.30 Uhr beginnen, die anschließende Party mit Musik von DJ Thomas Gierl findet ab 14.30 Uhr im Innenhof des Fohlenhofs statt. Sowohl während des Umzugs als auch auf der Open-Air-Party ist für das leibliche der Wohl der Besucher selbstverständlich gesorgt.

Faschingsumzüge in der Region Weilheim-Schongau: „Durst-Lösch-Party“ in Lechbruck

Am Samstag, 18. Februar heißt es wieder „Soien Alaaf!“, denn in Schwabsoien sind die Narren los: Zunächst bringt ab 12 Uhr ein Warm-up-Programm die Besucher in Stimmung, ehe ab 14 Uhr der Umzug durch den Ort zieht. Nach dem Umzug werden die umliegenden Garden und Showtanzgruppen den Narren ordentlich einheizen.

Am 21. Februar, dem Faschingsdienstag, findet in Böbing der traditionelle Faschingszug statt. Ab 13.30 Uhr sorgen Faschingswagen, Musikkapellen und Fußgruppen für närrische Stimmung bei Groß und Klein. Der Faschingszug beginnt in der Rottenbucher Straße und zieht außerdem durch die Schöfferauer Straße, Söldnerstraße und Peißenberger Straße. Im Anschluss an den Umzug dürfen sich die Besucher beim Faschingstreiben am Kirchplatz mit Musikgruppen und einem DJ amüsieren. Ab 17 Uhr wird im Gasthof „Alte Post“ mit der Live-Band „Hot Stuff“ Kehraus gefeiert.

Ebenfalls am Faschingsdienstag, dem 21. Februar, zieht ab 13 Uhr ein Faschingszug von Prem nach Lechbruck. Die Hauptzone des Umzugs wird die Flößerstraße sein. Ab 14 Uhr findet anschließend ein buntes Faschingstreffen vor dem Lechbrucker Rathaus statt. Für genügend Getränke ist selbstverständlich gesorgt. Wessen Durst trotzdem noch nicht gestillt ist, dem kann die Lechbrucker Feuerwehr helfen: Ab 15 Uhr lädt sie Jung und Alt zur „Durst-Lösch-Party“ in die Lechhalle ein. Gegen 17 Uhr wird die Prinzengarde erwartet und ab 19 Uhr darf sich beim „Vollgas-Kehraus“ standesgemäß von der fünften Jahreszeit verabschiedet werden.

Faschingsumzüge 2023 in der Region Weilheim-Schongau: Zahlreiche Vereine sind dabei

In Polling hat heuer das 10-jährige Warten endlich ein Ende: Der Pollinger Faschingszug findet am Samstag, 18. Februar zum sechsten Mal statt. Beginnend in der Huglfinger und Weilheimer Straße zieht der Gaudiwurm ab 13 Uhr durch den Ort. Nach dem Umzug ist ein fröhliches Faschingstreiben auf dem Kirchplatz geplant.

Am Faschingssonntag, 19. Februar, sorgt der Faschingsverein „Frohsinn 2000“ mit seinem alle drei Jahre stattfindenden Faschingsumzug für närrische Stimmung in Peißenberg. Pünktlich um 14.11 Uhr beginnt der Umzug mit rund 30 Gruppen und Wagen am Moosleiten-Parkplatz und zieht dann über die Hauptstraße, Hans-Glück-Straße und Ebertstraße wieder zurück zum Startpunkt. Dort findet anschließend ein buntes Faschingstreiben mit einem beheizten Festzelt statt. „Im Zelt erwartet die Besucher eine große Bar sowie viele kulinarische Köstlichkeiten“, kündigt Frohsinn-Vorstand Thomas Rößle an.

In Sindelsdorf findet der diesjährige Faschingsumzug mit Vereinen und Garden aus der Region am Dienstag, 21. Februar statt. Der Zug beginnt zu einer närrischen Zeit: pünktlich um 13.13 Uhr. Startpunkt des Umzugs ist die Franz-Marc-Straße, von dort verläuft er dann über die Penzberger Straße und die Hauptstraße in die Weilbergstraße, wo der Umzug schließlich sein Ende findet. Im Anschluss sind die Besucher zu einem Faschingstreiben in der Kiesgrube beim Sportheim eingeladen.

Der Gaudiwurm in Penzberg findet am Faschingssonntag, 19. Februar, statt. Beginn des Umzugs ist um 14 Uhr am Museum in der Karlstraße. Anschließend verläuft der Zug über die Philippstraße und die Bahnhofstraße zum Penzberger Stadtplatz. „Mit von der Partie sind Sportvereine, Kultur- und Brauchtumsvereine, Vertreter der lokalen Politik und natürlich das Organisationskomitee Penzberger Fasching mit ihren jeweiligen Wagen“, kündigt Benedikt Brennauer, 2. Vorstand des Faschingsvereins, an. Nach Ende des Zuges am Penzberger Stadtplatz wird dort das Faschingstreiben bis in den frühen Abend stattfinden. An verschiedenen Verkaufsständen ist für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Für Stimmung werden die Kinder- und Teeniegarde sowie der Hofstaat mit den Prinzenpaaren sorgen. Wer danach Lust bekommt, selbst das Tanzbein zu schwingen, kann dies gerne zur Musik eines DJs tun.

Am Faschingsdienstag, dem 21. Februar, sind in Epfach die Narren los. Mit guter Laune wird der traditionelle Gaudiwurm durch den Ort ziehen. Wie es sich für gestandene Narren gehört, beginnt der Faschingszug pünktlich um 14.11 Uhr.

Auch für faschingswütige Kinder ist in der Region einiges geboten. Hier geht‘s zur Übersicht.

