Bis zu 30 Prozent - „Bierpreis wird steigen, daran führt kein Weg vorbei.“

Engpässe sind wegen der Energiekrise an der Tagesordnung. Jetzt ist auch noch Bayerns liebstes Grundnahrungsmittel betroffen: Das Bier.

Landkreis - Hohe Gaspreise und sinkende Düngemittelproduktion führten zu einem Kohlensäuremangel, der in erster Linie viele Brauereien betrifft. Für die Verbraucher wird sich diese Knappheit im Bierpreis widerspiegeln.

Günter Klose, Braumeister des Dachsbräu in Weilheim, prophezeit nichts Gutes: „Der Bierpreis wird steigen, daran führt kein Weg vorbei.“ Brauereiverbände sprechen aktuell von Preissteigerungen bis zu 30 Prozent. Ein Grund dafür ist die deutlich reduzierte Produktion von Düngemitteln, bei der das Gas CO2 entsteht. Jenes wird wiederum bei der Abfüllung von Bier benötigt. Erst kürzlich wurde sogar die Produktion des größten mitteleuropäischen Düngemittelherstellers in Sachsen-Anhalt aus Rentabilitätsgründen eingestellt. So entstand ein Kohlensäuremangel sowie eine deutliche Verteuerung des Gases, was vor allem viele Brauereien hart trifft.

Braumeister blickt mit Sorge auf den Rohstoffmarkt - auch Gerste rar

Genießer der Dachsbräu-Biere können jedoch fürs Erste ein wenig aufatmen: „Aktuell sind wir nicht vom Mangel betroffen, da wir noch Kohlensäure auf Lager haben und bei der Bierproduktion auch selbst Kohlensäure herstellen“, bekräftigt Klose. Ähnlich ist die Situation auch beim Schongauer Brauhaus: „Als kleine Brauerei brauchen wir keine großen Mengen an Kohlensäure, somit reicht uns das bei der alkoholischen Gärung entstandene CO2 aus“, erklärt Braumeister Stephan Albrecht.

Von Normalität kann man beim Dachsbräu allerdings trotzdem nicht sprechen: „Auch wir bekommen die Knappheit zu spüren und somit werden uns momentan geringere Mengen an Kohlensäure geliefert“, so Klose. Zudem blickt der Braumeister mit Sorge auf den Rohstoffmarkt, wo es aktuell beispielsweise auch bei Gerste schlecht aussehe. Des weiteren seien allgemein die Produktionskosten in den letzten Monaten stark gestiegen.

Auch Limohersteller müssen zittern - Brauer wünscht sich mehr Unterstützung der Regierung

Dennoch betonen Klose wie Albrecht, dass die Lage bei einigen Kollegen noch deutlich düsterer sei. Vor allem jene, die auch Limonade produzierten, stünden vor großen Problemen. Denn anders als bei Bier wird bei Limonade Kohlensäure als Inhaltsstoff benötigt. Einige stellen deshalb ihre Limonadenproduktion zeitweise sogar ganz ein. Für diesen Schritt hat sich beispielsweise die Aktienbrauerei in Kaufbeuren kürzlich entschieden.

Damit die Brauereien mit den derzeitigen Problemen nicht komplett allein gelassen sind, wünscht sich Günter Klose mehr Unterstützung der Regierung. „Die Politik entlastet die mittelständischen Betriebe aktuell nicht genug“, so Klose. „Wir hängen im Moment sehr in der Luft und können somit nicht wirklich planen.“

von Andreas Jäger

