Mehrere explizite Videos auf Handy - Kinderporno-Prozess endet mit Bewährungsstrafe

Um den Besitz kinderpornographischer Dateien ging es erneut am Amtsgericht Weilheim. Jetzt musste sich ein 44-Jähriger aus einem Dorf südlich von Schongau verantworten.

Landkreis – Eigenen Angaben zufolge habe er sich „nur“ für jugendpornografische Inhalte interessiert. Doch wegen zweier Videos mit erheblichem kinderpornographischen Inhalten, die er vor drei Jahren auf sein Handy geschickt bekommen haben soll, stand der 44-Jährige nun vor Gericht.

Dort äußerte er sich nur über seinen Verteidiger. Dass es sich zweifellos um die Nummer seines Mandanten handele, habe dieser nie bestritten, sagte er. Das strafrechtlich relevante Material hätte er aber nicht angefordert oder besessen. Da das Ganze schon lange zurückliegt, könne sich sein Mandant aber nicht mehr wirklich erinnern. Sollte er es damals tatsächlich bekommen haben, hätte er es umgehend gelöscht, so der Verteidiger.

Polizist sagt als Zeuge aus

Der einzige Zeuge, ein Polizist, hatte mehr Informationen parat. Gegen den Versender der Nachricht werde bereits in einem anderen Bundesland ermittelt, sagte er. Bei der Auswertung dessen Chats sei man auf die Nummer des Angeklagten gestoßen. Die in diesem Jahr stattgefundene Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten hätte zu keinen Auffälligkeiten geführt. Allerdings wirkte das Handy des Mannes wie „frisch gekauft“, was der Polizei merkwürdig vorkam. Der Beschuldigte habe daraufhin zugegeben, sein altes Handy, auf dem er die ominösen Dateien wohl erhalten hatte, schon vor einiger Zeit entsorgt zu haben.

Bei der Auswertung der Textnachrichten des Videoversenders wurde eine Chatgruppe entdeckt, in der sich über pornografische Inhalte ausgetauscht wurde. Die Weilheimer Polizei hatte dabei nur Einsicht in die Chats, die auch mit dem Angeklagten in Verbindung stehen. Der Schriftwechsel zwischen dem Versender und dem Angeklagten lag dem Gericht vor und wurde von Richterin Stefanie Rainer vorgetragen.

Der Beschuldigte gab sich darin wohl als Frau aus und behauptete, das Material für den bisexuellen Bruder besorgen zu wollen. Dies würde häufiger vorkommen, erklärte der Zeuge. Auch andere Fälle hätten gezeigt, dass Frauen leichter an derartiges Material gelangen, weil sie „harmloser“ wirken würden, so der Polizeibeamte. Dies habe sich der Angeklagte wohl zunutze machen wollen.

Im weiteren Verlauf des schriftlichen Dialogs verlangte die unter der Nummer des Angeklagten chattende Person mit starkem Nachdruck nach Videos mit jüngeren Akteuren und „mehr Action“. Schließlich wurden diese auch, zeitlich versetzt, gesendet, wie dem Chat zu entnehmen war. Der Polizist schätzte das Alter der darin vorkommenden Protagonisten auf „deutlich unter 14 Jahre“.

Verteidiger fordert Freispruch

Der Staatsanwalt warf dem Angeklagten daraufhin vor, dass es sich bei seiner Aussage, er sei nur an Jugendlichen interessiert, um reine Schutzbehauptungen handeln würde. Ansonsten hätte er bereits nach dem ersten kinderpornografischen Video eine negative Reaktion zeigen müssen. Diese sei jedoch ausgeblieben, sagte er. Im Gegensatz dazu sei sogar ganz konkret nach „Jüngeren“ gefragt worden.

Der Verteidiger sah den Vorwurf dagegen nicht bestätigt und forderte einen Freispruch. Richterin Rainer kam schließlich zu dem Urteil, dass der Erwerb und der Besitz der Videos eine achtmonatige Bewährungsstrafe nach sich ziehen müsse. Er habe die Videos „mit Nachdruck eingefordert“, hieß es. Nur Material mit Jugendlichen verlangt zu haben, sei einfach nicht glaubwürdig, meinte sie.

Neben der Bewährungsstrafe muss der 44-Jährige außerdem 2500 Euro zahlen. Von dem Prozess sei er nun hoffentlich „so beeindruckt“, dass er künftig keine solchen Videos mehr besitzen werde, hoffte die Richterin.

von Florian Zerhoch

