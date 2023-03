Jugend brilliert bei „Jugend musiziert“: Zahlreiche Preisträger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau

Freuen sich über ihre ersten Plätze: Sophia Hölzle (l.) und Klara Knappich mit Harfenlehrerin Marlies Neumann und Musikschulleiter Marcus Graf. © privat

15 junge Musiker und Musikgruppen aus dem Landkreis Weilheim-Schongau wurden beim „Jugend musiziert“-Wochenende in Landsberg mit einem ersten Preis ausgezeichnet.

Landkreis – Unter den 91 Teilnehmern befand sich dieses Jahr weder ein Bläser, noch ein Schlagzeuger oder ein Akkordeonspieler. Die Zahl der Anmeldung für diese Instrumentengruppen war leider zu gering, weshalb keine Jury aufgetrieben werden konnte. „Die Wenigen, die sich hier angemeldet hatten, mussten wir leider weiter schicken, zu Wettbewerben, bei denen die Anmeldungszahl für ihre Instrumentengruppe größer war“, erklärt Birgit Abe, Leiterin der Städtischen Sing- und Musikschule Landsberg.

Ihr musikalisches Talent am Klavier stellten Alisia Stefania Schindler aus Bernried und Timotheus Stephan aus Weilheim unter Beweis. Sie erreichten den 2. Preis in der jüngsten Altersgruppe. Den ersten Preis erzielte Claire Binghan Sun.

Jugend musiziert: Viele Auszeichnungen

In der zweitjüngsten Altersgruppe, ebenfalls am Klavier, erreichte Richard Wenzel aus Weilheim den 3. Preis. Anna Maria Hammerl aus Wielenbach, Katharina Klann aus Penzberg, Sophia Schmittner aus Weilheim und Aaron Vettermann aus Wessobrunn wurden mit dem 2. Preis prämiert. Den 1. Preis bekamen gleich drei Kinder aus dem Landkreis: Magdalena Häring aus Pähl, Zoé Schwimmbeck aus Hohenpeißenberg und Ruixi Wang aus Weilheim.

Die „Jugend musiziert“-Teilnehmer, die von Eva Müller unterrichtet werden. © Privat

Kinder ab zehn Jahren haben zusätzlich zu einem ersten Preis die Möglichkeit, sich ab einer bestimmten Punkteanzahl für den Landeswettbewerb zu qualifizieren. Dieser findet dieses Jahr vom 24. bis zum 27. März in Passau statt.

Für den Landeswettbewerb qualifiziert

Luzia Maria Vief aus Polling belegte den 3. Preis am Klavier. Die zwei jungen Musikerinnen Pauline Bub aus Wielenbach und Maria Theresa Ruschke aus Weilheim bekamen den 2. Preis, genau wie Raphael Stephan aus Weilheim. Yibai Zhang aus Weilheim erreichte den ersten Preis. Felix Truckenbrodt, ebenfalls aus Weilheim, darf wegen seiner hohen Punktzahl zusätzlich zu seinem 1. Preis am Landeswettbewerb teilnehmen.

Zwei weitere erste Preise mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb bekamen Felix Bingwen Sun aus Penzberg und Theresa Maria Knochenbach aus Wielenbach, welche ebenfalls am Klavier ablieferten. Joshua Bub aus Wielenbach und Franziska Finsterwalder aus Forst bekamen für ihr Klavierspiel den ersten Preis ohne Weiterleitung.

Auch an der Harfe durften einige Kinder zeigen, was in ihnen steckt. Sophia Crescentia Hölzle aus Burggen und Klara Knappich aus Bernbeuren konnten erste Preise abstauben. Paula Streicher aus Antdorf konnte sich mit ihrer grandiosen Leistung und der vollen Punktzahl für den Landeswettbewerb qualifizieren.

Drei Streicher-Ensembles wurden ebenfalls prämiert. Lillith Schelten, Margarete Petry und Elisabeth Seitz aus Weilheim, alle an der Violine, gewannen den 2. Preis.

Erfolgreiches Trio aus Iffeldorf

Durch besonders gute Leistungen überzeugten die Geschwister Quint aus Iffeldorf. Miriam (17), Jacqueline (15) und Manuel (12) konnten mit zwei Streicherensembles beide Male die volle Punktzahl und somit eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb erreichen, an dem sie nach eigener Aussage natürlich alle teilnehmen werden. Jacqueline an der Violine spielte mit ihrem Bruder Manuel am Violoncello ein gemischtes Streicher-Ensemble. Schwester Miriam spielte mit ihr ein Violinenduett.

Es ist nicht die erste Teilnahme der drei Jugendlichen. Miriam nimmt bereits seit zehn Jahren mit unterschiedlichen Instrumenten teil, Jacqueline seit neun und Manuel auch schon seit sechs Jahren. Seit September vergangenen Jahres haben sie sich auf den Regionalwettbewerb in Landsberg vorbereitet. Sowohl beim Üben zuhause, als auch mit ihren Lehrern im Instrumentalunterricht. „Mittlerweile haben wir schon auf allen Wettbewerbsebenen teilgenommen“, sagen die Geschwister. Jacqueline und Miriam waren auch bereits beim Bundeswettbewerb dabei. Die Teilnahme ist für Kinder ab 12 Jahren möglich.

Mit der Aufregung verhält es sich bei allen Dreien unterschiedlich. Während Miriam vor eigentlich jedem Auftritt aufgeregt ist und Manuel ein bisschen, bleibt Jacqueline sehr entspannt: „Ich bin bei Wettbewerben eigentlich nie aufgeregt. Vielleicht, weil ich die Stücke schon so oft vorgespielt habe. Aber vielleicht auch, weil ich schon so oft an „Jugend musiziert“ teilgenommen habe.“

Auch für die drei prämierten Iffeldorfer ist das Preisträgerkonzert am Ende des „Jugend musiziert“-Wochenendes immer etwas ganz besonderes. Sie freuen sich immer darauf, auch die anderen Instrumente zu hören. „Das ist immer eine ganz tolle Atmosphäre, die man definitiv nicht durch Bildschirme ersetzen kann“, da sind sich die drei auf alle Fälle einig.

von Leonhard Seelig

