Kein Training, keine Kurse: Heimische Skiclubs sind verzweifelt

Grüne Hänge statt weiße Pisten: Die Wetterlage in Bayern ist für Skifahrer aussichtslos. Januar-Temparaturen im zweistelligen Plusbereich lassen die Skivereine im Landkreis Weilheim-Schongau verzweifeln – und oft ins Nachbarland ausweichen.

Landkreis – Der Skiclub Hohenfurch konnte am 26. und 27. Dezember gerade noch einen zweitägigen Skikurs mit einer Gruppe von 50 Anfängern in Unterammergau durchführen. Weitere Kurse seien aber aufgrund der Wetterlage nicht in Sicht, sagte der Vorsitzende Martin Kees auf Anfrage. „Die Motivation wäre bei uns allen sehr hoch, aber es ist schon echt deprimierend, wenn man keine Skikurse anbieten kann“, klagt Kees. Die Skiläufer des Vereins trainieren zur Zeit in Garmisch-Partenkirchen für das Kreiscuprennen Ende Februar. Ein bisschen zuversichtlich, dass es doch noch ausreichend schneit, ist man in Hohenfurch aber noch. „Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt“, fügt Kees optimistisch hinzu.

Skikurse in dieser Saison bisher nicht möglich

Die Stimmung ist beim Ski-Club in Penzberg auch nicht viel besser. Das Training für die eigenen Fahrer wird am Gschwandtkopf in Seefeld abgehalten. Aber Skikurse waren in dieser Saison bis jetzt noch kein einziges Mal möglich. „Zuerst durften wir wegen Corona keine Kurse machen, und jetzt, wo es wieder möglich wäre, gibt es keinen Schnee“, beklagt sich Luis Eichner, Seniorenwart des Clubs. Das Interesse am Skifahren werde generell immer weniger, vor allem bei der jüngeren Generation. „Wenn die Voraussetzungen für den Skisport so schlecht sind, dann gehen die Jugendlichen lieber Rollschuhfahren oder Kickboxen. Sie suchen sich eben einen anderen Sport“, sagt Eichner.

Bei der Skiabteilung des TSV Weilheim gebe es generell keine Skikurse für Anfänger. Das dreitägige Training in den Weihnachtsferien mit über 30 Kindern aus dem Verein konnte im Skigebiet Garmisch-Classic noch wie gewohnt stattfinden, teilte Eckart Walchshöfer, Abteilungsleiter des TSV mit. Die Trainingseinheiten unter der Woche am Steckenberg in Unterammergau können jedoch nicht mehr durchgeführt werden. Dafür können die Fahrer das Wochenende nutzen, um sich auf die Skirennen vorzubereiten, die zurzeit oft nach Österreich verschoben werden. „Wir haben zum Glück zu einer gewissen Normalität zurückgefunden“, erklärt Walchshöfer.

In Schongau ist man zuversichtlich, dass der Winter bald kommt

In Schongau ist man zuversichtlich, dass der Winter bald Einzug hält. „Wir stehen doch erst am Anfang, da kommen noch ein, zwei kältere Monate“, sagt Philipp Sack, der Vorsitzende des Skiclubs in Schongau. Auch die Schongauer Fahrer trainierten eigentlich immer am Steckenberg, weichen aber immer öfter in Richtung Garmisch-Partenkirchen aus. Der Kurs für Ski-Neulinge, der letztes Jahr im Januar stattfand, kann dieses Mal nicht mehr angeboten werden.

Die Situation ist für die Ski-Teams gerade schwierig, trotzdem soll das „Zwergerl-Turnier“ dieses Jahr am 22. Januar endlich wieder stattfinden. Viele begeisterte junge Skifahrer aus dem Skigau Werdenfels können bei einem Rennen ohne Punkte den Steckenberg hinuntersausen. Auch Kinder, die nicht Mitglied in einem Verein sind, dürfen bei der Gaudi natürlich mitmachen, erklärt Sack.

Die Trainingseinheiten sind bisher überschaubar

Ein Skikurs über drei Tage am Kolben in Oberammergau war bei den Peitinger Skifahrern Ende des vergangenen Jahres auch noch möglich gewesen. „Die Trainingseinheiten sind aber bis jetzt eher überschaubar“, sagt Helmut Baarfüßer, Vorsitzender des Skiclubs Peiting. Zum einen sucht der Verein nach zusätzlichen Leitern für die Gruppen, zum anderen sind die Pisten, die im Moment befahrbar sind, sehr ausgelastet. Man sei aber immer froh über Ausweichoptionen, die in der letzten Vergangenheit auch oft in Österreich waren. Die allgemeine Stimmung in der Gruppe sei dennoch sehr gut. „Nach den zwei Jahren Zwangspause kann es ja nur besser werden“, sagt Baarfüßer, „da ist man schon froh, wenn man überhaupt Skifahren kann.“

