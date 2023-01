Fasching für Kinder in der Region Weilheim-Schongau - Wo überall gefeiert wird

Teilen

Schau mal, da ist der Fotograf! Die Kinder dürfen sich in der Region Weilheim-Schongau auf viele Faschingsfeiern freuen. © Gronau (Archiv)

Bunt verkleidet wird wieder die fünfte Jahreszeit gefeiert. Ein Überblick, wo faschingswütige Kinder in der Region Weilheim-Schongau auf ihre Kosten kommen.

Landkreis – Mitten in der fünften Jahreszeit wurde bekannt, dass die Weilheimer Karnevalsgesellschaft „Narrhalla“ ihren diesjährigen Kinderball nicht durchführen wird. Am unmittelbarsten dürfte sich dies auf den Kinderfasching in der Nachbargemeinde Polling auswirken, der im Dorfgemeinschaftshaus in Oderding stattfindet. Möglicherweise zieht es zahlreiche Weilheimer zum dortigen Kinderfasching. Doch Bürgermeister Martin Pape bleibt gelassen: „Es könnte sein, dass aus Weilheim einige mehr kommen als in der Vergangenheit. Wenn der Andrang zu groß wird, müssen wir den Einlass stoppen. Das soll jedoch nicht heißen, dass keiner kommen soll.“

Auch drei Jahre Faschingspause im Zuge von Corona könnten die Lust, sich maskiert und geschminkt unters Volk zu mischen, anheizen. Doch wo können Kinder hingehen, die sich ins bunte Faschingstreiben stürzen wollen? Ein kleiner Überblick – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Hier gibt es Faschingsfeiern für Kinder in der Region Weilheim-Schongau

Die Musikkapelle Rottenbuch spielt anlässlich des Kinderballs in der Gemeindehalle Rottenbuch am Sonntag, 29. Januar, um 14 Uhr. Dabei gibt es auch verschiedene Spiele.

Ebenfalls am Sonntag,29. Januar, wird in Burggen Kinderfasching gefeiert. Los geht‘s um 13 Uhr in der Turnhalle. Unter anderem treten die Burggener Minigarde und Dance4Girls auf.

Am Samstag, 4. Februar, um 14 Uhr wird beim Kinderfasching in der Lechhalle in Lechbruck mit buntem Unterhaltungsprogramm gefeiert.

Ebenfalls am Samstag, 4. Februar, findet der Kinderball im Pfarrheim St. Barbara in Peißenberg statt. Für alle Kinder bis neun Jahre gibt es Musik und lustige Spiele.

Hoch her geht es auch beim Kinderfasching im Dorfgemeinschaftshaus in Oderding am Samstag, 11. Februar, von 14 Uhr bis 17 Uhr. Für Stimmung sorgt die Mond- und Sternchengarde aus Peißenberg. Faschingspistolen sind nur ohne Munition erlaubt.

Buntes Faschingstreiben gibt es auch beim Kinderfasching in Obersöchering, der ebenfalls am Samstag, 11. Februar, stattfindet.

Beim Kinderball am Sonntag, 12. Februar, um 13.30 Uhr in der Stadthalle Penzberg begeistern die Kinder- und Teeniegarde sowie das Kinderprinzenpaar Prinzessin Alina I. vom Einradpalast und Prinz Louis I. von der Holzspalterei die Anwesenden.

Der Kinderball in der Gemeindehalle Wildsteig findet am Sonntag, 12. Februar, von 14 Uhr bis 17 Uhr statt und lockt mit großem Spieleprogramm.

Die Highlights des Kinderfaschings in Apfeldorf sind ein Gardeauftritt und eine Luftballonartistin. Die Veranstaltung findet am Freitag, 17. Februar, von 14 bis 17 Uhr in der Mehrzweckhalle statt.

Der große Kinderfaschingsball in der Schloßberghalle in Peiting am Freitag, 17. Februar von 16 bis 19 Uhr bietet ebenfalls zahlreiche Attraktionen.

Mit einer Talentshow wartet die Faschingsdisco im Pfarrheim in Rott am Freitag, 17. Februar, um 18 Uhr für Viert- bis Neuntklässler auf.

Gleich zwei Veranstaltungen hat Raisting zu bieten: Eine Ü6-Faschingsparty gibt es im Pfarrheim am Samstag, 18. Februar, von 17.01 bis 19.36 Uhr. Dazu kommt noch eine Ü2-Faschingsparty für Kinder von zwei bis fünf Jahren im Pfarrheim Raisting am Sonntag, 19. Februar, ab 14.11 Uhr. Bei dieser Party ist die Begleitung eines Erwachsenen Pflicht.

Beim großen Kinderfasching am Rosenmontag, 20. Februar, können sich Kinder in der Schongauer Lechsporthalle an verschiedenen Spielstationen und auf zwei Hüpfburgen austoben. Außerdem gibt es Tänze der Garden zu bestaunen und es dürfen Fragen an das Prinzenpaar gestellt werden. Einlass ist ab 13.30 Uhr.

Gefeiert und getanzt wird auch beim Kinderball in Eberfing im Gasthof „Zur Post“ am Dienstag, 21. Februar, ab 20 Uhr.

DOMINIK OPPERMANN

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau. Und hier gibt‘s mehr aus der Region Weilheim: Merkur.de/Weilheim.