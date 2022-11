Droht Kläranlagen im Landkreis Engpass von wichtigen Chemikalien zur Abwasserreinigung?

Von: Andreas Jäger

Florian Hiemer, technischer Werkleiter der Stadt Schongau, konnte frühzeitig auf den sich abzeichnenden Mangel reagieren und hat noch Reserven. © Hans-Helmut Herold

Dass die globalen Lieferketten tiefe Risse bekommen haben, ist längst kein Geheimnis mehr. Immer wieder fehlen auch wegen der hohen Energiepreise Rohstoffe, an die der Normalsterbliche gar nicht denken würde. So wie bei den Kläranlagen, die Salzsäure-Abfallprodukte brauchen – und kaum mehr bekommen.

Landkreis – Die deutsche Chemieindustrie produziert aufgrund der extrem hohen Energiekosten aktuell weniger Salzsäure. Deshalb kam es zu einem Mangel in diesem Bereich, der auch die Städte und Gemeinden bei der Abwasserreinigung betrifft.

„Dafür werden Eisen- und Aluminiumsalze, sogenannte Fällmittel, benötigt. Diese sind wiederum Abfallprodukte, die bei der Salzsäure-Herstellung anfallen. Eine verringerte Salzsäure-Produktion bedeutet also auch geringere Mengen an Fällmitteln“, erklärt Sebastian Feigl von den Weilheimer Stadtwerken. Die Aufgabe der Fällmittel ist es, die Phosphate im Wasser zu binden und somit zu verhindern, dass jene in hoher Konzentration in die Flüsse gelangt.

Grundsätzlich hat Phosphat zwar keine direkt giftige Wirkung auf Menschen, Tiere oder Umwelt, jedoch führt ein erhöhtes Phosphatgehalt im Wasser zu verstärktem Wachstum von Algen. Wenn diese in zu hoher Anzahl in den Gewässern vorhanden sind, kann das eine Gefahr für Fische darstellen, da Algenblüten den Gewässern Sauerstoff entziehen und somit die Tiere nicht mehr genug davon haben. Das kann tödlich für sie enden.

Lieferzeiten sind bereits deutlich länger als gewöhnlich

In Weilheim ist ein Mangel an Fällmitteln aktuell aber noch kein Thema. Auch die Stadt Schongau hat im Moment keine Probleme bei der Abwasserreinigung. „Wir wurden von unserem Lieferanten frühzeitig auf den Mangel hingewiesen und konnten somit entsprechend darauf reagieren“, erklärt der zuständige technische Werkleiter Florian Hiemer. Man bekäme in Schongau weiterhin genügend Fällmittel, nur die Lieferzeiten seien deutlich länger als sonst.

Jedoch weiß Abwassermeister Feigl, dass es in anderen Kommunen durchaus Probleme gibt. Diese These bestätigt ein Blick auf die Zahlen. Laut einer Umfrage der deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft und Abwasser seien bereits ein Viertel der deutschen Kläranlagen im Moment vom Mangel betroffen. Bis Ende des Jahres erwarten Experten, dass sogar jeder zweite Kläranlagenbetreiber mit einem Lieferungsausfall der Fällmittel rechnen müsse. Bei einer Verschärfung des Notstands könnte mancherorts sogar der Betrieb der Kläranlagen gestört werden.

Dürfen Phosphat-Grenzwerte bald überschritten werden?

Alternativen zu den Eisen- und Aluminiumsalzen gebe es laut Hiemer zwar, jedoch seien die genannten Salze mit Abstand die einfachste und auch günstigste Methode zur Reinigung des Abwassers.

Sollte sich die Lage in nächster Zeit nicht entspannen, ist denkbar, dass das zuständige Umweltministerium den Wasserbehörden die Erlaubnis erteilt, die Phosphat-Grenzwerte zu überschreiten. Einige Bundesländer, unter anderem Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein, sind diesen Schritt bereits gegangen, andere könnten noch folgen. Die Regelung soll dann zeitlich befristet gelten, bis sich die Situation wieder gebessert hat.

