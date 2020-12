Kostenlose FFP2-Masken für Risikopatienten und Senioren: Apotheker fürchten Ansturm

Ab Dienstag können sich Risikopatienten und Senioren über 60 in Apotheken mit drei kostenlosen FFP2-Masken eindecken. Für die Apotheker ist die Hau-Ruck-Aktion der Regierung eine „Herkules-Aufgabe“. Sie warnen vor einem Ansturm mit Menschenschlangen vor den Apotheken und appellieren an die Vernunft der Bürger.

Landkreis – Die zweite Corona-Welle füllt nicht nur die Intensivstationen. Jetzt sind auch die Apotheker im Landkreis mehr gefordert denn je. Am vergangenen Mittwoch wurden sie vor nackte Tatsachen gestellt: Ab dem morgigen Dienstag sollen sie je drei FFP2-Masken an Risiko-Patienten und Senioren über 60 Jahren ausgeben. Klingt ganz einfach. Tatsächlich stehen viele Fragezeichen dahinter.

Bei Dr. Philipp Kircher, Apotheker-Sprecher im Landkreis, will das Telefon in seiner Apotheke in Peißenberg (St. Ulrich Apotheke) nicht mehr still stehen. Seit die Botschaft der Regierung raus ist, fragen täglich viele Kunden nach den kostenlosen Masken. Doch wie steht es tatsächlich um Angebot und Nachfrage? Kircher beruhigt: Es gibt genügend FFP2-Masken, betont er. Die Ausgabe der drei Kostenlos-Exemplare erfolgt bis 29. Dezember. Schlangestehen am Dienstag können sich die Kunden deshalb sparen.

Angst vor „Klopapier-Situation“

Tatsächlich ist es den Apothekern zu verdanken, dass das jetzt mit der Ausgabe alles klappt – der Bund hat’s beschlossen, organisiert werden muss es vor Ort. „Gewissermaßen wurden wir überrumpelt“, räumt Kircher ein. Er selbst hat für seine Apotheke in Peißenberg, die St. Ulrich Apotheke, 10.000 FFP2-Masken organisiert. „Das sollte für den ersten Ansturm reichen.“ Planen lässt sich nichts. „Kommen zehn Leute oder 1000 am Dienstag?“ Keiner weiß es. Die größte Angst ist, dass die „Klopapier-Situation“ eintritt und gehamstert wird. „Da hört dann ganz schnell die Solidarität auf.“

Kirchner appelliert deshalb an die Bürger: Die erste Charge an kostenlosen Masken im Dreier-Pack gibt es bis zum 29. Dezember. Wenn sich alle, die Anspruch haben, vernünftig verhalten, „dann schaffen wir es!“, ist er überzeugt. „Es ist eine HerkulesAufgabe, aber wir geben unser Bestes!“

„Ein bissl Chaos“ hätte es wegen der kostenlosen FFP2-Masken-Abgabe durchaus gegeben, weiß auch Apotheker Thomas Mark. Er ist Inhaber der Brunnen-Apotheke in Schongau und der St. Anna Apotheke in Burggen. „Die Leute haben das in den Nachrichten gesehen und gedacht, die Masken gibt es sofort bei uns.“ Mark weist auf das logistische Problem hin, das sich für ihn als Apotheker ergibt: Mehr als hundert Masken hat er immer vorrätig. Damit könnte er 30 bis 40 Leute bedienen.

Erinnerungen an den ersten Lockdown werden wach

Kräftig nachbestellt hat er, erzählt er. „Aber ich bin gespannt, wann das ankommt.“ Es gibt Beschaffungsprobleme. Schließlich sind die Händler ebenso wie die Post im Vorweihnachtsstress. Und wie soll das erst über die Weihnachtsferien werden für die Januar-Bestellung, wenn viele Händler knapp besetzt oder ganz geschlossen haben? Er erinnert sich an den ersten Lockdown im März: 600 Masken hat er da bestellt und nach drei Wochen 20 bekommen.

Und dann noch die Frage: An wen gibt das Apotheken-Personal die Masken ab? Gibt es Leute, die mit ihrem Personalausweis von Apotheke zu Apotheke wandern und dann die ergatterte „Ware“ am Abend bei Ebay vertickern? Gerade im kleinen Ort Burggen kennt man die Kunden. Und an eben diese will Thomas Mark die Masken abgeben, auch in Schongau. „Ich glaube, es wird auffallen, wenn einer von Apotheke zu Apotheke pilgert.“

Auch Apotheker Joachim Lippl von der Stadt Apotheke Penzberg kämpft noch mit gewissen Unwägbarkeiten. Freilich, betont er: Der Zeitpunkt für die Maßnahme vor Weihnachten sei wichtig – sich selbst zu schützen und andere. „Sonst haben wir nach Weihnachten eine Situation, die keiner will.“ Aber: „Das Ganze wäre einen Monat früher besser gewesen.“ Auch die Lieferanten sind jetzt im Weihnachtsgeschäft. Alle hätten jetzt eine „logistische Mammut-Aufgabe zu stemmen. Ich weiß nicht, wie groß der Ansturm sein wird“.

Lippl bedient die Masken-Kunden übrigens am Fenster, die Normal-Kunden im Laden. Ein Zusammenpulken in der Apotheke am morgigen Dienstag – das wäre in jeder Hinsicht fatal. Da sind sich alle Apotheker einig.

Wer hat ein Anrecht auf die Masken?

Deutsche Staatsbürger, die das 60. Lebensjahr vollendet haben oder bei ihnen eine der folgenden Erkrankungen oder Risikofaktoren vorliegt: Chronisch obstruktive Lungenerkrankung oder Asthma bronchiale, chronische Herzinsuffizienz, chronische Niereninsuffizienz, zerebrovaskuläre Erkrankung, insbesondere Schlaganfall, Diabetes mellitus Typ 2, aktive, fortschreitende oder metastasierte Krebserkrankungen oder stattfindende oder bevorstehende Therapie, welche die Immunabwehr beeinträchtigen kann, stattgefundene Organ- oder Stammzellentransplantation, Risikoschwangerschaft.

Wie viele Masken sind pro Anspruchsberechtigtem vorgesehen?

Personen, die zu einer der genannten Risikogruppen zählen, haben Anspruch auf insgesamt 15 Masken. Die Ausgabe erfolgt in drei Etappen. Im Dezember stehen ihnen drei Schutzmasken zu. Im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum Ablauf des 28. Februar 2021 können sie einmalig sechs Schutzmasken erhalten sowie vom 16. Februar 2021 bis zum Ablauf des 15. April 2021 erneut einmalig sechs Schutzmasken.

Braucht ein Anspruchsberechtigter einen Nachweis dafür, dass er zu einer Risikogruppe zählt?

Im Dezember obliegt es allein den Apotheken, zu prüfen, ob ein Kunde anspruchsberechtigt ist. Bezüglich des Alters müssen sich die Mitarbeiter den Personalausweis zeigen lassen. Was Vorerkrankungen betrifft, kann bei Stammkunden etwa die Medikamentenhistorie Aufschluss geben.

Wie geht es zum Jahreswechsel weiter?

Dann verschicken die Krankenkassen Bescheinigungen an die berechtigten Versicherten. Diese Bescheinigung ist in der Apotheke vorzulegen und durch das pharmazeutische Personal einzuziehen. Die Sache ist fälschungssicher.

