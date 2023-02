Ein Jahr im Dauer-Krisenmodus: Amt für Asylleistungen und Integration steht weiterhin vor Herausforderungen

Von: Sebastian Tauchnitz

Im Gespräch: Franziska Führmann, Bernhard Pössinger und Tetiana Khmelivska vom Amt für Asylleistungen und Integration. © Landratsamt

Das Amt für Asylleistungen und Integration des Landkreises befindet sich seit fast einem Jahr im Krisenmodus. Nach wie vor gibt es Herausforderungen.

Landkreis – Noch kein Jahr ist vergangen. Anfang März 2022 neigte sich der Urlaub einer Ukrainerin am Roten Meer dem Ende entgegen. Der Rückflug stand an. Doch am Ende landete sie nicht wie geplant in Kiew, sondern in München – und wenig später beim Amt für Asylleistungen und Integration im Landratsamt in Weilheim. „Damals ging es los“, erinnert sich Amtsleiter Helmut Hartl. Die Frau brauchte ein Dach über dem Kopf, Klamotten für den kalten Spätwinter im Oberland. Aus dem Ausnahme- wurde ein Dauerzustand. Immer mehr Ukrainer flohen vor dem Krieg in ihrer Heimat nach Deutschland.

Bis zum Rechtskreiswechsel im Juni war das Landratsamt für alles zuständig: Aufnahme, Registrierung, Unterbringung, Auszahlung. Die Tage waren lang für die Mitarbeiter, die Nächte kurz, sagt Hartl. Und doch: „Wir hatten die Lage im Griff.“ Was auch daran lag, dass man im Landkreis Weilheim-Schongau seinem Ansatz von Anfang an treu geblieben ist. Möglichst wenige Sammelunterkünfte, die Geflüchtete statt dessen dezentral unterbringen.

Viele Menschen haben Ukrainer bei sich zu Hause aufgenommen

Die riesige Solidarität in der Bevölkerung war dabei eine große Hilfe. Hunderte Menschen erklärten sich bereit, Geflüchtete aus der Ukraine bei sich zu Hause aufzunehmen. „Selbst heute haben wir noch rund 680 Geflüchtete bei privaten Gastgebern untergebracht“, so Hartl. Dass sie in Weilheim-Schongau die Lage im Griff haben, die Leute ordentlich behandeln, das sprach sich in diesen Tagen rum, erinnert sich Bernhard Pössinger von der Kontaktstelle Asyl und Integration im Amt.

Er kümmert sich um die Unterbringung der Geflüchteten und brachte es damals zu fast bundesweiter Prominenz. „Da rief eine Frau aus Berlin an und meinte, sie habe gehört, dass wir uns gut kümmern. Sie teilte mit, dass sie Ukrainer zu uns geschickt habe“, sagt er. Und tatsächlich: Wenig später standen sie vor der Tür, „mit einem Zettel in der Hand auf dem Stand: We only talk to Mr. Passenger“, sagt Pössinger und lacht. Den Zettel sah er noch häufiger.

Sie haben sie aufgenommen, registriert und untergebracht. Haben sich darum gekümmert, dass die Kranken medizinisch versorgt wurden: „Da waren Menschen im Rollstuhl dabei, Krebskranke, die dringend behandelt werden mussten“. Vieles wurde improvisiert, aber irgendwie klappt es.

„Teilweise Leute mit einem kleinen Bauernhof angereist

Heute, da ist alles anders. Die meisten Ukrainer kommen zuerst in eines der Ankerzentren, werden dort registriert und versorgt, später dann auf die einzelnen Landkreise verteilt. Wenn der Reisebus auf den Hof des Landratsamtsgebäudes an der Stainhart-Straße rollt – dahinter meist noch ein Kleintransporter mit dem Gepäck –, dann wissen die Mitarbeiter des Amt für Asylleistungen und Integration, wer da kommt, ob es Einzelpersonen oder Familien sind und ob sie Tiere dabei haben.

Tiere? „Das war auch neu für uns, als die ersten Ukrainer hier herkamen“, sagt Pössinger. Aber da seien „teilweise Leute mit einem kleinen Bauernhof angereist: Eine Familie hatte zwei Meerschweinchen, einen Hasen, die Katze und den Hund dabei.“ Das mache die Unterbringung nicht eben leichter.

Wenn die frisch zugewiesenen Ukrainer beim Amt für Asylleistungen und Integration vorstellig werden, bekommen sie auch gleich ihre Unterkunft vermittelt. Auf Wünsche kann man dabei längst nicht mehr eingehen. „Vergeben wird, was frei ist“, sagt Pössinger. Hat man Glück, kann das eine kleine Wohnung oder ein Privatquartier sein, läuft es weniger gut, kann es aber auch passieren, dass sich zwei Familien ein Acht-Personen-Zimmer in der ehemaligen Berufsschule in Weilheim teilen müssen.

Schwierig, Grundstücke für Asylunterkünfte aufzutreiben

Derzeit geht es nur noch darum, die Menschen unterzubringen. Dass das überhaupt so gut klappt – voraussichtlich bis Ende März hat man bislang genügend Kapazitäten – liege vor allem daran, dass so viele Menschen zu Kriegsbeginn Geflüchtete bei sich zu Hause aufgenommen haben, sagt Helmut Hartl. „Das hat uns die Zeit verschafft, die wir brauchten, um Kapazitäten aufzubauen.“ Die Bemühungen laufen weiter. Dabei prüfen die Mitarbeiter des Amtes auch neue Wege. Hartl zeigt ein Prospekt, in dem zu sehen ist, wie aus alten Schiffscontainer schnell kleine, aber abgeschlossene Wohneinheiten werden. Mit einer Küche, eigenem Bad, zwei Schlafzimmern und einem Wohnbereich. Nicht luxuriös, aber deutlich besser als jede Massenunterkunft in einer Turnhalle. Doch auch dafür braucht es Grundstücke. Und die aufzutreiben, sei gar nicht einfach. „Daher freuen wir uns wirklich über jeden Anruf, bei dem uns eine Wohnung oder ein Grundstück angeboten wird“, so Hartl weiter.

Wohncontainer 2.0: Das Landratsamt plant den Erwerb von umgebauten Schiffscontainern zur Unterbringung von Geflüchteten. Die werden sicher nicht ganz so mondän wie auf dem Bild daherkommen. © Landratsamt

Bei Ankunft erhalten die Geflüchteten auch gleich Bargeld ausgezahlt, um dringendste Ausgaben bestreiten zu können. Wenn alle Formalitäten erledigt sind, übernimmt das Jobcenter dann später die Auszahlung des Bürgergeldes. Dazu kommt noch eine Willkommensmappe. Hierin sind in ukrainischer Sprache die wichtigsten Informationen zusammengefasst – quasi eine „Bedienungsanleitung für Deutschland“, sagt Tetiana Khmelivska, die als Flüchtlings- und Integrationsberaterin arbeitet. Sie ist vor zehn Jahren aus der Ukraine nach Deutschland gekommen und laut Hartl „ein Glücksfall für uns – fachlich und menschlich“.

Der Krieg tobt weiter und treibt weiter Menschen in die Flucht

In der Willkommensmappe finden sich Informationen zum Gesundheitswesen, Kitas und Schulen, Notfallnummern, zu den Tafeln, ein Behördenwegweiser, aber auch Ansprechpartner für die, die psychologische Hilfe brauchen. Ein Verweis auf die „Integreat“-App fürs Handy fehlt auch nicht. In dieser App finden sich die gleichen Informationen wie in der Willkommensmappe, aber noch viel mehr. So werden in letzter Zeit sogar Wohnangebote in der App veröffentlicht.

Viel hat sich getan, seit die Ukrainerin damals in Deutschland gestrandet ist. Und es wird weitergehen. Neben denjenigen, die von den Ankerzentren zugewiesen werden, melden sich immer noch 5 bis 10 Ukraineflüchtlinge pro Woche direkt beim Landratsamt. Der Krieg tobt weiter und treibt weiter Menschen in die Flucht.

