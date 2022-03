Dreadlocks als kulturelle Aneignung? „Wo fängt man an und wo hört man auf?“

Von: Boris Forstner

Tobias Kalbitzer mit Dreadlocks... © Archiv

Fridays for Future hat eine Musikerin wegen ihrer Dreadlocks ausgeladen. Ein Interview mit Schongaus ehemaligem Vize-Bürgermeister Tobias Kalbitzer, der für seine Dreadlocks bekannt war.

Schongau – In Hannover sollte bei der heutigen Fridays for Future-Demonstration die Sängerin Ronja Maltzahn auftreten. Doch sie wurde kurzerhand ausgeladen – ihre Dreadlocks seien „kulturelle Aneignung“, weil die in den USA ein Widerstandssymbol der Bürgerrechtsbewegung schwarzer Menschen geworden seien, Maltzahn aber weiß sei. Nur wenn sie die Haare abschneide, könne sie auftreten. Wir sprachen darüber mit Schongaus ehemaligem Vize-Bürgermeister Tobias Kalbitzer (35), der für seine Dreadlocks bekannt war.

...und ohne, nachdem er sie 2014 abgeschnitten hatte. © Archiv

Herr Kalbitzer, was sagen Sie zu der Debatte?

Die interkulturelle Sensibilität ist ein großes Thema geworden, das sieht man an diesem Beispiel. Es wäre gut gewesen, wenn man im Vorfeld mit der Sängerin gesprochen hätte. Kommunikation ist das Wichtigste.

Haben Sie sich damals Gedanken gemacht, Sie könnten mit Ihren Dreadlocks unterdrückte Schwarze beleidigen?

Nein. Ich war Fan von Bob Marley und mochte Reggae, außerdem hatten mehrere Fußballkumpels ebenfalls Dreadlocks. Mir ging es um das persönliche Erscheinungsbild, es hat mir einfach gefallen. Heutzutage muss man offenbar anders damit umgehen und aufpassen, kulturell keinen Fehler zu begehen. Das Wichtigste ist, die Meinung von betroffenen Menschen zu hören und zu akzeptieren. Wobei ich das Problem sehe: Wo fängt man an, wo hört man auf? Da muss man schon vorsichtig sein.

Sie sprechen es an: Dass ein Weißer sich heute nicht mehr das Gesicht schwarz anmalen sollte, ist unstrittig – aber führt diese Debatte um Frisuren nicht etwas zu weit?

Das sehe ich auch so. Da könnte ich mich künftig mit dem ehemaligen Ober-Trachtler Max Bertl am Eingang der Wiesn hinstellen und die Australier abweisen, die mit Billig-Trachtengewand vom Discounter kommen, weil das nicht traditionsgerecht ist.

Würden Sie sich vor diesem Hintergrund heute nochmal Dreadlocks wachsen lassen?

Das hatte seine Zeit und ich bereue es nicht, ich habe eigentlich nur positive Erfahrungen mit meiner Frisur gehabt. Aber irgendwann wächst man im wahrsten Sinne des Wortes raus.

