Landkreis – Die staden Tage kurz vor Weihnachten: Zeit, das zu Ende gehende Jahr Revue passieren zu lassen und zu überlegen, was man im neuen Jahr angehen möchte. Die Heimatzeitung bat deswegen Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) zum Jahresgespräch. Gemeinsam mit ihrem Pressesprecher Hans Rehbehn stellte sie sich den Fragen.

Wenn Sie das zu Ende gehende Jahr mit zwei Worten beschreiben müssten, welche wären das?

Jochner-Weiß: „Arbeitsreich“ und „erfolgreich“. Wir haben viel geschafft. Gleich zwei Schulbauten – der Zentralbau des Gymnasiums in Weilheim und die Realschule im Schulzentrum Schongau – wurden pünktlich und im Kostenrahmen fertiggestellt und übergeben. Es hat mich narrisch g‘freit, das wir rechtzeitig zum Schuljahresbeginn fertig geworden sind. Zudem haben wir den Bau der neuen gewerblich-technischen Berufsschule in Weilheim auf den Weg gebracht. Aber bei all den großen Projekten sollte man die kleinen Erfolge auch nicht aus den Augen verlieren.

Welche?

Den Kulturfonds zum Beispiel, den der Landkreis heuer zum ersten Mal aufgelegt hat und der unglaublich gut angenommen wurde. Die in den Haushalt dafür eingestellten 25 000 Euro für das Jahr 2018 sind komplett vergeben. Dadurch konnten lokale Künstler unterstützt und mehr als zehn Veranstaltungen realisiert werden, die es ohne den Fonds vielleicht gar nicht gegeben hätte. Auch der Beschluss, dass wir in Zukunft bei Großprojekten „Kunst am Bau“ in Auftrag geben, war ein wichtiges Signal. Und die vielen Veranstaltungen, die wir anlässlich des „Jahres der Biene 2018“ gemeinsam mit den Imkerverbänden durchgeführt haben. Das war ein Grundstein dafür, das Projekt in den kommenden Jahren weiterzuverfolgen.

Für all das brauchen Sie die Unterstützung des Kreistags. Wir beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit den Kreisräten?

Im Kreistag haben wir einen sehr guten Zusammenhalt. Und das ist immens wichtig. Natürlich sind nicht immer alle 60 Mitglieder des Gremiums der gleichen Meinung – das muss auch nicht sein. Aber bei den wichtigen Entscheidungen ziehen dennoch immer fast alle an einem Strang, damit wir die Zukunft unseres Landkreises positiv gestalten können.

Also alles eitel Sonnenschein. Was macht Ihnen mit Blick auf das kommende Jahr Sorgen?

Ich hoffe, dass wir im Januar vernünftige, marktgerechte Angebote für den Bau des Berufsschulzentrums bekommen. Die erste Ausschreibung mussten wir 2018 aufheben, weil die Ausschreibungsergebnisse weit über den Kostenberechnungen lagen (wir berichteten). Das wird schon ein spannender Moment, wenn wir beim nächsten Submissionstermin die Briefe aufmachen.

Der Landkreis baut ja nicht nur das neue Berufsschulzentrum. Wo rücken im kommenden Jahr noch überall die Bautrupps an?

Wir müssen dringend einige unserer eigenen Liegenschaften sanieren. Da gibts einiges zu tun. Das Gebäude an der Pütrichstraße 10a wird im Frühjahr fertiggestellt. In welcher Priorisierung wir dann fortfahren, haben wir noch nicht entschieden. Ganz vorne mit auf der Liste stehen das große Gebäude an der Pütrichstraße 10 in Weilheim sowie die Bauerngasse 5 in Schongau. Ein Umbau im laufenden Betrieb – da gibt es Angenehmeres... Das können Sie laut sagen. Beim Umbau an der Pütrichstraße 10a konnten wir die betroffenen Kolleginnen und Kollegen noch auf die anderen Gebäude verteilen. Das wurde zwar eng, hat aber funktioniert. Für den Umbau an der Pütrichstraße 10 werden wir aber höchstwahrscheinlich übergangsweise externe Büros anmieten müssen.

Eine Sanierung ist selten deutlich preiswerter als ein Neubau. Das Landratsamt ist auf etliche verschiedene Standorte in Weilheim und Schongau verteilt. Wäre es da nicht sinnvoller, wie andere Landkreise irgendwo am Stadtrand ein neues Landratsamt zu bauen?

Das wäre nicht vermittelbar, so viel Geld für einen Neubau auszugeben. Zudem wollen wir für die Bürger erreichbar bleiben. Und da sind die Standorte in Weilheim und Schongau deutlich zentraler gelegen. Das ist kein Thema für uns. Das Geld investieren wir lieber in unsere Schulen.

Welche Schulen sollen im kommenden Jahr saniert werden?

Die Arbeiten am Schongauer Gymnasium laufen schon auf Hochtouren und werden das ganze Jahr 2019 über weiterlaufen. Parallel dazu wird die Generalsanierung der Gebäude A und B des Gymnasiums Penzberg vorbereitet, die ebenfalls 2019 starten soll. Dazu kommen Schönheitsreparaturen an nahezu jeder der 16 weiterführenden Schulen, für die der Landkreis Sachaufwandsträger ist.

Ist in den vergangenen Amtsperioden zu wenig investiert worden, wenn jetzt so viele Schulen saniert werden müssen?

So würde ich es nicht ausdrücken. Fakt ist, dass die Bausubstanz der alten Gebäude ganz gut ist, während wir bei den Schulen, die in den 70er- und 80er-Jahren errichtet wurden, erheblichen Sanierungsbedarf haben.

Schulneubauten und -sanierungen sind ja nicht die einzigen Kostenstellen im Kreishaushalt, in denen Millionenbeträge bewegt werden. Wird die Krankenhaus GmbH im kommenden Jahr endlich ohne Zuschüsse des Landkreises auskommen?

Wir brauchen uns keine Hoffnungen zu machen, mit der Krankenhaus GmbH eine schwarze Null zu erreichen. Das liegt vor allem an der Bundespolitik, die nur mehr Zentralkrankenhäuser mit ca. 500 Betten haben will und den kleinen Krankenhäusern das Leben mit Auflagen und Regulatoren sehr schwer macht. Von daher gesehen ist es schon fast ein Luxus, dass wir im Landkreis Weilheim-Schongau immer noch drei Krankenhäuser – Weilheim, Schongau und Penzberg – der Grund- und Regelversorgung haben. Schade ist nur, dass diese Situation nicht immer geschätzt wird!

Wäre ein kommunaler Krankenhausverbund – etwa mit dem erfolgreichen Klinikum in Starnberg – eine Möglichkeit, den jährlichen Zuschussbedarf zu senken?

Wir sind natürlich in Gesprächen mit benachbarten kommunalen Krankenhäusern über Möglichkeiten der Zusammenarbeit, auch bezüglich einer Geburtenstation in Weilheim. Spruchreif ist da aber noch nichts.

Wird die Geburtenstation in Weilheim im kommenden Jahr wieder geöffnet?

Nein. So ehrlich muss man sein. Wir brauchen sieben Fachärzte, acht oder neun Hebammen, um die Geburtenstation 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag betreiben zu können. Dieses Personal findet man aber derzeit nirgendwo, der Arbeitsmarkt ist wie leergefegt. Das ist schade, weil die Station nur darauf wartet, wieder geöffnet zu werden.

Wäre eine Variante wie in der Kreisklinik Wolfratshausen möglich? Dort wird die Geburtenstation als Außenstelle der Geburtenstation des Klinikums Starnberg betrieben...

Auch zu diesem Thema führen wir zahlreiche Gespräche, eine Lösung zeichnet sich bislang aber nicht ab.

Was steht sonst noch 2019 auf dem Aufgabenzettel?

Die Gründung des Landschaftspflegeverbandes rückt näher. Bislang haben 17 Gemeinden aus dem Landkreis Ihr Interesse bekundet, Mitglied im Verband zu werden. Vielleicht werden es bis zur Gründungsversammlung im März noch ein paar mehr. Ansonsten sind wir intensiv mit der Erarbeitung eines Alltagsradwegekonzeptes beschäftigt. Es geht darum, Radwegeverbindungen zu schaffen, die möglichst schnell, sicher und bequem die einzelnen Orte miteinander verbinden. Im Gegensatz zu touristischen Wegen sollen diese nicht besonders schön, sondern besonders praktisch sein. In diesem Zusammenhang soll auch über Radschnellwege nachgedacht werden – eine Art „Fahrradautobahn“. Mögliche Strecken für so einen Radschnellweg wären Peißenberg-Weilheim, Murnau-Weilheim und Schongau-Denklingen-Landsberg. So würde die Fahrt mit dem (E-)Radl etwa von Schongau zu den großen Unternehmen in Denklingen deutlich attraktiver, was die Straßen und die Umwelt entlasten würde. Im Sommer soll das Konzept vorgestellt werden, dann kann schrittweise an seine Umsetzung gegangen werden.

Klingt nach Zukunft... Apropos: Wie weit ist der Landkreis eigentlich in Sachen „eGovernment“?

Unsere neue Internetseite soll am 14. Januar freigeschaltet werden. Dann werden die Inhalte auch auf Smartphones ordentlich angezeigt, zudem ist die Seite dann barrierefrei. Generell ist die Digitalisierung der Verwaltung ein Riesenthema. Manche Bereiche haben gerade erst mit der Digitalisierung der Akten begonnen, andere die Arbeiten daran schon abgeschlossen. Im nächsten Schritt müssen wir daran gehen, Lösungen zu erarbeiten, um den Bürgern nach Möglichkeit den Weg ins Landratsamt zu ersparen, weil sie Anträge auch einfach online im Internet stellen können. Auch die Präsenz des Landkreises in den sozialen Netzwerken, also auf Facebook und Twitter, ist ein Thema, über das wir diskutieren. Allerdings ist das ohne zusätzliches Personal kaum zu schaffen.

Ein Thema, das vielen Menschen noch mehr unter den Nägeln brennt, ist der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Was hat der Landkreis 2019 vor, um die Not zu lindern?

Wir wollen die Gründung einer „Wohnbau Weilheim-Schongau“ in die Wege leiten. Diese soll, analog zur Arbeit der „Wohnbau Weilheim“, den Bau von preiswertem Wohnraum vorantreiben. In der neuen Gesellschaft könnten sich alle Landkreis-Gemeinden beteiligen. Fakt ist aber auch, dass das nur funktionieren kann, wenn die interessierten Gemeinden auch bereit sind, auch Kapital und vor allem bebaubare Grundstücke mit in die Gesellschaft einzubringen.

Das Interview führte Sebastian Tauchnitz