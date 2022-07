Zu wenig Regen: Landratsamt ruft Bürger zum sparsamen Umgang mit Wasser auf - Fischer besorgt

Von: Christoph Peters

Die Regenfälle in der Nacht zu Dienstag haben die Peitnach, die zuvor sehr wenig Wasser führte, wieder etwas anschwellen lassen – inklusive viel Schaum. © Hans-Helmut Herold

Die anhaltende Trockenheit wird im Landkreis Weilheim-Schongau immer mehr zum Problem. Das Landratsamt zeigt sich alarmiert und ruft die Bürger zum sparsamen Umgang mit Wasser auf. Auch die Fischer sehen die sinkenden Pegel von Bächen und Flüssen mit Sorge – die gestrigen Regenfälle helfen nur bedingt.

Landkreis – Seit Wochen hat es im Landkreis nur wenig geregnet. Die Folgen kann jeder mit eigenen Augen sehen: Bäche und Flüsse führen derzeit deutlich weniger Wasser als gewohnt. Für die dort lebenden Tiere und Pflanzen stellen die niedrigen Pegel eine Gefahr dar. Damit sich die angespannte Situation nicht noch zusätzlich verschärft, hat das Landratsamt reagiert. In einer Pressemitteilung appelliert die Behörde an die Bevölkerung, dringend auf eine Wasserentnahme aus Bächen und Flüssen zu verzichten.

Wer also normalerweise beispielsweise seine Gießkanne aus dem nahen Bach vor der Haustür füllt, um seinen Garten zu bewässern, sollte dies derzeit tunlichst unterlassen. Denn schon geringe Entnahmen könnten bei kleinen Bächen schnell gravierende Auswirkungen auf die Gewässerökologie haben, betont Martin Mühlegger, zuständig für Wasserrecht im Landratsamt.

Ein Bach, der aktuell besonders unter der Wasserknappheit leidet, ist laut Mühlegger der Wielenbach, der am Nordhang des Hohen Peißenbergs entspringt. Hier sei der Abfluss bereits extrem niedrig. „Jede zusätzliche Wasserentnahme würde da weh tun.“ Die Peitnach führe im Ortsbereich Peiting derzeit ebenfalls auffällig wenig Wasser, auch wenn sie gestern kurzfristig aufgefüllt wurde.

Pumpen werden aktuell nicht mehr genehmigt

Auch wer eine Genehmigung hat, um Wasser per Pumpe aus dem Bach oder Fluss zu entnehmen, sollte diese aktuell genau prüfen. Denn die Verwendung ist laut Mühlegger an Auflagen geknüpft, für die jeweiligen Gewässer gilt ein Mindestabfluss. Neue Genehmigungen stellt die Behörde derzeit gar nicht erst aus. Wer ohne entsprechende Erlaubnis Wasser aus dem Bach pumpt, riskiert ein Bußgeld. Weil flächendeckende Kontrollen kaum umzusetzen sind, appelliert das Landratsamt an die Eigenverantwortung der Bürger.

Das gilt im Übrigen auch für das Trinkwasser, auch wenn Wasserwirtschaftsamtschef Korbinian Zanker erst vergangene Woche gegenüber der Heimatzeitung vorsichtig Entwarnung gegeben hatte, was die niedrigen Grundwasserstände betrifft. Hier gebe es bislang zwar noch keine Versorgungsprobleme, bestätigt auch Mühlegger. Dennoch sollte sich jeder die Frage stellen, ob der Rasen unbedingt gesprengt oder der Pool im Garten befüllt werden müsse. „Wir wollen die Menschen dafür sensibilisieren, dass Wasser auch bei uns mittlerweile ein kostbares Gut ist.“

Fischer sehen mit Sorge auf Flüsse

Bei den Kreisfischereivereinen weiß man das längst. Entsprechend beobachtet man dort die derzeitige Entwicklung an den Bächen und Flüssen mit großer Sorge. An der Ammer sei der Pegelstand gerade noch ausreichend, sagt Herbert Ullmann, Vorsitzender der Weilheimer Fischer. Auch die Wassertemperatur sei noch nicht so hoch, dass sie für die Fische eine Gefahr darstelle. Gleiches berichtet Jürgen Grimbs vom Schongauer Fischereiverein für den Lech. Doch in den kleineren Bächen könne sich die Lage schnell verschlechtern, warnt Ullmann. „Wenn die Temperaturen weiter steigen, leiden die Fische.“ Regelmäßig führen beide Vereine deshalb Kontrollgänge durch.

Einzig Regen, darin sind sich alle einig, kann die Situation entspannen. Doch länger anhaltende Niederschläge sind nicht in Sicht. Die würde man sich auch beim Kraftwerksbetreiber Uniper wünschen. Derzeit reiche die Wassermenge im Lech zwar noch aus, um einen normalen Betrieb der Turbinen zu gewährleisten, teilt Pressesprecher Theodoros Reumschüssel auf Anfrage mit. Eine „überbordende Wasserführung“ habe der Fluss im Moment allerdings nicht. Derzeit profitiere man noch vom Forggensee, der mit seiner Speicherfunktion einen steten Durchfluss auch in Niedrigwasserzeiten ermögliche.

