Lange Nacht der Feuerwehr: Fettexplosionen und Fassbier

Im ganzen Landkreis Weilheim-Schongau

Lädt die Feuerwehr zu einem Event ein, ist zumeist mit einem Spektakel zu rechnen. Nach der Corona-Pause wartet jetzt eine ganz besondere Veranstaltung auf die Bevölkerung: Die „Lange Nacht der Feuerwehr“ mit vielen Attraktionen für groß und klein.

Landkreis – Ausgehend vom Landesfeuerwehrverband (Lfv) findet in diesem Jahr, erstmals auch im Landkreis, eine „Lange Nacht“ statt. Das Konzept orientiert sich am Prinzip einer klassischen „Tag der offenen Tür“-Veranstaltung und kann mit einer Vielzahl von Attraktionen für Jung und Alt aufwarten. Der Landesverband schreibt, dass das Event auch auf Wunsch der Bevölkerung organisiert wird, da Veranstaltungen dieser Art in der Vergangenheit bereits großen Anklang gefunden hätten.

Kampagne „Helfen ist Trumpf“ läuft bayernweit

Im Rahmen der bayernweiten Kampagne „Helfen ist Trumpf“, die gerade darauf abzielt, mehr Menschen für die Arbeit bei der Feuerwehr zu begeistern, wurde nun der 24. September als Termin festgelegt. Es sei das Ziel gewesen, ein im gesamten Freistaat einheitliches Datum zu finden.

Im Landkreis wird dabei schon seit Wochen fleißig geplant: Ganze 25 Feuerwehren beteiligen sich an der Aktion (Birkland, Eglfing, Fischen, Forst, Fronreiten, Haid, Herzogsägmühle, Hohenfurch, Huglfing, Iffeldorf, Ingenried, Lauterbach, Oberhausen, Peiting, Penzberg, Polling, Raisting, Schongau, Seeshaupt, Steingaden, Tannenberg, Urspring, Weilheim, Wessobrunn und Wies) und veranstalten am Samstag, jede auf ihrem Ortsgebiet, einen Tag, an dem sich Interessierte über die neueste Feuerwehrtechnik informieren können.

Programm am Samstag den ganzen Tag über, Schongau erst am Sonntag

Manche beginnen schon vormittags mit ihrem Programm, andere steigen am Nachmittag oder am frühen Abend in die bayernweite Veranstaltung ein.

Das sei gerade deshalb ideal, weil so mehrere Feuerwehren an einem Tag besucht werden könnten, meinte Kreisbandrat Rüdiger Sobotta. Eine Radtour eigne sich dafür beispielsweise besonders gut. Ziel sei es auch, das junge Publikum für die Arbeit der Feuerwehren zu begeistern. „Genau in dem Alter müssen wir sie impfen“, scherzte Sobotta.

Für das leibliche Wohl der Besucher wird gesorgt sein. Seinen Durst kann man in Schongau auch mit Bier vom Fass löschen. Der Verband ist interessiert daran, dass gerade am Abend, wenn in vielen Ortschaften die Höhepunkte auf dem Plan stehen, die Bürger sich nicht zum Essen nach Hause verabschieden. Für die meisten Feuerwehren Grund genug, auch in der normalen „Abendessenszeit“, ein reichliches Angebot für Körper, Geist und Seele bereitzustellen. Teilweise wird sogar eine musikalische Umrahmung geboten sein, die die einzelnen Vorstellungen begleiten wird.

Man kann auch gleich mehreren Gemeinden einen Besuch abstatten

Besucher dürfen sich auf ein äußerst vielfältiges Programm einstellen, wobei gerade diejenigen, die sich nicht nur auf einen einzigen Ort beschränken, sondern vielleicht gleich mehreren Gemeinden einen Besuch abstatten, vom bunten Programm profitieren würden.

Eine terminliche Ausnahme stellt die Feuerwehr Schongau dar, die ihren Tag der offenen Tür erst am Sonntag, 25. September, einläutet (11 bis 17 Uhr).

Hautnahe Einblicke in den Alltag der Feuerwehrler

Somit zieht sich das Programm über das gesamte Wochenende und wird den Bürgern hautnahe Einblicke in den Alltag der Feuerwehrler und spaßige Mitmachaktionen bescheren. Wer nun besorgt ist, dass während eines möglichen Brandes alle Löschtrupps in Spiel und Spaß vertieft sein könnten, der darf beruhigt sein: Es sei immer eine Mannschaft einsatzbereit, so Sobotta.

Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite der Kreisbandinspektion www.kbi-wm-sog.de. Auch die Programme der Feuerwehren sind dort zu finden.

