Leonhardiritte in der Region Weilheim-Schongau locken zahlreiche Teilnehmer und Besucher an

Zahlreiche Leonhardiritte fanden in der Region statt. Zum Beispiel in Schongau. © Hans-Helmut Herold

Er ist gelebte und geliebte Tradition: Der Leonhardiritt. In der Region Weilheim-Schongau fanden am Wochenende diverse Umritte statt.

Leonhardiritt in Forst

In den tieferen Lagen waberte noch Nebel. Als sich um kurz nach halb elf in Forst die Reiter auf den Weg zum Leonhardi-Ritt machten, strahlte dagegen die Sonne. „Das Wetter zeigt sich von der besten Seite, ein herzlicher Dank himmelwärts, denn bei dem herrlichen Sonnenschein geht einem das Herz auf“, strahlte auch Andreas Reßler, der Chef des Forster Leonhardivereins, bei der Begrüßung auf dem Wirtsanger. Am traditionellen Umritt und der Pferdesegnung, die in Forst seit über 600 Jahren durchgeführt wird, nahmen in diesem Jahr 113 Pferde teil. Auffallend war dabei die hohe Zahl an jungen Reitern. Viele der schön geschmückten Pferde oder Ponys wurden von Kindern geritten. „Da ist der Reiternachwuchs gesichert“, meinte ein Zuschauer durchaus treffend.

Pfarrer Georg Fetsch (Mitte) erteilte den Pferden beim Forster Leohardi-Ritt den Segen. © Roland Halmel

Nach dem Festgottesdienst in der Kirche St. Leonhard ging es zunächst im großen Zug zum Wirtsanger, auf dem die Pferde von Pfarrer Georg Fetsch hoch zu Ross den kirchlichen Segen erhielten. Im Anschluss machten sich die Reiter begleitet von der Forster Musikkapelle und dem Motivwagen mit dem Modell der St. Leonhardskirche auf den Umritt. Die Pferdefreunde – die jüngsten im Sattel waren gerade mal ein oder zwei Jahre alt – ritten traditionell dreimal um die Kirche, wobei der Zug zwischendurch schon mal ins Stocken kam, weil es gar nicht so einfach war den Landauer und den Wagen mit der Musik um die zum Teil engen Kurven zu lenken. „Da braucht der Kutscher schon ordentlich Geschick“, meinte eine der vielen Hundert Zuschauer anerkennend. Früher hatte der Ritt sogar durch die Kirche geführt – jedoch nur für die Pferde.

Leonhardiritt in Schongau

Der Novembermorgen zeigt seine feucht-kalte Schulter. Egal. Kaum ist von den Zuschauern am Frauentor das Hufgeklapper zu vernehmen, sind alle Augen auf das Tor gerichtet. Ross und Reiter sind im Anmarsch. Den Zug führt Franz Reßle jun. als Kreuzträger an. Dicht gefolgt von weiteren Vertretern der Familie: Vater Franz Reßle sen. und dessen Enkel Franz Reßle jun.jun. Der 8-Jährige gibt sein Debüt alleine hoch zu Ross.

Drei Reßles führen den Zug an: Kreuzträger Franz jun., daneben Sohn Franz jun. jun., rechts Organisator und treibender Motor Franz sen. © HANS-HELMUT HEROLD

Reitergruppen aus 14 umliegenden Gemeinden und Städten bilden ein buntes Bild in den Straßen der Lechstadt. Beim Gottesdienst auf dem Bürgermeister Schaegger Platz erinnert Stadtpfarrer Norbert Marxer daran, dass der heilige Leonhard nicht nur der Patron der Gefangenen ist und deshalb mit Ketten dargestellt wird, sondern auch der Schutzpatron der Tiere. Den traditionellen Segen spendet der Pfarrer beim Umritt an der Stadtpfarrkirche Mariae Himmelfahrt. „Rundum eine prima Sach’“, so das Fazit von Franz Reßle.

Leonhardiritt in Reichling

Die Leonhardiverehrung hat in Reichling eine lange Tradition. Und so waren auch am Samstag zahlreiche Besucher, Wallfahrer und Pferdehalter mit geschmückten Pferden, Kutschen und Festwagen gekommen, um am Umzug durchs Dorf und an der Segnung teilzunehmen. Mit einer volksnahen Predigt begeisterte Festprediger Pfarrer Matthias Steffel (Erzbistum Bamberg). Selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen, erzählte der Pfarrer von seiner Lebenserfahrung im heimatlichen Dorf in der fränkischen Schweiz. Musikalisch wurde die Messe vom Kirchenchor mit Orchester unter Leitung von Michael Denk gestaltet.

Hoch zu Ross oder auf den festlich geschmückten Wagen zogen die Teilnehmer des Reichlinger Leonhardiritts durchs Dorf. © Gisela Klöck

Unten am Kirchenvorplatz warteten schon Ross und Reiter sowie zahlreiche Zuschauer auf den Beginn des Leonhardiritts. Hoch zu Ross ritten Pfarrer Steffel und Pater Lukas. Pfarrer Michael Vogg nahm mit Pfarrer Hans-Josef Lahr, Michael Denk und Altbürgermeisterin Margit Horner-Spindler in einer Kutsche Platz. Weitere zwei Kutschen mit Ehrengästen, Reitergruppen, sowie geschmückte Festwagen der örtlichen Vereine mit vorgespannten schweren Kaltblütern machten den Zug komplett. Für das letzte Stück Weg schlossen sich auch noch die Fahnenabordnungen der Örtlichen Vereine an. Dieses Mal waren es sogar zwei Musikkapellen aus Reichling und Apfeldorf, die den langen Zug musikalisch zur und bei der Segnung am Bruckberg sowie danach zur gemütlichen Einkehr ins Dorfgemeinschaftshaus begleiteten.

Leonhardiritt in Rottenbuch

113 prächtig herausgeputzte Pferde, 15 liebevoll geschmückte Kutschen, Landauer und Festwagen sowie die Musikkapellen aus Bad Bayersoien, Böbing, Schönberg und Rottenbuch bildeten den beeindruckenden Zug zu Ehren des Schutzpatrons der Rösser und des Viehs in Rottenbuch. Bürgermeister Markus Bader sagte, er sei stolz und dankbar, dass der Leonhardiritt wieder stattfinden kann. Es war am Sonntag der 75. Leonhardiritt im Klosterdorf. Bei Temperaturen um die sechs Grad herrschte gute Stimmung unter den Reitern, den Musikanten oben auf den Festwagen. Landrätin Andrea Jochner-Weiß, die sich freute, beim Leonhardiritt dabei sein zu dürfen: „Einfach schee.“

Gelebte Tradition: Pfarrer Josef Fegg segnete bei bestem Wetter Ross und Reiter, die an ihm vorbeizogen. © Walter Kindlmann

Pfarrer Josef Fegg sprach bei seiner Predigt Klartext. Er erwähnte die Inschrift an der Kuppel des Berliner Stadtschlosses. „Dass im Namen Jesu sich beugen sollen aller Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind“ sei ein Zitat aus der Bibel, so Fegg. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) indes habe damit ein riesiges Problem. Sie betone unermüdlich, dass die Bibelworte und das goldene Kreuz auf der Kuppel der Weltoffenheit widersprechen würden. Kritisch sah der Pfarrer auch, dass das Auswärtige Amt beim jüngsten Treffen der G7-Außenminister das Kreuz aus dem historischen Friedenssaal in Münster hatte entfernen lassen.

Leonhardiritt in Bauerbach

Bürgermeister Harald Mansi war in Bauerbach unter den rund 500 Zuschauern, die sich in Bauerbach in der Nähe der Kirche versammelt hatten, wo die Haunshofer Musikkapelle zum Festtag des Heiligen Leonhardi aufspielte. Heuer waren besonders viele Besucher gekommen, um die 55 prächtig herausgeputzten Pferde zu sehen, von denen je zwei eine Kutsche und einen Musikerwagen zogen. Alle anderen wurden geritten.

An den zahlreichen Zuschauern vorbei zogen die Teilnehmer am Leonhardiritt, der am gestrigen Sonntag in Bauerbach stattfand. © Gisela Schregle

„Wer kennt ihn nicht, den immer nörgelnden Menschen“, so Pfarrer Martin Bestele in seiner Festpredigt. Sinnvoller als zu nörgeln, sei es, sein eigenes Leben so zu gestalten, dass man damit zufrieden sein könne, wie es der Heilige Leonhard gemacht habe.

Dieser stammte aus einer adeligen Familie und war von seinen Eltern für ein Leben am Königshof bestimmt. Leonhard gefielen aber die wichtigen Menschen mit ihren Intrigen nicht. Er wollte seinem Leben wirklichen Sinn geben und zog sich in die Einsamkeit der Wälder zurück. Er sah sich von Gott berufen, Gefangene zu befreien. Heute wird der Heilige nicht nur als Patron der Gefangenen, sondern auch des Viehs, besonders der Pferde, sowie der Fuhrleute und der Bauern verehrt.



Nach dem Umritt, der dreimal um die Kirche führt und bei dem Ross und Reiter den Segen empfangen, ist die Feier des Leonhardstag in Bauerbach noch nicht vorbei. Es steht noch ein sportliches Ereignis an: der Sprint ins Gasthaus. Eine Einkehr dort gehört in Bauerbach zum Leonhardstag. Die schnellsten Sprinter bekamen gestern ein Sitzplatz innen, die anderen ließen sich im Biergarten mit Selbstbedienung nieder.

von Hans-Helmut Herold, Gisela Klöck, Walter Kindlmann, Roland Halmel, Alfred Schubert