Möglicher Erdgas-Stopp „hängt wie ein Damoklesschwert“ über Metall- und Elektroindustrie“ - trotzdem werden Stellen geschaffen

Von: Bernhard Jepsen

Informierten beim Online-Pressegespräch über die Lage in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie: (oben, v.l.) Andreas Ebersperger, Michael Ullrich sowie (unten v.l.) Robert Reining und Lutz Lindner. © jepsen

Die Lage in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie ist laut Arbeitgeberverband bayme vbm „angespannt, sehr heterogen und von enormer Unsicherheit geprägt“.

Landkreis – „Aktuell sinkt die Produktion und für die kommenden Monate überwiegt der Pessimismus bei unseren Unternehmen.“ Michael Ullrich, der Vorsitzende der Region Oberland im bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverband, kam beim Online-Pressegespräch zur Konjunkturumfrage gleich auf den Punkt. Aktuell wird das Inlandgeschäft von 56 Prozent der Unternehmen als gut bewertet, das Auslandsgeschäft von 51 Prozent. Zum gleichen Zeitpunkt 2021 waren es noch 62 respektive 68 Prozent. Wie angespannt die Lage ist, zeigt die Frage nach den Geschäftserwartungen. Nur neun Prozent erwarten im Inlandsgeschäft Verbesserungen (2021: 53 Prozent), 24 Prozent indes Verschlechterungen (2,1 Prozent). Ein ähnliches Bild zeigt sich im Export. Ein weiteres Absinken der Umfragewerte habe lediglich der weiterhin hohe Auftragsbestand verhindert, hieß es.

Allerdings: „Sollten die Beschaffungspreise weiter stark ansteigen und russische Gaslieferungen ausbleiben, dann dürfte sich das Bild drastisch ändern“, so Ullrich: „Ein möglicher Erdgasstopp hängt wie ein Damoklesschwert über unserer Metall- und Elektroindustrie. Dann haben wir das Heft des Handelns nicht mehr in der Hand.“

Lieferengpässe und Kostensteigerungen erschweren Produktionsplanung

Bei Xylem Analytics in Weilheim hat man genau mit den eben beschriebenen Problemen zu kämpfen. Dem Hersteller von Wasseraufbereitungsanlagen und analytischer Messtechnik mangelt es gegenwärtig nicht an Aufträgen. „Aber die Produktionsseite macht uns zu schaffen“, erklärte Geschäftsführer Robert Reining. Lieferengpässe zum Beispiel bei Elektro-Bauteilen und massive Kostensteigerungen bei der Materialbeschaffung würden die Produktionsplanung „extrem schwierig“ gestalten. „Wir wurschteln uns gerade so durch“, berichtete Reining.

Und wie sieht es mit dem Gas bei Xylem aus? Produktionstechnisch ist man auf den fossilen Energieträger nicht angewiesen, wohl aber was die Beheizung des neuen Firmenstandorts im Gewerbegebiet Achalaich betrifft: „Wir überlegen uns gerade, wie wir die Bude warmhalten können“, so Reining. Die Energiekosten bereiten auch der „Bauer Maschinen und Technologie GmbH & Co. KG“ Sorgen. Das Weilheimer Unternehmen rechnet für das Jahr 2023 mit einer Verdoppelung der Kosten. „Das können wir nicht zu hundert Prozent an unsere Kunden weitergeben“, erklärte Geschäftsführer Lutz Lindner. Die Geschäftslage sei zwar noch als gut zu bewerten, „aber wir wissen nicht, was uns erwartet“.

Markt und die Auftragslage wären eigentlich gut - Investition in Arbeitsplätze

Trotz der Schwierigkeiten bei der Projektumsetzung: Der Markt und die Auftragslage wären eigentlich gut. Die Unternehmen, so der einhellige Tenor beim Pressegespräch, würden deshalb weiterhin in Beschäftigung und Arbeitsplätze investieren. „Gut jedes zweite Unternehmen plant einen Beschäftigungsaufbau“, berichtete Michael Ullrich. Im „Best-Case-Szenario“ würden in der oberbayerischen Metall- und Elektroindustrie 3000 neue Stellen geschaffen. Insgesamt wären es dann rund 250 000 Beschäftigte, wobei auf das Oberland rund 19 000 entfallen würden. Problem ist jedoch der Fachkräftemangel: „Wir nehmen bei ‘Bauer‘ mittlerweile auch Quereinsteiger“, so Lutz Linder.

