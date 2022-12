Nach Krankenhaus-Bürgerentscheid: „Ein Großteil der Mitarbeiter ist schockiert“

Von: Elke Robert

Enttäuscht nach dem Bürgerentscheid (v.li): Landrätin Andrea Jochner-Weiß, GmbH-Geschäftsführer Thomas Lippmann und die ärztlichen Direktoren Reinhold Lang und Andreas Knez. © Ralf Ruder

Die beiden Krankenhäuser im Landkreis weiter in kommunaler Hand zu halten und die Arbeitsplätze der Mitarbeiter zu sichern – das seien die obersten Ziele nach dem Bürgerentscheid. Bei der Krankenhaus GmbH bedauert man, dass es nicht gelungen sei, den Bürgern das Zukunftsmodell nahezubringen.

Schongau – Am Tag nach dem Bürgerentscheid ist die Stimmung bei Landrätin Andrea Jochner-Weiß wie auch Thomas Lippmann, Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH, den Ärztlichen Direktoren und wohl auch den Mitarbeitern äußerst düster. Als „Ohrfeige für den Landkreis“ bezeichnete ein Teilnehmer der Pressekonferenz am Montag das deutliche Ergebnis für den Erhalt beider Krankenhäuser in Schongau und Weilheim. Über zwei Drittel der Wahlberechtigten haben sich der Meinung des Aktionsbündnisses „Pro Krankenhaus Schongau“ angeschlossen. „Sie haben dafür gestimmt, dass der Status quo bleibt, wie er ist“, fasste es die Landrätin zusammen.

Landrätin Andrea Jochner-Weiß: „Den Willen der Bürger akzeptieren“

Den Willen des Bürgers wolle man akzeptieren, „das ist Demokratie, wir sind niemandem gram und böse“. Die Gespräche allerdings, die man jetzt geführt habe, seien „sehr emotional“ gewesen, vor allem bei Mitarbeitern in Schongau. „Für die meisten war der Wahlausgang unfassbar“, so die Landrätin. Ihre größte Sorge sei, dass die Mitarbeiter der GmbH nun den Rücken kehren, weil sie keine Perspektive für die Zukunft mehr sehen. Aber der Zusammenhalt der letzten Zeit sei noch immer deutlich spürbar, man wolle weiterhin an einem Strang ziehen. „Ich gestehe, jetzt muss erst einmal eine Weihnachtspause her“, so Jochner-Weiß. Im Januar wolle sich der Aufsichtsrat gemeinsam mit Gutachter Norbert Roeder und der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG) zusammensetzen. Dass es in naher Zukunft einen Plan B gebe, könne sie nicht versprechen.

GmbH-Geschäftsführer Thomas Lippmann: „Perspektive Zentralkrankenhaus unter den Füßen weggezogen“

„Ein Großteil der Mitarbeiter ist schockiert“, so der GmbH-Geschäftsführer. „Das Zentralkrankenhaus war eine Perspektive, da ist erst mal der Boden unter den Füßen weggezogen worden.“ Es werde ein Spagat, aber es sei nun Aufgabe, die Mitarbeiter an Bord zu halten. Respekt brachte BKG-Geschäftsführer Roland Engehausen den Bürgern entgegen für eine Wahlbeteiligung von knapp 50 Prozent. Er mahnte aber auch: „Am Status quo festzuhalten, ist keine Option.“ Im Landkreis habe man sich frühzeitig auf den Weg gemacht, das sei schon eine Vorbildrolle für Bayern gewesen. „Wie es nun gelingt, die Reihen der Mitarbeiter zu schließen, wird ebenfalls eine Vorreiterrolle werden.“

Professor Reinhold Lang: „Krankenhaus GmbH muss Verantwortung tragen“

„Wir waren unterwegs, unsere Haltung in die Köpfe zu bringen, das ist uns nicht gelungen, das nimmt mich sehr mit.“ Dies gab Professor Reinhold Lang, Ärztlicher Direkter in Schongau, unumwunden zu. Allerdings habe sich auch das Aktionsbündnis eine echte Aufgabe auf die Schulter geladen: „Wenn man einen Ball ins Rollen bringt und daraus wird eine Lawine, muss man die Verantwortung tragen.“

Professor Andreas Knez: „Man hat uns nicht vertraut“

Enttäuscht zeigte sich Professor Andreas Knez, Ärztlicher Direktor in Weilheim. Man habe den Bürgern nicht verständlich machen können, „dass es um die Zukunft geht. Man hat uns nicht vertraut.“

Jetzt nicht alles auszusitzen, sondern den klaren Auftrag des Bürgers zu sehen, fordert Daniela Puzzovio, Sprecherin des Aktionsbündnisses in einem Interview.

