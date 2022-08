Heißer Baustellen-Herbst: Zahlreiche Staatsstraßen im Landkreis Weilheim-Schongau sollen heuer noch saniert werden

Von: Boris Forstner

Auch die Obere Stadt in Weilheim wird demnächst zur Baustelle, dort wird ein leiserer Asphalt verlegt. © Gronau

Ein unerwarteter Geldregen hat das Staatliche Bauamt Weilheim in hektische Betriebsamkeit versetzt. Mit neun Millionen Euro können zahlreiche Staatsstraßen saniert werden.

Landkreis – In der Vergangenheit ist es immer wieder vorgekommen, dass der Freistaat gegen Ende des Jahres Mittel aus anderen Ländern erhalten hatte, die dort nicht ausgegeben werden konnten, in Bayern wegen ausreichender Planung aber schon. Doch beim jetzigen Geldsegen ist es anders, wie ein Sprecher des bayerischen Verkehrsministeriums erklärt. Denn um die Instandhaltung und Verkehrssicherheit der Bundesfernstraßen zu gewährleisten, führen die Länder genauso wie bei ihren eigenen Straßen regelmäßige Kontrollfahrten durch. Festgestellte Mängel oder Gefahrenquellen werden dabei möglichst sofort beseitigt.

Strittig zwischen Bund und den Ländern sei demnach lange Zeit gewesen, ob die Kontrollfahrten vom Bund eigens zu vergüten sind. „Das Bundesverwaltungsgericht hat nun höchstrichterlich zu Gunsten der Länder entschieden, der Bund hat den Ländern daraufhin einmalig die zurückbehaltenen Mittel erstattet“, sagte der Ministeriums-Sprecher. An den Freistaat Bayern seien 54 Millionen Euro ausbezahlt worden. Das Staatliche Bauamt Weilheim habe davon fast neun Millionen Euro erhalten. Mehr als sechs Millionen werden im Herbst im Landkreis investiert, da sind aber auch reguläre Haushaltsmittel dabei.

Zahlreiche Straßen im Landkreis Weilheim-Schongau sollen saniert werden - teilweise werden noch Firmen gesucht

Dass das Geld ausschließlich für Staatsstraßen ausgegeben werden, habe laut Sprecher nichts damit zu tun, dass sich die in besonders schlechtem Zustand befinden, wie die Opposition immer wieder bemängelt: „Die vom Bund rückwirkend ausbezahlten Mittel waren dem Staatsstraßenhaushalt vorenthalten und fließen jetzt folgerichtig den Staatsstraßen zu“, betonte der Sprecher.

Das Staatliche Bauamt Weilheim hat in den vergangenen Wochen die Straßen ausgesucht, auf denen „dringend notwendige Sanierungsarbeiten“ notwendig sind, und versucht nun, Baufirmen aufzutreiben, die die Arbeiten auch noch dieses Jahr erledigen können – keine leichte Aufgabe, wie Alois Stapf vom Bauamt bestätigt: „Wir haben tatsächlich noch nicht für alle Maßnahmen Firmen gefunden.“

Von Radwegeneubau bis Sanierung

Kein Wunder, schließlich sind allein im Landkreis 13 Maßnahmen geplant. Die größte ist keine reine Sanierung, sondern der Radwegeneubau zwischen Schongau und Apfeldorf mit Verbreiterung der Ortsdurchfahrt Birkland. Ebenfalls ein umfangreicheres Projekt ist der Ausbau zwischen Schongau und Peiting mit Radwegverbreiterung zwischen Loamer Stichl und Mühlkanalbrücke, einer Querungshilfe und einer Ampel – die Maßnahme war eigentlich bereits geplant, wurde mangels Finanzierung verschoben und kann jetzt doch durchgeführt werden.

Straße Ort Kostenansatz St 2014 Hollberg in Schongau 230 000 Euro St 2014 zwischen Peiting und Schongau 500 000 Euro St 2014 zwischen Schongau und Apfeldorf 2,1 Mio. Euro St 2056 zwischen Dießen und Vorderfischen 480 000 Euro St 2057 Geh- und Radweg bei Tankenrain 30 000 Euro St 2058 von Böbing bis Osterwald 240 000 Euro St 2058 westlich Rottenbuch 160 000 Euro St 2059 Lechbruck-Steingaden 560 000 Euro St 2059 Echelsbacher Brücke bis Wildsteig 160 000 Euro St 2063 Seeshaupt bis Untereurach 460 000 Euro St 2064 zwischen Weilheim und Marnbach 470 000 Euro St 2370 südl. Sindelsdorf bis Landkreisgrenze 500 000 Euro St 2559 Langau bis zur Wieskirche 340 000 Euro Gesamt 6,23 Mio. Euro

„Die anderen Maßnahmen sind in der Regel reine Straßensanierungen“, sagt Stapf. Zum Beispiel der Hollberg in Schongau, die enge Staatsstraße zwischen Fischen und Dießen oder die Verbindung von Sindelsdorf bis zur Landkreisgrenze. Vor allem im südlichen Schongauer Land sind viele Projekte vorgesehen.

Ganz schnell geht es bei der Sanierung zwischen Böbing und Osterwald. Im weiteren Verlauf ist die Straße wegen des laufenden Ausbaus sowieso noch bis zum Ende der Sommerferien gesperrt. Deshalb will das Bauamt möglichst noch in dieser Zeit gleich den anschließenden Bereich herrichten. Stapf ist optimistisch, dass das klappt. Der in diesem Bereich ursprünglich geplante Ausbau der engen Straße ist wegen möglicher nötiger neuer Straßenführungen im Naturschutzgebiet so kompliziert, dass er vermutlich noch jahrelang dauern wird und sich die einfache Sanierung lohnt.

Eine Entlastung für die Anwohner soll der Ausbau der Staatsstraße zwischen Weilheim und Marnbach bringen: Innerorts soll ab dem Rathausplatz ein lärmmindernder Asphalt verbaut werden, der zwar nicht so viel Lärm schluckt wie der neue Belag innerorts an der B 2, aber laut Stapf immerhin zwei Dezibel weniger Lärm produziert als bisher.

